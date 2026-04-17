xs
xsm
sm
md
lg

ไปกันใหญ่! เตรียมฟ้อง “อโยธยาเอยาวดี” เหตุภาพหน้าปกลบหลู่ ผิดเพศ ชาวเน็ตแย้ง! มันคือ “โลกคู่ขนาน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดูท่าว่าจะไม่จบไม่สิ้น เหมือนว่าเรื่องนี้มันยังอีกยาว หลังจากที่ผู้ผลิต ผู้เขียน ซีรีส์เรื่อง หงสาวดี ออกมาชี้แจงในมุมของตัวเองแล้ว รวมไปถึงผู้เขียนการ์ตูน 3 ช่อง “อโยธยาเอยาวดี” ออกมาอธิบายตามขั้นตอน ว่ามีการเจรจาจริง แต่ก็ต้องยกเลิกไป รวมไปถึงมีพยานในที่เกิดเหตุ ที่เป็นอดีต บก. อยู่ในวันที่เจรจานั้น จึงทำให้แฮชแท็ก #แบนหงสาวดี ก็ยังติดเทรนด์ X ถึงขั้น ลุกลามไปถึงการที่อินฟูลฯ ต่างไม่ขอไปรอบไฟนอลอีพี

แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นไฟลามทุ่ง! เมื่อมีเพจนึงเผยว่าตอนนี้กำลังดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับผู้เขียน “อโยธยาเอยาวดี” เนื่องจากปกของการ์ตูนเรื่องนี้ เป็นการลบหลู่อดีตพระมหากษัตริย์ในอดีต อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดได้ ถึงขั้นจะไปแจ้งความดำเนินคดี มาตรา 112

โดยเจ้าของเพจ ได้โพสต์ อาทิ

“รายต่อไป ‘นักเขียนการ์ตูน อโยธยาเอยาวดี’ ขออภัยในคำไม่สุภาพ แค่จำพระนเรศในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ของท่านมุ้ยมา เวลาท่านโกรธเจ้าเมือง ละแวกแบบจัดๆ”

“พวกโง่ !! กรูก็บอกว่า กรูโกรธภาพปก! เมริงจะให้กรูไปหาข้อมูลบ้าบออะไร ถ้ามันจะทนไม่ได้กับคู่ขนานอะไรบ้าบอของมึง มึงไปแจ้งความดำเนินคดีกันเอง อย่ามายุ่งกับกรู !!! ถ้ามึงรักบ้านรักเมือง ได้แบบการ์ตูนบ้าๆ เรื่องนี้ บ้านเมืองคงไม่เป็นแบบนี้ !!!”

“พวกเธอไม่ต้องส่งจักรวาลคู่ขนานบ้าบอมาให้หมอ เรากำลังพูดถึง ‘ปกหนังสือ’ ถ้ามีจินตนาการบรรเจิดแบบนี้ หมอให้การบ้านไปคิดว่าจะทำยังไงให้คนไทยรักกัน เลิก ด่ากัน แล้วสามัคคีกัน ส่งตัวแทนแต่ละมหา’ลัย เขียนส่งในคอมเมนต์ได้เลย”

“ก็ถึงถามเด็กๆ ไงคะลูก ตอนนี้คนแต่งเรื่อง ‘อโยธยาเอยาวดี’ ยังอยู่ดีอยู่ไหมลูกไปเขียนรูปให้ท่านดูผิดเพศ อรชร อ้อนแอ้น แบบนั้นอ่ะลูก เอ็นดู ส่วนเนื้อความนิยายเป็นไง หมอไม่รู้ รู้แค่ว่า ‘พระองค์น่าจะโกรธภาพปก’ พระองค์ชายแท้ ไม่สนใจดรามาเด้อ”

“ลูกคะ การที่กษัตริย์ในอดีตเป็นชายรักชาย มันผิดโบราณราชประเพณีนะคะลูกและยิ่งอยู่ในตระกูลที่รักชาติยิ่งชีพ มีสมเด็จตาเป็นพระมหาจักรพรรดิ สมเด็จยายคือพระสุริโยทัยแถมยังสืบเชื้อสายราชวงศ์พระร่วงในยุคสุโขทัยอีก ถ้าพระองค์ต้องเป็นชายรักชาย ต้องปกครองบ้านเมือง แล้วประชาชนที่ไหนจะจงรักภักดีล่ะคะลูก”

“แต่ละมื้อแต่ละเดย์ ทำไมเด็กรุ่นนี้ฉลาดน้อย หัวจะปวด”

“บอกแล้ว เตือนแล้ว เตรียมรับหมายศาลนะคะลูก”

“กระทรวงวัฒนธรรม รบกวนจัดการด้วยนะคะ เป็นการหมิ่นพระเกียรติของพระองค์ดำอย่างสูงที่สุด ขอบคุณค่า”
































ไปกันใหญ่! เตรียมฟ้อง “อโยธยาเอยาวดี” เหตุภาพหน้าปกลบหลู่ ผิดเพศ ชาวเน็ตแย้ง! มันคือ “โลกคู่ขนาน”
ไปกันใหญ่! เตรียมฟ้อง “อโยธยาเอยาวดี” เหตุภาพหน้าปกลบหลู่ ผิดเพศ ชาวเน็ตแย้ง! มันคือ “โลกคู่ขนาน”
ไปกันใหญ่! เตรียมฟ้อง “อโยธยาเอยาวดี” เหตุภาพหน้าปกลบหลู่ ผิดเพศ ชาวเน็ตแย้ง! มันคือ “โลกคู่ขนาน”
ไปกันใหญ่! เตรียมฟ้อง “อโยธยาเอยาวดี” เหตุภาพหน้าปกลบหลู่ ผิดเพศ ชาวเน็ตแย้ง! มันคือ “โลกคู่ขนาน”
ไปกันใหญ่! เตรียมฟ้อง “อโยธยาเอยาวดี” เหตุภาพหน้าปกลบหลู่ ผิดเพศ ชาวเน็ตแย้ง! มันคือ “โลกคู่ขนาน”
+11