“สไปร์ท ซุปเปอร์เท็น” แฉยับ ถูกหลอกใช้ 5 ปี ซัด “คุณมันก็แค่หาเงินจากเด็ก” ทำครอบครัวพัง-เดินร้องไห้ริมถนน

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาโซเชียลลุกเป็นไฟ เมื่อ “สไปร์ท ซุปเปอร์เท็น” นักร้องหนุ่มที่แจ้งเกิดจากรายการดัง ออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจแบบสุดเดือดผ่านโซเชียลมีเดีย แฉพฤติกรรมของผู้ใหญ่ในวงการที่เจ้าตัวเคยนับถือ หลังถูกกล่าวหาว่า “โกง” พร้อมเผยชีวิตเบื้องหลังที่แสนเจ็บปวดตลอด 5 ปีที่ผ่านมา
“ถ้าผมโกงคุณผมก็รวยสิครับ มีพระธรรมในใจเหมือนที่สอนผมสิ นี่ตัวเองรวยเอาๆ และยังมาทำเหมือนกับว่าถูกกระทำ พวกคุณมันก็แค่หาเงินจากเด็ก เอาเงินจากเด็ก ให้เด็กทำงาน ตลอด 5 ปีมานี้ผมทำไรบ้าง
ผมมอบความรัก ดูแลพวกคุณชีวิตผมก็ให้คุณได้ คุณมันมองผมแค่สินค้าชิ้นนึง ชีวิตผมครอบครัวผมพัง ผมเสียอะไรไปเยอะ เดินร้องไห้ริมถนน มันเศร้ากว่าร้องไห้ในบ้านราคาหลายสิบล้านที่คุณอยู่ หลายเท่านะ” พร้อมติดแฮชแท็ก #ชีวิตไม่แน่นอน #hustle”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจนักร้องหนุ่มอย่างล้นหลาม พร้อมตั้งข้อสงสัยว่ากลุ่มคนที่สไปร์ทพาดพิงถึงนั้นเป็นใคร และเกิดอะไรขึ้นกับสัญญาหรือผลประโยชน์ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา