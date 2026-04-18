“โบกี้ไลออน” แจงดรามาขึ้นโชว์เลท! ทำแฟนเพลงรอเก้อ เผยคนจัดประกาศเวลาผิดพลาด

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลหลังจากมีแฟนเพลงบางส่วนตั้งคำถามถึงตารางการแสดงของนักร้องสาว “โบกี้ไลออน” ณิชชฎา วีระสุทธิมาศ ในงานสงกรานต์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา โดยระบุว่าตามตารางงานต้องขึ้นโชว์เวลา 19.00 น. แต่ศิลปินกลับขึ้นเวทีจริงในช่วงเวลา 21.20 น. ทำให้แฟนๆ ที่มารอตั้งแต่ช่วงเย็นเกิดความสับสนและไม่พอใจ เพราะมารอกันตั้งแต่ 18.00 น.
ล่าสุด โบกี้ไลออน ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว เพื่อเคลียร์ใจกับแฟนเพลงและอธิบายถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
“ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการแสดงในงานสงกรานต์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมาค่ะ
เวลาขึ้นโชว์ที่ทางทีมงานได้รับแจ้งคือ 21.30 น. โดยในวันงาน โบได้เดินทางมาถึงก่อนเวลา และทางผู้จัดงานเห็นว่าศิลปินมีความพร้อม จึงขอให้สามารถขึ้นแสดงก่อนเวลาได้
โบจึงขึ้นโชว์ในเวลา 21.20 น. ค่ะ
ภายหลังจากทำการแสดง โบได้รับข้อความจากแฟนเพลงจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการขึ้นโชว์ล่าช้าในวันดังกล่าว จึงเกิดความสงสัย และได้ตรวจสอบพบว่า เวลาการแสดงที่ศิลปินและทีมงานได้รับแจ้ง กับเวลาที่มีการประกาศให้ผู้ชมทราบ เป็นคนละช่วงเวลากันค่ะ โดยเวลาที่ประกาศให้ผู้ชมทราบ คือเวลา 19.00 น.
โบต้องขออภัยแฟนเพลงทุกท่านที่อาจเกิดความสับสน หรือทำให้รอเก้อในวันนั้นด้วยนะคะ และขอบคุณทุกคนที่มารอส่งกำลังใจให้กันเสมอค่ะ
โบและทีมงานจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปปรับปรุงการประสานงานให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นในครั้งต่อไปค่ะ 🙏🏼”
นอกจากนี้โบกี้ไลออนยังโพสต์อีกว่า “โบและทีมไม่มีปัญหาการเดินทางเลยค่ะ ไปถึงก่อนเวลาด้วยซ้ำ เศร้ามากที่ได้รับทราบว่าประกาศคนละเวลา ต้องขอโทษแฟนๆ ทุกท่านด้วยนะคะ ได้เห็นหลายๆ ข้อความ ขอบคุณแฟนๆ มากๆ ที่มาหานะคะ”