“มินดา” นำทีมรำบวงสรวงปู่นิลกาฬนาคราช แสงลอดเมฆดั่งม่านฟ้า เชื่อปาฏิหาริย์

ยิ่งใหญ่ มีมนต์ขลังสมกับเป็นพิธีมหามงคลประจำปี “ไหว้บวงสรวงองค์ปู่พญานิลกาฬนาคราช” พญานาคราชองค์สีดำ ที่สุดในประเทศ สูง 25 เมตร ยาว 130 เมตร พร้อมพิธีปิดทองหลวงพ่อพระเจ้าเก้าโกฏิ เนื้อสำริดโบราณ ขอพรพระไชยเทพสถิต เนื้อทองคำ ที่มีพุทธลักษณ์ศิลปะแบบทวารวดี ณ ธรรมสถานเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ที่จัดขึ้น 7 วัน 7 คืน และมีพลังศรัทธาหลังไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ
2569 นับเป็นครั้งแรกที่มี การรำบวงสรวงถวายองค์ปู่พญานิลกาฬนาคราช อย่างยิ่งใหญ่ด้วยความศรัทธาที่ตั้งมั่น แม้แดดจะสาดส่องมาเหมือนบททดสอบ แต่ขณะเริ่มเสียงดนตรีขับขานดังกึกก้องไปทั่วลานพิธี กลับมีเมฆมาบังบด เว้นช่องให้แสงลอดผ่านดั่งม่านฟ้าประกายสวยงาม ทำขนลุกและฮือฮา เหมือนท่านรับรู้ จึงแสดงปาฏิหาริย์ให้รับทราบพิธีรำบวงสรวงนำโดยสาว “มินดา มีทรัพย์สิน”คนบันเทิงชื่อดัง ที่เป็นลูกหลานชาวชัยภูมิ นำทีมนางรำที่สวมชุดการแสดงพื้นเมืองอีสานกว่า 200 ชีวิต ร่วมพิธีอย่างตั้งใจด้วยศรัทธาที่มั่นคง เบื้องหน้า “องค์ปู่พญานิลกาฬนาคราช”ขนาดมหึมาที่ดูทรงพลังแต่แฝงด้วยความเมตตาอารีย์ ณ ลานพญานิลกาฬเทพสถิต
มินดา ให้สัมภาษณ์ บอกเล่าถึงพลังศรัทธากับองค์ปู่นิลกาฬฯ ว่า…
“นอกจากพิธีรำบวงสรวงในครั้งนี้แล้ว ยังมีพิธีปิดทอง ขอพร เสริมบุญ เสริมบารมี ขอขมากรรม ตัดเวรกรรม สะเดาะเคราะห์ สืบชะตา ซึ่งได้ “หลวงปู่ศิลา สิริจันโท” มาทำพิธีด้วยตนเอง ซึ่งมีเหล่าลูกศิษย์ที่นับถือหลวงปู่ศิลาเดินทางมาร่วมพิธีอย่างคับคั่ง และจริง ๆ ที่นี่จัดงานทุกปี แต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่มีการรำบวงสรวง เพราะตัวเองมีความเลื่อมใสศรัทธาและคิดอยู่แล้วว่าจะมารำ แต่ไม่คิดว่าจะได้มารำในงานนี้ครั้งแรก
องค์ปู่นิลกาฬฯ”ท่านจัดสรรมาแล้ว ยอมรับไม่เคยรำที่ไหนมาก่อน มารำท่่นี่ที่แรก อำเภอเทพสถิตบ้านเกิดตนเอง โดยบทเพลงที่ใช้เป็นเพลงที่แต่งให้ท่านเป็นเพลงประจำตัวท่านเลย ย้ำว่าความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ปู่ คือ สายเลข ก็จะมาขอแล้วก็มีหลายคนที่ถูกเลขถูกรางวัล แล้วที่นี่ก็มีนางรำแก้บนทุกวัน
ส่วนตัวเองก็ขอความสำเร็จการงานการเงิน อย่างครั้งนี้ก็ตั้งใจเอาไว้ว่าการรำในครั้งนี้ขอให้ประสบความสำเร็จมีคนรู้จักที่นี่มากขึ้น ด้วยความที่จังหวัดเราเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองรองและอยู่ไกลที่ท่องเที่ยว เราเลยอยากให้คนรู้จักที่นี่ เพื่อจะให้มีนักท่อเที่ยวได้เห็นแล้วก็ได้มาเที่ยวกันด้วย “จะบอกว่าตั้งแต่องค์ปู่ฯเสร็จก็มีคนมาเยอะขึ้น อย่างที่บอกว่าที่นี่เป็นอำเภอไม่ดัง แต่ก็เป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางกลับขึ้นอีสานได้ รถไม่ติดด้วย ผ่านไปแวะมาก็สามารถมาไหว้องค์ปู่ฯ ขอโชคขอลาภก่อน กลับบ้านหรือ กลับไปทำงานได้เช่นเดียวกัน
รู้สึกภูมิใจกลับการเป็นคนที่นี่มาก ๆ เราเห็นที่อื่นเจริญ เราก็อยากให้ที่นี่มีการพัฒนาเช่นกัน ตัวเราเองมีชื่อเสียงก็อยากให้ที่นี่เป็นที่รู้จักมากขึ้น ชาวบ้านก็จะได้มีรายได้เข้ามาด้วยค่ะ”