xs
xsm
sm
md
lg

"กวินิท เคต แพลโทรว์" ตัวแม่มาร์เวล เช็คอินเติมสวยกับหมอไทย ตามรอยคนดังฮอลลีวูด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สะเทือนวงการความงามอีกครั้ง เมื่อไอคอนระดับโลกจากจักรวาลภาพยนตร์ Marvel อย่าง “Gwyneth Paltrow” (กวินิท เคต แพลโทรว์) นักแสดงเจ้าของรางวัล Academy Award และผู้ทรงอิทธิพลด้าน Wellness ตัวจริง ปรากฏตัวแบบเหนือความคาดหมาย ที่ The Demis Clinic แลนด์มาร์คความงามระดับพรีเมียมของไทย ภายใต้การดูแลของ “นพ.ดิสพงศ์ ปณิฐาภรณ์” หรือหมอโจ้


เบื้องหลังการเลือกทำสวย เป็นการตัดสินใจของผู้หญิงที่ขึ้นชื่อเรื่องมาตรฐานสูงที่สุดในโลก มีรายงานว่า กวินเน็ธได้ซุ่มติดตามผลงานและกด Follow หมอโจ้มาระยะหนึ่ง ก่อนจะตัดสินใจบินตรงมาสัมผัสด้วยตัวเอง และยิ่งตอกย้ำความเชื่อมั่น เมื่อเธอได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ของหมอโจ้อย่างเรียบง่ายแต่ทรงพลังว่า “You’re The Best” ประโยคสั้น ๆ ที่สะท้อนการเลือกแล้วจริงจากผู้หญิงที่ทั้งโลกต่างยกย่องถึงความสวยของเธอ

การมาเยือนไทยของเธอครั้งนี้ เปรียบเสมือนการเปิดเผยสูตรลับแห่งความอ่อนเยาว์ ในแบบฉบับของกวินเน็ธ ผู้หญิงที่เคยถูกจัดอันดับว่า เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกแห่งปี ที่ให้ความสำคัญกับศาสตร์แห่งการดูแลผิวเชิงลึกที่ผสานความแม่นยำ เทคโนโลยีล้ำสมัย และความเป็นธรรมชาติ (Natural Perfection) เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

ความเลิศไม่เพียงสร้างกระแส Talk of the Town ในหมู่แฟนคลับทั่วโลก แต่ยังเป็นการประกาศชัดว่า เมื่อพูดถึงที่สุดของความงามระดับโลกที่ประเทศไทย และ The Demis Clinic คือหนึ่งในหมุดหมาย ผู้อยู่เบื้องหลังลุคเปล่งประกายของเหล่าเซเลบริตี้ระดับแถวหน้ามากมาย ที่แม้แต่ Kim Kardashian, Nicky Hilton และ Neil Patrick Harris ล่าสุด Gwyneth Paltrow ยังเลือกด้วยตัวเอง












"กวินิท เคต แพลโทรว์" ตัวแม่มาร์เวล เช็คอินเติมสวยกับหมอไทย ตามรอยคนดังฮอลลีวูด
+1