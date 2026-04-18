“คิมเบอร์ลี่” น้ำตาไหลเห็น “ณเดชน์-ญาญ่า” มีความสุขในวันแต่งงาน อากาศร้อนทำอะไรความรักไม่ได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นอีกคนที่นับวันรอคอยมานานแสนนานที่จะได้เห็นเพื่อนรัก “ณเดชน์ คูกิมิยะ - ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์”แต่งงานกัน เมื่อวันนี้เกิดขึ้นจริงตรงหน้า ทำเอาเพื่อนรัก “คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส”ปลื้มปีติ น้ำตาไหลที่ได้เห็นภาพญาญ่ามีวันนี้เสียที

คิมเบอร์ลี่ ได้โพสต์ภาพเช็ดน้ำตา ในงานแต่ง ณเดชน์-ญาญ่า พร้อมข้อความว่า…

“Growing up with you, I've seen every

version of your heart, And this.... is the happiest I've ever seen you guys

The kind of love you both have is

so rare, it's so real and So deeply felt.... Even the warmest day felt soft and calm.. รักและยินดีกับเพื่อนสุดหัวใจ #nyเขยนอร์เวย์สะใภ้ขอนแก่น”

“เติบโตมาด้วยกัน ฉันได้เห็นหัวใจของเธอในทุกช่วงเวลา และครั้งนี้…คือครั้งที่ฉันเห็นเธอมีความสุขที่สุด ความรักของพวกเธอสองคนหายากมาก จริงแท้ และลึกซึ้งอย่างที่สุด แม้แต่วันที่อากาศอบอุ่นที่สุด ยังรู้สึกนุ่มนวลและสงบลงได้เพราะความรักนี้

รักและยินดีกับเพื่อนสุดหัวใจ 🤍
#nyเขยนอร์เวย์สะใภ้ขอนแก่น”

ด้านสามี “หมาก ปริญ สุภารัต”น์ ก็ได้โพสต์ความในใจถึง ณเดชน์-ญาญ่า ว่า…

“จากวัยรุ่นจนโตถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ เห็นความรักสดใสของทั้งคู่มาตลอด วันนี้ สักที ขอแสดงความยินดีกับความรักอันงดงามนี้ครับ #nyเขยนอร์เวย์สะใภ้ขอนแก่น” 






















“คิมเบอร์ลี่” น้ำตาไหลเห็น “ณเดชน์-ญาญ่า” มีความสุขในวันแต่งงาน อากาศร้อนทำอะไรความรักไม่ได้
“คิมเบอร์ลี่” น้ำตาไหลเห็น “ณเดชน์-ญาญ่า” มีความสุขในวันแต่งงาน อากาศร้อนทำอะไรความรักไม่ได้
“คิมเบอร์ลี่” น้ำตาไหลเห็น “ณเดชน์-ญาญ่า” มีความสุขในวันแต่งงาน อากาศร้อนทำอะไรความรักไม่ได้
“คิมเบอร์ลี่” น้ำตาไหลเห็น “ณเดชน์-ญาญ่า” มีความสุขในวันแต่งงาน อากาศร้อนทำอะไรความรักไม่ได้
“คิมเบอร์ลี่” น้ำตาไหลเห็น “ณเดชน์-ญาญ่า” มีความสุขในวันแต่งงาน อากาศร้อนทำอะไรความรักไม่ได้
