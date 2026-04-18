“โก๊ะตี๋” เผยใช้ชีวิตซังกะตาย 9 เดือน ทั้งที่ขอเลิกอดีตเมียเอง! ก่อนเจอรักใหม่ “น้องใบมิ้นต์” ลั่นไม่แปลกคนคิดฝ่ายหญิงคบหวังเงิน

“โก๊ะตี๋ อารามบอย” เปิดใจครั้งแรก รักครั้งนี้ถึงขั้นคิดไกลเรื่องแต่งงาน เปิดเส้นทางรัก “น้องใบมิ้นต์” แฟนสาวรุ่นลูก อายุห่าง 24 ปี เผยเหตุการณ์ทะเลาะกันจนเกือบเลิกรา เคลียร์ชัดหลังชาวเน็ตเม้าธ์คบกันหวังเงิน พร้อมเผยโก๊ะตี๋เตรียมงานแต่งแล้ว? ผ่านทางรายการ คุยแซ่บshow ช่อง One31 ที่มี “ดีเจพุฒ พุฒิชัย” และ “เป็กกี้ ศรีธัญญา” เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
ปัจจุบันโสดมั้ย?
“ไม่นะ (ยิ้ม)”
ตอนนี้มีแฟนใหม่แล้ว ไม่โสดแล้ว ที่สำคัญแฟนกับโก๊ะเกิดปีเดียวกัน?
“เกิดปีเดียวกัน เพื่อนกัน เกิดปีวอกเหมือนกัน วอกสองรอบ (หัวเราะ)”
รักครั้งเก่าก่อนหน้านี้แต่งงานแล้วเลิกกันไป?
“แต่งงาน 17 ธ.ค. 2566 วันที่ 17 ธ.ค. 2567 เราบอกเลิก จริงๆ ระยะเวลาก่อนหน้านี้เป็นสิบปีที่ใช้ชีวิต เราพยายามปรับ เปลี่ยน จริงๆ ไม่ได้อยากมีรักหลายครั้งหรอก แต่หนูว่าคนแต่งงานแล้วเลิกกันจะเข้าใจคำนี้ว่า ชีวิตก่อนแต่งงาน กับชีวิตหลังแต่งงานมันไม่เหมือนกัน”
เขาเราเป็นยังไง?
“ก่อนแต่งงานเป็นอีกแบบนึง หลังแต่งงานก็เป็นอีกแบบนึง แล้วรู้สึกว่าก่อนแต่งงานเราคุยกันไว้แบบนี้นะ จริงๆ พี่พูดกับเขาว่าก่อนแต่งงานถ้าคุณไม่อย่างนั้นอย่างนี้ สุดท้ายเราจะเลิกกัน แล้วเราก็เลิกกันจริงๆ”
คนบอกว่าคบสิบกว่าปี แต่งงานได้ปีเดียว โดนผู้หญิงทิ้ง?
“เอาจริงๆ เราเป็นคนบอกเลิกเขา ไม่ใช่เขาบอกเลิกเรา เราไม่อยากเป็นหลุมดำแล้ว เราไม่อยากพูดถึงว่าเลิกกันเพราะอะไร เลิกก็เลิกกันแล้ว บางทีเราไม่อยากเอาบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจให้ใครได้รู้ การที่เราบอกเลิกใครสักคน แล้วป่าวประกาศว่าผู้หญิงเป็นแบบนั้นแบบนี้ เราเป็นผู้ชายจะไม่ใช่สุภาพบุรุษ ในเมื่อไปกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เขาเพิ่ง 35 ก็ให้เขาไปมีชีวิตที่ดี”
ทำไมเพิ่งบอกตอนนี้ คบ 12 ปี แต่งปีนึง แล้วเพิ่งไม่ใช่อะไรตอนนี้?
“พยายามแล้ว ก่อนแต่งงานก็พยายาม หลังแต่งก็พยายาม แต่สุดท้ายแล้วความพยายามมันไม่สำเร็จ”
บอกเลิกแต่เสียใจ?
“เสียใจ กลับมากินยาคลายเครียด ไม่อยากเรียกตัวเองว่าเป็นโรคซึมเศร้า แต่เครียดต้องกินยาก่อนนอนเป็นกำๆ มันเหมือนชีวิตเราทิ้งไปเลย แคคตัสที่เราเคยขาย ตั้งใจทำเพื่ออนาคตของเรา ทิ้งเลย ไม่แตะเลย ไม่เอาเลยประมาณ 8-9 เดือน”
ใช้ชีวิตซังกะตาย 8-9 เดือน?
“ใช่ คือตื่นมาไปทำงานประจำ ไปทำงานกับอาต๋อย แต่ไม่ได้มีแพสชั่นจะทำแบบนี้เพื่ออนาคต รู้สึกว่าหลานก็เรียนจบหมดแล้ว 3 คน เราถึงวัยที่ตกตะกอน นอนอยู่บ้านเฉยๆ ก็ได้ ไม่เป็นไร”
สิ่งที่เยียวยาชีวิตได้คือติ๊กต๊อก?
“จริงๆ ต้องขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ในติ๊กต๊อก ในโซเชียล เราเป็นหัวหน้าครอบครัว เราเป็นยอดเขา เราจะปรึกษาแม่เรา แม่เป็นคนไม่สบายอยู่ หลานเราเลี้ยงมา พี่ชายเราปรึกษาไม่ได้อยู่แล้ว ทั้งบ้านมีแค่เราคนเดียว ไม่มีใครที่จะปรึกษา บางวันนอนในเปล นั่งร้องไห้ ไม่รู้จะคุยกับใคร”
นึกถึงพี่อ้อย-พี่ฉอดมั้ย?
“ก็มี อยากมีคนปรึกษา แต่พอเรารู้จักติ๊กต๊อก ก็เริ่มจากคนที่เล่นติ๊กต๊อกเขามีอายุ เขาติดตาม บอกว่าติดตามโก๊ะตี๋ตั้งแต่เด็กๆ นะ ตั้งแต่มีผมโก๊ะ แสดงว่าเป็นแฟนคลับ ก็เริ่มสร้างฐานแฟนคลับทีละคน สองคน สามคน สี่คน กลายเป็นทุกเช้าเราตื่นขึ้นมานั่งรถน้ำต้นไม้ เปิดเพลงฟัง แล้วก็ถามแฟนคลับว่าพี่เป็นยังไงบ้าง ตอนนี้หนูดีขึ้นแล้วนะ ก็สร้างฐานแฟนคลับไปเรื่อย จนคนเข้ามาดูเยอะ เราก็ผ่อนคลาย บางทีก็ให้คำปรึกษาเขา เหมือนเรามีเพื่อน บางคนเครียดกับเรื่องครอบครัว บอกว่าเป็นโรคร้ายจะยังไง กลายเป็นเรามาคุยกัน ได้คุยกับแฟนคลับ บางคนหนักกว่าเราอีก”
ติ๊กต๊อกทำให้เราเจอแฟนคนปัจจุบัน?
“พูดง่ายๆ ในติ๊กต๊อกมีผู้หญิงเยอะแหละ เวลาไปพีเค ชนจอเขา แอปฯ ติ๊กต๊อกเราชนจอกับใครก็ได้ที่เขาเล่นเหมือนเรา ไม่ว่าคุณอยู่มุมไหนของโลกใบนี้ ก็ชนจอกันได้ กลายเป็นเรามีเพื่อนเยอะขึ้น แล้วเราก็โสด เราเป็นสุภาพบุรุษท่านนึง คนกดฟอลโลว์เป็นผู้หญิงทั้งนั้น (หัวเราะ) เราโสด เราจะคุยกับใครจะแรดกับใครก็เรื่องของเรา ก็กลายเป็นเริ่มติดตามน้องๆ บางคนทีแรกก็หวัง”
ก่อนเจอใบมิ้นต์ มีชนจอกับสาวๆ?
“เยอะเป็นร้อย มีที่หวังเยอะ คนนี้ก็หน้าตาดี คนนี้หน้าตาน่ารัก สวมบทเป็นอาหวังท่านนึงก็ชนจอกันไปชนจอกันมา แต่ทีนี้บางคนมันหวังไม่ได้ เพราะเขาคิดกับเราเหมือนพี่ โอเค พี่ก็พี่ ก็กลายเป็นพี่น้องกัน เริ่มเป็นสังคมกลุ่มก้อนกลุ่มนึง เริ่มชนจอบ่อยๆ พากันไป แต่ที่เจอน้องใบมิ้นต์ มีน้องคนนึงชื่อแอ็กเป็นผู้ชายสูง 189 ซม. เป็นคนไทยอยู่สวีเดน หน้าตาหล่อ ไทม์โซนสวีเดนจะตรงกับเรา 6 โมงเช้า เราตื่นมารดน้ำต้นไม้ ไลฟ์สดปุ๊บ ไอ้แอ็กชนจอมาเลย แล้วเขาบอกว่าพี่ วันนี้ผมพาน้องคนนึงมารู้จักพี่ แต่ละวันไอ้แอ็กพาผู้หญิงมาให้เราดูไม่ซ้ำหน้า บางทีไลฟ์ตีสองตีสาม ไอ้แอ็กพาไปดู กดจอไปก็รู้จักกัน สร้างกลุ่มก้อนกันไป สุดท้ายวันนึงเขาพาน้องใบมิ้นต์มา”
เห็นปุ๊บถูกใจเลยมั้ย?
“ถูกชะตาก่อน ทำไมเขาเป็นคนมองไม่เบื่อเลยวะ วิธีการพูดของเขา เราถูกใจ เสียงหัวเราะเขาเหมือนม้า ฮี่ๆ เราก็ผู้หญิงอะไรหัวเราะเหมือนม้าวะ เขาก็ตั้งอีโมจิเป็นม้าลาย เล่นติ๊กต๊อกต้องมีอีโมจิประจำตัว ของเราเป็นกระบองเพชร ก็เริ่มชนจอกัน เริ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อน พอรู้จักกันแล้ว ก็ฟอลโลว์กันไป“
พอได้ชนจอ ถูกชะตา ความสัมพันธ์พัฒนาไปยังไง?
“เราถามเขาว่าเขาเป็นคนที่ไหน เขาเป็นคนนครนายก มันก็ไม่ไกลนี่ ตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหน เขาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยที่นึง เอกภาษาจีน เขาเป็นเด็กเจน Z พูดไม่ชัด เราก็มา งั้นมาชนจอกัน แล้วก็ฝึกเขาพูด เช้าฟาดฝักพัด เย็นฟาดฟักผัด หมูหมึกกุ้ง ระนอง ระยอง ยะลา ทุกวันนี้ก็ฝึกอยู่ เด็กสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาพูดไม่ค่อยเปิดปากกว้างๆ เราก็เป็นคนหูไม่ดี ห๊ะ! พูดดังๆ บางทีเราขี้เกียจพูดว่าห๊ะ เราก็ตีความหมายไปว่าใช่เหรอ เขาบอกว่าถ้าไม่เข้าใจถามอีกครั้งก็ได้ ก็เลยกลายเป็นพูดกัน สอนเขาพูดภาษาไทย”
เขาอายุเท่าไหร่?
“22 ปี”
พอได้ชนจอกันบ่อยๆ เป็นยังไง?
“กิเริ่มหัวหมอไง ก็สร้างไลน์กลุ่ม แต่เราไม่เคยอินบ็อกซ์ไปคุยหลังบ้าน ไปจีบไปทัก ถ้าจะจีบจะคุยจะแอ๊ว แอ๊วหน้าไลฟ์ เราชัดเจน ไม่อยากให้มีประวัติ สมัยนี้เอาอินบ็อกซ์มาโชว์มาดิสเครดิตกัน ถ้าจะอำทุกคนเป็นพันต้องเห็นหมด”
ระหว่างนั้นไปแอ๊วไปหยอดหรือยัง?
“ไม่มี มีกลุ่มนึงผู้หญิง 3-4 คน เขาคิดกับเราเหมือนพี่ แต่พี่คิดไม่ซื่อ เราไม่ได้คิดเขาเป็นน้องหรอก ก็เลยตั้งไลน์กลุ่มขึ้นมา รวมแอ็กด้วย ผู้หญิง 3-4 คน แอ็กอยู่สวีเดน เราก็บอกว่าว่างๆ ไปกินข้าวกันมั้ย แล้ววัยรุ่นไปกินที่ไหน สุกี้ ไปก็ไป นั่นคือเดตแรก นัดกัน 4 คน เขาเรียกเดตหมู่ ไปนั่งกินเสร็จปุ๊บเลิก 2-3 ทุ่ม ไปไหนกันต่อ เขาไม่รู้จะไปที่ไหน ก็ชวนมานั่งเล่นที่สวนพี่มั้ย ชวนมาเป็นไข้เลือดออกที่สวน เปิดเพลง ถ่ายคอนเทนต์แล้วแยกย้ายกัน นั่นคือครั้งแรก”
ได้ไลน์ส่วนตัวแล้ว?
“ได้แล้ว สมมติคุยกัน 4 คน ก็ถามว่าถ้าว่างๆ พี่ไลน์หาน้องได้ใช่มั้ย เขาบอกได้ แต่คนที่เราหวังคนนี้นะ ถามไปก่อนแต่ละคน”
จะไม่ขอไลน์คนที่ชอบตรงๆ แต่จะสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมา นัดไปกินข้าว สุดท้ายก็ได้กดแอดไลน์คนที่ชอบไป?
“ใช่ ถามว่า 1 2 3 4 แต่คนที่เราถามคือคนที่ 4 เลย”
ตอนนั้นมีน้องอีกคนที่ไม่ใช่ใบมิ้นต์ สุดท้ายคุยกับใครก่อน?
“คุยเยอะเลย แต่เป็นใบมิ้นต์เพราะรู้สึกถูกชะตา ไลฟ์สไตล์ มายด์เซ็ตมันคล้ายๆ กัน เราทักไปสวัสดีครับน้อง ครั้งแรกที่เราส่งไป ว่างๆ พี่ขับรถต่างจังหวัด พี่ง่วงๆ คุยได้มั้ย เขาบอกคุยได้ แฟนไม่ว่าเหรอ เขาบอกไม่มีแฟน หลังจากนั้นเด็กสมัยใหม่ส่งอะไรมาก็ไม่รู้ 543235 แต่เด็กรุ่นใหม่เขาจะรู้ ถ้ารุ่นเราหัวเราะจะ 5555 เขาตั้งใจ ไอ้นี่มา 52352532 อะไรแบบนี้ ทีนี้ก็เริ่มคุย เราเริ่มขับรถไปต่างจังหวัด ไปทำงาน บางทีไม่ได้ขับรถเองหรอก หลานขับ แต่หาข้ออ้าง ก็ถามสารทุกข์สุกดิบว่าเป็นคนที่ไหนยังไง หลายๆ วันก็ถามเขาว่าไม่มีแฟนแล้วใช้ชีวิตอยู่ยังไง แฟนต้องอายุเท่ากันมั้ย ต้องรุ่นเดียวกันมั้ย เขาบอกหนูไม่ได้ติดเรื่องอายุ หน้าตาต้องเป็นยังไง ต้องดีเจพุฒมั้ย เขาบอกหนูไม่ได้ติดเรื่องหน้าตา เฮ้ย หน้าตาก็ไม่ติด อายุก็ไม่ติด กูก็มีสิทธิ์สิวะ ก็โอเค ในใจนับไว้หนึ่ง เวลาเรามุ่งเราก็มุ่งจริง ชนจอกันบ่อย จนแฟนคลับเริ่มรู้ว่าโก๊ะตี๋ชอบใบมิ้นต์ ระยะเวลาผ่านไป ก็เอาวะ ไม่ลุยแล้วจะรู้ได้ไง จะจบได้ไง กำลังไลฟ์สดอยู่ คนดู 2,500 คน เขาก็เมนต์มาว่าพี่บอกเลย ก็รวบรวมความกล้า เปิดเพลงบิวต์เลย เพลงแต่เราก็หากันจนเจอ”
เรามั่นใจในความรู้สึกของเรา?
“มั่นใจเลยว่าถ้าเราพูดโอเค เขาต้องโอเคน่า ก็บอกว่ามิ้นต์พี่มีอะไรจะพูดอย่างนึงได้มั้ย เขาบอกว่ามีอะไรเหรอ นอนเปลแล้วคุยกัน ก็บอกว่าคบกันมั้ย หน้าเขาก็ช็อตฟีลไป 3-4-5 วิ แล้วก็บอกว่าหนูขอตัดสินใจแป๊บนะ เขาหายไป 5 นาที เราก็เปิดเพลงบิวต์ เราก็เปิดเพลงรัก สักพักเขาบอกหนูพร้อมจะบอกแล้ว เราก็ปิดเพลง หนูไม่คบนะ ทุกอย่างจากคน 2,500 คน เหมือนผึ้งแตกรัง เหลือ 700 พอบอกไม่คบ สักพักเขาถามว่าพี่โอเคมั้ย ก็ถามว่าพี่มีสิทธิ์ไม่โอเคเหรอ ใจตอนนั้นแว็บเลย ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลคืออะไร ขอคบแต่เขาไม่คบ พอลงไลฟ์โทรหาแอดมินพี่หวาน อยู่ระยอง เป็นเจ้าของสวนทุเรียน พี่หวาน ทำไมมันเหมือนจะได้แต่เขาไม่คบ เขาบอกว่าพี่โก๊ะ เด็กเจน Z คบของเขากับเราไม่เหมือนกัน คบของเขาคือคบเลย มีแค่คนเดียว แต่ถ้าคุย เขาคุยด้วยหลายคน งงเลยเว้ย ถ้าบอกขอคุยได้มั้ย เขาก็จะบอกว่าคุย แต่นี่เราขอคบเลย เขาไม่โอเค วันรุ่งขึ้นก็โทรหาเลย ใบมิ้นต์พี่อาจเป็นการคุยครั้งสุดท้ายนะ พี่เคารพการตัดสินใจของใบมิ้นต์นะ แต่พี่ไม่เข้าใจ ก็เลยถามเขาว่าคนคบของน้อง ต้องคบคนเดียวใช่มั้ย เขาบอกว่าใช่ แต่ถ้าคุย คุยได้หลายคนใช่มั้ย เขาบอกว่าใช่ เราก็บอกว่างั้นขอเป็นคนคุยได้มั้ย เขาเลยตอบมาว่าได้”
ต้องขอบคุณแอดมิน ไม่งั้นจบแล้ว?
“ไม่งั้นไปแล้ว พี่หวานสวนทุเรียน”
พอคุยได้ พัฒนาความสัมพันธ์ต่อยังไง?
“พอเราพูดไปแล้วว่าขอคบ แต่พอขอคุย ผู้หญิงก็รู้ว่ามึงก็จีบกูแหละ พอเริ่มคุยๆ ก็ถามว่าตกลงคบกันมั้ย พอตกลงคบกัน หนูก็บอกว่าถ้าจะคบกัน ขอไปคุยกับพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ เราต้องจริงจัง แสดงความบริสุทธิ์ใจ เขาบอกไปคุยกับพี่ชายคนโตเขาก็ได้ เขาอยู่กับแม่ด้วย เราก็ไปที่นครนายก นี่คือเดย์แรกที่ไปเจอแม่เขา พี่ชายของเขา และไปคุยกับเขาเลย”
ครอบครัวน้องว่าไง?
“โชคดีพี่ชายมิ้นต์แก่กว่าเราปีเดียว เหมือนคนรุ่นเดียวกัน ก็ถูกชะตา ชอบนะ อยากคบ เขาบอกขอบคุณนะ พี่ก็แมนนะ ที่มาพูดอะไรแบบนี้ ก็ไปบอกแม่เขา ยายเขา พี่ชายเขา ว่าระหว่างน้องเรียน หนูขอเป็นคนที่คบกับน้องนะ”
โลกกลม คุยกันไปคุยกันมา พี่โก๊ะเคยเจอใครในครอบครัวใบมิ้นต์?
“น้าหนุ่มคือคนเล่นไก่ชนกับเรามา 20 กว่าปี เขาอยู่เมืองทอง แจ้งวัฒนะ เขามาหาเรา วันนั้นหนูเข้าห้องน้ำ ใบมิ้นต์นั่งอยู่ น้าหนุ่มบอกว่าหนูเป็นแฟนน้าโก๊ะใช่มั้ย เป็นคนที่ไหน ใบมิ้นต์บอกนครนายก น้าหนุ่มบอกอ้าว เขาก็คนนครนายก อำเภออะไร อำเภอองครักษ์ อยู่ตำบลเดียวกัน น้าหนุ่มถามใบมิ้นต์ว่านามสกุลอะไร อ้าวนามสกุลเดียวกับเมียน้า ปรากฎว่าใบมิ้นต์เป็นญาติเมียน้าหนุ่ม น้าหนุ่มถามว่าน้าโก๊ะจำได้มั้ย เมื่อ 20 ปีก่อน น้าโก๊ะไปวิดบ่อปลาที่องครักษ์มาทำปลาร้า บ้านน้องใบมิ้นต์แหละ พ่อชื่อวัฒน์ไง กลายเป็นว่าเคยเจอใบมิ้นต์ตอนเขา 5-6 ขวบ”
20 ปีผ่านไป ได้เจอน้องใบมิ้นต์อีกที?
“เราเพิ่งมารู้ทีหลัง เราถามว่าจริงเหรอน้าหนุ่ม”
พอคบน้องใบมิ้นต์ เขาน่ารักยังไง?
“คนสองวัยที่ต่างกัน มีทั้งความน่ารัก และความไม่เข้าใจเด็กเจน Z ในปัจจุบัน แต่เรื่องบางเรื่องเรามองข้ามไป ความน่ารักคือเขาเป็นคนอยู่ง่ายกินง่าย เขาไม่กินของมัน ไม่กินของดิบ ไม่กินของคาว แค่นั้นเอง ไม่กินไข่แดง อะไรเลี่ยนๆ ทำให้อ้วกเขาไม่กิน ก็กลายเป็นว่าคล้ายๆ เรากินแบบนี้ เขาไม่กินแบบนี้ เราชอบกินมันๆ มันก็พอดีกัน แต่อย่างที่บอกว่าบางทีบางครั้งโลกโซเชียลใหม่ๆ แรกๆ ไปกินข้าวกัน เขาสั่งข้าวมา กระเพราไข่ดาวจานนึง เขาเอาไข่แดงออก เราก็จะกินไข่แดง ซึ่งเรารู้ว่าเขาไม่กินไข่แดง แล้วเราตักกับเขามาครึ่งนึง เพราะเขากินข้าวเยอะกับน้อง เราเป็นคนกินข้าวน้อยกับเยอะ เราก็ตักข้าวเราให้เขาครึ่งนึง ตักกับเขามาครึ่งนึง โซเชียลก็ดราม่า มึงกินไม่พอทำไมไม่สั่งใหม่ไปแย่งผู้หญิงกินทำไม กินแต่ไข่แดงให้ผู้หญิงกินไข่ขาว กินแต่กับให้ผู้หญิงกินแต่ข้าว”
จากแบ่งกินดูชั่วไปเลย?
“เรารู้กันว่าใบมิ้นต์กินข้าวเยอะ แต่พอเขาติดตามเราบ่อยๆ เขาจะรู้ว่าอ๋อ ใบมิ้นต์เป็นคนกินข้าวเยอะ กินกับน้อย ใบมิ้นต์เป็นคนกินไข่ขาว ไม่กินไข่แดง ไม่กินมันหมู กินเนื้อล้วน กินอกไก่”
คบน้องมานานแค่ไหน?
“เข้า 8 เดือน”
พี่โก๊ะเจนไหน?
“เจนวายก็พอมั้ง หรือเอ็กซ์”
ช่องว่างระหว่างเจน มีอะไรต้องปรับตัว?
“เอาจริงๆ วิธีคิดของเขาเป็นแบบคนโต แต่เรากลายเป็นเด็ก เพียงแต่จะมีวิถีชีวิตของเด็กเจน Z อีกแบบนึง ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไง แต่มันเป็นเรื่องเล็กๆ ที่เราพยายามมองข้ามไปดีกว่า มันเป็นช่องว่างระหว่างวัย เราเลยไม่เอาจุดนั้นมาเป็นจุดโฟกัสที่ทำให้เราทะเลาะกัน”
มีชื่อเรียกกันมั้ย?
“พี่เรียกเขาหนู เขาเรียกเราว่าบี๋”
ทุกอย่างดูลงตัว มีความสุขแฮปปี้ แต่อายุห่างกัน 24 ปี ก่อนหน้านี้เคยเลิกกันไปแล้วด้วย?
“เขาบอกเลิก พอเรามีแฟนเด็ก บางทีเราอยากคุย เขากลับไปหาแม่หายายที่ไม่สบาย ก็บอกว่าว่างๆ บี๋โทรหานะ เราทำงานเสร็จก็โทรไป บังเอิญเขาเพิ่งตื่นกับแม่ บอกว่าแม่อยากกินอะไร เขาจะทำกับข้าวให้แม่กิน เราโทรไปก็ฮัลโหล คุยกับใคร เขาบอกคุยกับแม่ ในใจก็คิดก็เลยพูดออกไปว่าอยู่กันทั้งวันทำไมไม่คุยกันเหรอ มาคุยตอนผมโทรมา โอเค แค่นี้ คุยกับแม่เถอะ แล้วก็วาง”
งี่เง่านะ?
“เหมือนเรารอสายทั้งวันจะคุยกับเขา แต่เขาหันไปคุยกับแม่ ก็รู้สึกว่าอยู่กันทั้งวันไม่คุยกันเหรอวะ เขารู้สึกเรางี่เง่า”
กะว่าเขาโทรมาง้อ แต่เขาขอเลิก?
“เขาเป็นคนบอก เขารู้สึกเรางี่เง่า เขาพูดมาคำนึงว่าตอนบี๋อยู่กับแม่ หนูไม่เคยไปเร่งไปเร้า หนูซะอีกบอกให้บี๋ดูแลแม่ดีๆ แต่พอหนูกลับมาดูแลแม่ บี๋เป็นแบบนี้ หนูไม่โอเค เราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงวะ ทีนี้พี่ชายเขาเป็นคนมาเคลียร์ บางคนบอกหนูเลิกคอนเทนต์ ไม่ใช่คอนเทนต์ เลิกจริง”
เลิกกี่วัน?
“วันเดียว แต่ทีนี้ข่าวเริ่มออก ติ๊กต๊อกมันไวไง พี่สะใภ้เขารู้ข่าวก็ไปบอกกับแฟน คือพี่ชาย เขาก็โทรมาว่าเรื่องราวเป็นไง เราก็เล่าความจริงให้เขาฟัง เขาก็บอกว่าพี่ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะ ก็คุยกับพี่ชายเขาเรียบร้อย เมื่อเขาอยู่กับแม่อยู่กับยาย เราก็ต้องให้โลกส่วนตัวเขา เวลาเราดูแลแม่เรา ก็เลยตกลงกันเรียบร้อย หลังๆ ไม่มีเรื่องทะเลาะกันเป็นเรื่องที่ปรับ”
ทุกวันนี้ไม่งี่เง่าแล้ว?
“เขาใช่มั้ย (หัวเราะ) เราเข้าใจแล้ว ณ ตอนนั้นเราคิดถึง ไม่อยู่ทั้งวัน เราทำงาน เราโทรมาหา ไม่คุยกับเรา คุยกับแม่ซะงั้นแหละ”
มีคนเม้าธ์ว่าที่ใบมิ้นต์คบกับโก๊ะเพราะหวังเรื่องเงิน?
“เอาจริงๆ ก็ไม่แปลก และไม่ผิด อย่างเป็กกี้กับพี่พุฒ ทำรายงานการกุศลมั้ย ก็ต้องหวังเงินถูกมั้ย มีใครชีวิตนี้ไม่หวังเงินบ้าง มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนเราตัดสินใจมาคบกันแล้วหวังว่าอยากมีอนาคตที่ดี ไม่ใช่เรื่องผิด ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ถ้าคิดว่ามาเอาเงินโน่นนี่นั่น หนูจะมีบางส่วนที่ดูแลครอบครัว บางส่วนที่เราดูแลเรื่องบ้าน ไม่แปลกจัดสรรปันส่วนเรื่องเงิน แต่ตอนนี้เราสร้างอนาคตร่วมกัน เราเป็นผู้ชาย บางทีไปกินข้าว เราก็ให้เขาเลี้ยงนะ ไม่มีคำว่าเปย์ คนเราพอใช้ชีวิตกันง่ายๆ เขาโอเคนะ เขาก็เข้าใจว่าเรามีภาระต้องดูแล”
มีแยกบัญชีมั้ย?
“มี ถ้าวันนี้ชาวเน็ตจะบอกว่าใบมิ้นต์คบโก๊ะตี๋หวังเงิน ไม่แปลก เพราะตอนนี้เรากำลังสร้างเงินด้วยกัน เอาไว้อนาคตเขาเรียนจบ แต่งงานก็ว่าไป”
น้องเรียนจบเมื่อไหร่?
“กำลังจะขึ้นปีสอง เราวางอนาคตร่วมกัน สำหรับน้องใบมิ้นต์เป็นคนมีมายด์เซ็ตที่ดี ที่สำคัญเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนอยากหาเงินได้ด้วยตัวเอง เราเลยบอกโอเค มาหาเงินด้วยกัน บางทีไปกินข้าวไลฟ์สดขายของโน่นนี่ มีแฟนคลับมาอุดหนุน เราได้เงินมาก็เข้าบัญชีคู่ ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเบิกได้ ต้องเบิกทั้งคู่”
มีอะไรอยากบอกใบมิ้นต์?
“การกระทำสำคัญกว่าคำพูดเสมอ ต่อให้บอกว่ารักคุณมากแค่ไหน แต่เขาประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอื่นมันก็เท่านั้น ฉะนั้นก็อย่างที่หนูรู้ จะซื่อสัตย์และทำให้รักครั้งนี้ดีที่สุดครับ”
