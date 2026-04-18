ช่องวันแถลงอีกรอบ! พร้อมหาทางออกที่ดีให้ทุกฝ่าย ขอใช้กฎหมายเอาผิดคนบิดเบือน!

หลังจากโดนดรามาแรง กรณี #แบนหงสาวดี วิจารณ์สนั่นเกี่ยวกับการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา หลังมีการเปรียบเทียบเนื้อหาซีรีส์ “หงสาวดี” ออนแอร์ทางช่องวัน 31 มีบางส่วนคล้ายกับการ์ตูน 3 ช่อง “อโยธยาเอยาวดี” จนสังคมตั้งคำถามว่ามีการลอกเลียนแบบ หรือนำการ์ตูนเรื่องดังกล่าวไปดัดแปลงหรือไม่
ต่อมา ช่องวัน 31 ร่อนจดหมายแจง รับเคยจะซื้อลิขสิทธิ์การ์ตูนเรื่องดังกล่าวแต่ไม่ได้ซื้อเพราะเนื้อหาต่างกัน ชดใช้ค่าเสียเวลาให้แล้ว ด้าน “ศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์” ผู้เขียนบทหงสาวดี ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงในมุมของตนเองเกี่ยวกับประเด็นดรามา ยืนยันว่าไม่ได้ลอกเลียนผลงาน ต้องการซื้อลิขสิทธิ์บางตอน แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อเพราะตรวจสอบแล้วเนื้อเรื่องไม่เหมือนกัน จึงยุติการเจรจาและแยกย้ายกันด้วยดี ส่วนความคล้ายคลึงที่เกิดขึ้นมาจากฐานข้อมูลประวัติศาสตร์เดียวกันหรือเป็นความบังเอิญโดยสุจริต พร้อมขออภัยหากการสื่อสารก่อนหน้านี้หรือความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นทำให้ทุกฝ่ายไม่สบายใจ และขอรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้เพียงผู้เดียว
ล่าสุดดรามายังไม่จบ หลังช่องวัน 31 ร่อนแถลงรอบ 2 ยืนยันพร้อมหารือและหาทางออกที่ดีให้กับทุกฝ่าย และขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายกับข้อความที่บิดเบือนความจริง
“แถลงการณ์
ตามที่ได้มีกระแสในสื่อสังคมโซเชียลเกี่ยวกับซีรีส์เรื่อง ‘หงสาวดี’ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและข้อชี้แนะที่มีต่อกระแสดังกล่าวในทุกๆ ด้าน โดยบริษัทฯ ยินดีรับฟังและหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่ดีให้กับทุกฝ่าย
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ พบว่า มีการใช้ข้อความที่ไม่เป็นความจริง หยาบคาย รวมถึงการแสดงความคิดเห็นที่สร้างความเกลียดชัง บิดเบือนข้อเท็จจริง มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ทำให้เกิดความเสียหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาที่จะดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด
17 เมษายน 2569”