ประสบความสำเร็จสุดๆ “FWD Music Live Fest 5” ยืนหนึ่งเทศกาลดนตรีแห่งปี ที่ศิลปินชั้นนำต้องมาเยือน

‘เจฟ-นุนิว-F.HERO-Perses’ นำทีมระเบิดความสนุก เสียงกรี๊ดสนั่นลานเซ็นทรัลเวิลด์ !
สร้างปรากฏการณ์จัดเต็มความฟินให้กับแฟนๆยืนหนึ่งเป็นปีที่ 5 แล้ว สำหรับเทศกาลดนตรี “FWD Music Live Fest 5” ฟรี !!คอนเสิร์ตเล่นน้ำกลางเมืองจัดโดย FWD ประกันชีวิต งานนี้บอกเลยว่ากระแสตอบรับแรงทะลุปรอท เพราะได้ขบวนศิลปิน - มาสคอต ตัวท็อป อินฟลูเอนเซอร์ตัวปัง เบอร์ต้น ของประเทศ และ น้องๆ คลื่นลูกใหม่ มารวมตัวกันเสิร์ฟความมันส์ สาดความสนุกกันแบบไม่มีกั๊ก เปลี่ยนพื้นที่หน้า Central World ให้กลายเป็นศูนย์รวมความสุข ที่ทุกคนได้มาปลดปล่อยเอเนอร์จี้ และ Celebrate living กันให้สุด !! ทำเอาเสียงกรี๊ดกระหึ่มสี่แยกราชประสงค์ แฟนๆ เอ็นจอยเบอร์สุด ยกตำแหน่ง เวทีความมันส์แห่งปี ที่ศิลปินระดับท็อปต้องมาเยือนให้ได้สักครั้ง ไปเป็นที่เรียบร้อย ! ตลอด 3 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2569 โดยมีไฮไลต์ความฟินของแต่ละวันดังนี้
ประเดิมความฟินวันแรก กับปรากฏการณ์ T-Pop ฟีเวอร์ และแรงสั่นสะเทือนระดับอินเตอร์ ก็ทำเอาโซเชียลแทบแตก! เปิดเวทีด้วยพลังของ School Band อย่าง DS.RU.BAND ก่อนจะเร่งจังหวะความอินเตอร์ด้วยบอยกรุ๊ปจากญี่ปุ่น KID PHENOMENON และ LIL LEAGUE จากค่าย EXILE TRIBE ต่อด้วยความสดใสจาก 16 สาว IN THE 8IGHT และโชว์จัดเต็มจากวง VVV จากนั้นเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นลานกับ 5 หนุ่ม PERSES ก่อนจะเพิ่มดีกรีความฮอตด้วยขบวน KOL และอินฟลูเอนเซอร์ตัวปัง ที่แท็กทีมมากับแก๊ง Splash Boy & Girl เสิร์ฟความฉ่ำสาดความฟินให้ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ลุกเป็นไฟ และปิดท้ายค่ำคืนแรกแบบฟินสุดใจกับศิลปินขวัญใจมหาชน นุนิว (NUNEW) ที่มาโชว์พลังเสียงสะกดคนดูแบบเต็มอิ่ม 1 ชั่วโมงเต็ม
ความสำเร็จอย่างล้นหลามในปีนี้ ตอกย้ำการขับเคลื่อนกลยุทธ์ Brand Experience ของ FWD ประกันชีวิต อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ Music experience เป็นสื่อกลางในการ connect ผู้คนทุกเจเนอเรชัน ให้มาร่วมสร้างโมเมนต์ดีๆ ไปด้วยกัน ใครที่พลาดความสนุกในปีนี้ สามารถเข้าไปชมภาพและคลิปประมวลความฟินย้อนหลังได้ทาง Social Media ของ FWD Thailand