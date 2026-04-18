“หนุ่ม ศรราม” ด่าชาวเน็ต เสืxก สถุน คอมเมนต์ไม่ดูตาม้าตาเรือ ลั่นพระเอกก็คนไม่ปล่อยให้ใครมารังแกครอบครัว

ทำเอาซามูไรพ่อลูกอ่อน “หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์”เดือดสนั่นโซเชียล ออกโรงจัดการชาวเน็ตด้วยตัวเอง หลังโพสต์คลิปลูกสาวน้อง “วีจิ” กับผู้หญิงคนนึงหน้าตาคล้ายวีจิ หัวเราะกันอย่างมีความสุข จนชาวเน็ตสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้คือใคร
แต่ก็มีชาวเน็ตบ้างคนโพล่งคอมเมนต์ด้วยความสงสัยมากมาย ทำหนุ่ม ศราราม เดือดจัด ออกมาชี้แจงสาวที่เห็นคือหลานสาวตน
ชาวเน็ต : หน้าเหมือนน้องวีจิ..เหมือนมากมาย🫶💕🫶
ชาวเน็ต : 5555 (อิโมจิหัวเราะ)
หนุ่ม ศรราม : 555 หัวเราะหาแม่เมิงหรา
ชาวเน็ต : เมียใหม่พ่อหรือเปล่า สงสัยๆๆ แท็ก ig กันด้วยนะ😄
หนุ่ม ศรราม : หลานสาวกูเอง ไม่ต้องสงสัย เสืxก พระเอกก็คน กูไม่ยอมให้ใครมารังแกครอบครัวกู ไม่สถุนอย่างเมิงหรอก
ชาวเน็ต : ใหม่ๆ ก็ยิ้มแย้มอย่างนี้แหละ 2 ปีผ่านไปภาพแบบนี้จะไม่เห็นอีกเลย ไม่เชื่อก็ลองดู
หนุ่ม ศรราม : ไม่รู้เรื่องแล้วยังเสืxกอีก ดวงพร นิสียเสีย
ชาวเน็ต : ชอบคุณหนุ่มเวอร์ชั่นนี้สุดๆ ไม่ต้องรอ fc ด่า
หนุ่ม ศรราม : บางคนเมนต์ไม่ดูตาม้าตาเรือ 😓
ไม่รู้ = ไม่ผิด
ไม่รู้ = ไม่เมนต์ก็ได้
หรือคิดจะเสียเวลาเมนต์แล้ว ก็ให้มันสร้างสรรค์หน่อย ให้เกียรติกันบ้าง 😣