เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เปิดตัว "House of Snackers" คอมมูนิตี้ครีเอเตอร์สายสแน็ก พร้อมตามหา "Friend of Doritos" คนแรกของประเทศ

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เปิดตัว "House of Snackers" คอมมูนิตี้ครีเอเตอร์สายสแน็กภายใต้แบรนดิ้ง “Food. Drinks, Smiles” แห่งแรกของไทย ที่รวมพลคนรุ่นใหม่ผู้หลงรักการทำคอนเทนต์และมีสไตล์เป็นของตัวเอง ท่ามกลางการเติบโตของเศรษฐกิจครีเอเตอร์ (Creator Economy) และบทบาทของโซเชียลมีเดียที่ก้าวสู่การเป็นแพลตฟอร์มเศรษฐกิจพร้อมส่งมิชชั่นแรกสุดท้าทายตามหา "Friend of Doritos" คนแรกของประเทศไทย เชื่อมต่อกับผู้บริโภค เจเนอเรชันใหม่ ปั้นเวทีให้ครีเอเตอร์ Gen Z สร้างคอนเทนต์ เพิ่มมูลค่าตัวตน และเติบโตไปกับแบรนด์ระดับโลก
นางสาวพรรณทิพา พงศ์ชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “ในปัจจุบัน ผู้บริโภคไม่ได้เพียงแค่เป็นผู้เสพคอนเทนต์ แต่ยังต้องการมีส่วนร่วมและสร้างตัวตน House of Snackers จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของเป๊ปซี่โคในการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคยุคดิจิทัล โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อย่าง Gen Z ที่มองหาพื้นที่ในการแสดงออก และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตนเอง เราจึงตั้งใจสร้างแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์ได้แสดงศักยภาพ เรียนรู้ และเติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ ผ่านการทำคอนเทนต์ สร้างคอมมูนิตี้และยังเป็นโอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจครีเอเตอร์ รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมที่มีความหมายระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคในระยะยาว”
ข้อมูลจากรายงานวิจัยระดับโลกหลายแหล่งสะท้อนว่า กว่า 60% ของคนรุ่น Gen Z ให้ความสนใจกับการทำงานอิสระ ขณะที่มากกว่า 70% มีพฤติกรรมเสพและมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์จากครีเอเตอร์ในชีวิตประจำวัน สะท้อนการเติบโตของ Creator Economy ที่มีมูลค่ากว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่มีการเติบโตของครีเอเตอร์อย่างต่อเนื่อง
แคมเปญ “Friend of Doritos” ภายใต้ House of Snackers จึงไม่ใช่เพียงการสร้างคอมมูนิตี้ทั่วไป แต่เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อคอนเทนต์ คอมมูนิตี้ และโอกาสทางธุรกิจ เพื่อยกระดับและผลักดันครีเอเตอร์รุ่นใหม่ที่ต้องการเติบโตอย่างจริงจัง โดยเปิดรับครีเอเตอร์สัญชาติไทยอายุ 18-25 ปี ที่มีผู้ติดตามบน TikTok อย่างน้อย 1,000 คน และมีสไตล์การสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
ครีเอเตอร์ที่ได้รับเลือกเป็น Friend of Doritos จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ขึ้น Digital Billboard กลางสยามสแควร์ พร้อมการันตีงานจ้างรีวิวและร่วมแคมเปญกับแบรนด์ขนมในเครือเป๊ปซี่โค ประเทศไทย ต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2569 รวมถึงการสนับสนุนด้านสื่อและการโปรโมทคอนเทนต์เพื่อเพิ่มการมองเห็นให้กับครีเอเตอร์ นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับครีเอเตอร์ที่ทำ Engagement สูงสุดและทำยอดขายโดริโทสได้มากที่สุด โดยรวมมูลค่ารางวัลและการสนับสนุนทั้งหมดกว่า 400,000 บาท ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการร่วมกิจกรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
ทั้งนี้ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เดินหน้าพัฒนาEcosystem นี้ผ่านแคมเปญ House Of Snackers โดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ได้แก่ TikTok ประเทศไทย ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหลักของการแข่งขันและการสร้างคอนเทนต์ ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่สนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้สำหรับครีเอเตอร์ Publicis ที่มีความแข็งแกร่งด้านการสื่อสาร การโปรโมตคอนเทนต์ รวมถึงการจัดเวิร์กช็อปด้านสื่อ และ AnyMind ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการครีเอเตอร์ (KOL) และการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเติบโตในระยะยาวโดยแคมเปญนี้ออกแบบมาเพื่อการเติบโตของครีเอเตอร์อย่างแท้จริง ไม่ได้เป็นเพียงแคมเปญInfluencer ทั่วไป แต่เป็นระบบนิเวศที่เชื่อมต่อโอกาสและการพัฒนาอย่างครบวงจร
แคมเปญ House of Snackers เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึง 23 เมษายน 2569 ครีเอเตอร์ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง TikTok และช่องทางโซเชียลมีเดียของโดริโทส ประเทศไทย