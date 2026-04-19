“ลิซ่า” สร้างตำนานบทใหม่บนเวที Coachella โปรดักชั่นสุดล้ำสะกดสายตาชาวโลก

กลายเป็นทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ ที่ทำเอาโซเชียลแทบแตก สำหรับศิลปินสาวระดับโลก “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ที่ล่าสุดกลับมาสร้างประวัติศาสตร์ในเทศกาลดนตรีและศิลปะระดับโลกอย่าง Coachella อีกครั้งในปีนี้
ลิซ่า ปรากฏตัวอย่างสง่างามบนเวที เพื่อร่วมโชว์กับ Anyma ศิลปินอิเล็กทรอนิกส์ชื่อดังระดับโลก โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การเปิดตัวซิงเกิลใหม่ล่าสุดในชื่อ “BAD ANGEL” ผสมผสานเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์เข้ากับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยได้อย่างลงตัว
ไม่ใช่แค่เรื่องดนตรี แต่การโชว์ครั้งนี้ยังถูกพูดถึงอย่างหนักในเรื่องของไวรัล โปรดักชั่น กับการฉายภาพเสมือนจริงของลิซ่าขนาดใหญ่ สร้างมาอย่างสมจริง ดันแฮชแท็ก #LISA_COACHELLA ขึ้นเทรนด์ในประเทศไทยทันที
โชว์ที่ล้ำสมัยตามแบบฉบับของ Anyma ผสมผสานเสน่ห์และเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แข็งแกร่งของลิซ่า ทำให้เกิดเป็นภาพจำที่ทรงพลัง ที่แฟนๆ บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ขนลุก ยกให้เป็นโชว์ที่ดีที่สุดของเทศกาลในปีนี้
การปรากฏตัวครั้งนี้ ตอกย้ำอิทธิพลในระดับสากลของลิซ่า เพราะไม่ว่าขยับตัวไปทางไหน หรือร่วมงานแบบใด ก็สามารถสร้างแรงกระเพื่อมและกลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกได้เสมอ สมศักดิ์ศรีการเป็นศิลปินที่ Coachella ให้การต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ทุกๆ ปี