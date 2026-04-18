เปิดเมนูกินดอง “ณเดชน์-ญาญ่า” นอกจากน่าอีสแล้ว ยังพากันคิดถึงบ้าน

ในงานแต่งงาน “ณเดชน์-ญาญ่า” ตามประเพณีอีสานเมื่อวานนีั (17 เม.ย.69) นอกจากเข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อไม้ข้อมือบ่าว-สาวแล้ว ยังมีพิธีกินดอง นั่นก็คือการที่สองครอบครัวมาร่วมกันกินเลี้ยงเพื่อประกาศความเป็นญาติกัน
“ณเดชน์-ญาญ่า” ได้เลือก “เชฟคำนาง” แห่งเฮือนคำนาง ต้นตำรับอาหารอีสานมารังสรรค์เมนูอาหารอีสานประยุกต์ พาข้าวพาขวัญ สำรับมงคลกินดอง หลากหลายเมนู แค่เริ่มต้นที่คนอีสานเห็นแล้วร้องว้าวเลยก็คือ “พาข้าว” (ภาชนะสำหรับใส่อาหารของชาวอีสาน) นี่คือต้นตำรับอีสานแท้
มาที่เมนูที่ใครๆ เห็นต่างก็อยากชิม ได้แก่ เมี่ยงกลีบบัวปลาฟู (ลือเลื่อง เฟื่องฟู) ที่เชฟรังสรรค์มาจากภูมิปัญญา ยาฝาด ที่ใช้พืชผักรสฝาด สมานแผลในใจตามตำรับยาอีสาน ในอดีตใช้เป็นปลาร้าบองตำกับเปลือกแค แม่มดแดง บ้างจิ้มกับกล้วยดิบ ผักกระโดน ถั่วแฮ ลูกมะเดื่อ ส่วนในงานพิธีใช้รสฝาดจากบัวหลวงที่เป็นยาทุกสัดส่วน อีกทั้งสวยงาม พร้อมปลาเนื้ออ่อนฟู และเนื้อปลาย่างเกลือ ราดด้วยน้ำอ้อยเคี่ยวกับปลาร้า แทนแจ่วบองแบบเดิม สวยอร่อย นัวครบรส เปิดต่อมรับรสในมื้อมงคล
ออดกระบกหมูย่างถ่าน (เจริญ พูนทรัพย์) "กระบก" หรือต้นพูนทรัพย์ ไม้มงคลที่เป็นไม้ประธานในป่าอีสาน ในฤดูที่ร้อนแล้ง ก็ยังมีร่มเงาจากใบเขียวขจี เป็นพี่ใหญ่ เป็นผู้ให้เสมอในระบบนิเวศน์ป่าโคก อีกทั้งเมล็ดยังให้โปรตีนสูง ภูมิปัญญาหมอยาอีสาน จึงนำมาตำผสมน้ำ และออดเป็นครีมเพื่อให้อร่อยหอมนัวกลืนง่ายสำหรับผู้ต้องการโปรตีนกลืนง่าย ย่อยง่าย ซึ่งไม่เฉพาะเมล็ดดระบกเท่านั้นที่ทำเมนูนี้ได้ การทำออดยังใช้เมล็ดขนุนต้ม ถั่ว กะทิ หรือพืชที่ทำนมอื่นๆได้ด้วย เสิร์ฟคู่หมูย่างถ่านหอมกรุ่น ส่วนการออกแบบจัดวางใหม่ เฮือนคำนาง จัดเสริฟกับฟักทองข้าวตอกย่าง ละซี่โครงหมูย่างถ่านเปลือกกระบก และช่วยย่อย เสริมโพรไบโอติกด้วยไซเดอร์ข้าวหอมมะลิ
อีกเมนูที่หลายคนชื่นชมว่าเป็นออริจินัลอีสานจริงๆ ก็คือ มะม่วงบ่ายโบก (ข้าวเหนียวมะม่วงแบบอีสาน) ชาวเน็ตมากมายเห็นเมนูนี้แล้วพากันคิดถึงบ้าน และเมื่อเห็นณเดชน์กินมะม่วงบ่ายโบกแล้วต่างพากันบอกว่านี่คือการกินอย่างถูกต้องของลูกอีสาน