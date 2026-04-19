“แม่แก้ว” เปิดถุงของขวัญต้อนรับลูกสะใภ้ “ญาญ่า” ที่เตรียมไว้เป็น 10 ปี ดีใจหลายได้เป็นแม่ย่าแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยกตำแหน่งแม่ผัวนัมเบอร์วันให้ “แม่แก้ว” แม่ของ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ไปเลย กับการเป็นฝ่ายซัปพอร์ตจัดงานแต่งงานรับสะใภ้ขอนแก่น “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ได้อย่างอบอุ่น ทัชใจคนทั้งประเทศ

ในวันงานตอนผูกข้อไม้ข้อมือ แม่แก้ว ได้มอบถุงของขวัญรับขวัญลูกสะใภ้ ไว้ซึ่งแม่แก้วได้โพสต์คลิปลงโซเชียลด้วยแคปชั่น “10 กว่าปีที่แม่เตรียมไว้…ก็มาถึงซึ่งวันนี้…ดีใจที่สุด” ในคลิปเล่าว่าของข้างในถุงมีอะไรบ้าง

“มีของมาอวด เตรียมรับลูกสะใภ้ จากดีไซน์ของแม่แก้วเอง มีค่าที่สุดสำหรับแม่นะคะ ดีใจมากที่ได้ออกแบบให้เพิ่น ดีใจหลายได้เป็นแม่ย่า (แม่ผัว) อีสาน (เปิดชุดเครื่องเพชร) อีกชุดนึงเป็นกำไลพลอยพญานาคค่ะ ดีใจหลายได้รับลูกสะใภ้อีสาน จะได้เป็นแม่ย่าแล้ว ก็เป็นของเล็กๆ น้อยๆ ฝากให้เป็นกำลังใจกับญาญ่า ได้มาเป็นลูกสาวอีกคนนึงค่ะ”
















