พัทยาลุกเป็นไฟ!! เปิดฉาก “พัทยา สงกรานต์ วันไหล 2026” สุดปัง นักท่องเที่ยวแห่เล่นน้ำชมคอนเสิร์ตแน่นหาด

เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่สำหรับ “สงกรานต์ วันไหล พัทยา 2026” วันแรก 17 เมษายน 2569 ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหลั่งไหลมาร่วมเล่นน้ำคลายร้อนกันแน่นชายหาดพัทยา พร้อมร่วมสนุกกับมหกรรมความบันเทิงริมทะเลที่ร้อนแรงเกินต้าน จนพัทยาลุกเป็นไฟ!!
ตลอดทั้งวัน ชายหาดพัทยาเต็มไปด้วยประชาชนที่ออกมาเล่นน้ำกันอย่างคึกคัก ควบคู่กับบรรยากาศความบันเทิงจากเวทีคอนเสิร์ตจาก MONOMAX ที่สร้างสีสันให้ทั้งหาดคึกคักไม่หยุด ทำให้งานวันไหลปีนี้กลายเป็นเฟสติวัลริมทะเลที่อัดแน่นด้วยพลังแห่งความสุข และความมันส์แบบไร้ขีดจำกัด ควบคู่กับมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อให้ทุกคนสนุกได้อย่างเต็มที่และอุ่นใจ
ด้านเวทีคอนเสิร์ตก็เดือดไม่แพ้กันปล่อยไลน์อัพศิลปินขึ้นโชว์จนหาดสะเทือน เริ่มต้นความฟินด้วย INK Waruntorn ที่มาพร้อมเสียงหวานละมุน สร้างบรรยากาศชิลๆ ให้คนดูโยกตามทั้งหาด ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ Tattoo Colour ที่เร่งจังหวะความสนุกด้วยเพลงฮิตสุดมันส์ เรียกเสียงกรี๊ดและชวนกระโดดกันสนั่น จากนั้นเวทีถูกยกระดับความเดือดขึ้นอีกขั้น เมื่อ 4EVE 7 สาว T-Pop ปรากฏตัวพร้อมโชว์สุดเป๊ะ ทั้งร้องเต้นจัดเต็ม สาดเอเนอร์จี้หน้าเวทีแทบแตก ทำเอาเหล่า “โฟร์อาย” กรี๊ดกันกระหึ่ม ก่อนจะพุ่งสู่ช่วงพีคของค่ำคืนแรกกับ Jeff Satur ที่สะกดทุกสายตาด้วยเสียงร้องทรงพลัง ผสานเสน่ห์อันน่าหลงใหลและท่าเต้นสุดเร้าใจ ท่ามกลางบรรยากาศชุ่มฉ่ำจากสายน้ำที่โหมกระหน่ำทั่วพื้นที่ สร้างโมเมนต์สุดประทับใจให้ผู้ชมอย่างล้นหลาม
เปิดฉากวันแรกก็ปังเกินต้าน!! “สงกรานต์ วันไหล พัทยา 2026” ยังมีอีกหลายไฮไลต์ความสนุกรอให้ไปสัมผัสแบบจัดเต็ม ใครยังไม่ได้มาบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ รีบปักหมุดแล้วออกมาระเบิดความมันส์ให้สุดกับเทศกาลริมทะเลที่ร้อนแรงที่สุดแห่งปี!
