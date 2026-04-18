ร้านอาหารจีนดราม่าหนัก นำ “เศษอาหารดารา” ตั้งโชว์ให้แฟนถ่ายรูป สุดท้ายโดนวิจารณ์ยับเรื่องสุขอนามัย

ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลังมีลูกค้าเผยว่า ทางร้านเก็บ “เศษอาหาร” ของเหล่าคนดังจากรายการ Keep Running ไว้ข้ามคืน พร้อมจัดโต๊ะเป็นมุมถ่ายรูปสำหรับแฟนคลับ
ผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งเล่าว่า ตอนแรกเข้าใจว่าโต๊ะ VIP ที่ถูกกั้นไว้เป็นพื้นที่สำรองสำหรับลูกค้าพิเศษ แต่เมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ ๆ กลับพบว่าเป็นโต๊ะที่ทีมงานและนักแสดงจากรายการ Keep Running ใช้ถ่ายทำเมื่อวันก่อน โดยยังมีอาหารที่กินเหลือวางอยู่ครบ
เจ้าของโพสต์ระบุว่า “อาจตั้งใจทำให้แฟน ๆ มาถ่ายรูป แต่ปล่อยอาหารค้างคืนแบบนี้ แถมยังมีแมลงตัวเล็ก ๆ มาเกาะด้วย” พร้อมบอกว่าภาพดังกล่าวทำให้หมดความอยากอาหารไปทันที
ภาพโต๊ะดังกล่าวถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็ว โดยเห็นว่ามีการติดป้ายชื่อดารา เช่น ไป๋ลู่, ฟ่าน เฉิงเฉิง, เจิ้ง ไข่ และ เฉิน เจ๋อหย่วน พร้อมป้ายระบุว่าเป็น “โต๊ะอาหาร Keep Running”
แม้บางส่วนจะเข้าใจเจตนาของร้านที่ต้องการสร้างประสบการณ์ให้แฟนคลับ แต่เสียงส่วนใหญ่กลับวิจารณ์ว่าการนำอาหารที่เหลือมาจัดแสดงเป็นเรื่องไม่เหมาะสม และขาดความใส่ใจด้านสุขอนามัย
ชาวเน็ตจำนวนมากเสนอว่า หากต้องการดึงดูดแฟน ๆ ร้านควรใช้โมเดลอาหารจำลอง หรือออกแบบเมนูพิเศษตามดาราแทน มากกว่าการนำของจริงที่เหลือมาวางโชว์
ล่าสุด ทางร้านได้ออกมาขอโทษและจัดการเคลียร์พื้นที่ดังกล่าวแล้ว โดยพนักงานระบุว่า “อาจเป็นความผิดพลาดที่คิดไม่รอบคอบ เดิมตั้งใจทำมุมถ่ายรูปให้แฟน ๆ แต่ไม่ได้คำนึงถึงปัญหาเรื่องแมลงและความสะอาด ขณะนี้ได้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว”
แม้โต๊ะจะถูกจัดการแล้ว แต่กระแสวิจารณ์ยังคงดำเนินต่อไป พร้อมตั้งคำถามถึงมาตรฐานสุขอนามัยของร้านอาหารในลักษณะนี้