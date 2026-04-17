“เอสเธอร์” โต้ข่าวเอือม “เคน ภูภูมิ” ไม่ขอแต่งสักที ยันแฮปปี้รอเก็บเงิน ลั่นเป็นเสี่ยจะได้สบาย

“เอสเธอร์” ฟินประกบพระเอกในดวงใจ “ติ๊ก เจษฎาภรณ์” ก่อนโต้ข่าวไม่ใช่คู่รักฝ่ายหญิงเอือมฝ่ายชายไม่ขอแต่งสักที ยันแฮปปี้กับ “เคน ภูภูมิ” ไม่รีบแต่งงาน ขอเก็บเงินก่อน ดีใจคนเรียกเสี่ยเคนเพราะตนจะได้สบายไปด้วย
ได้โคจรมาเจอกับพระเอกในดวงใจอย่าง “ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี”ในละครเรื่อง กัลปาวสาน ทำเอานางเอกสาว “เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา” ถึงกับบอกว่าตื่นเต้นและเกร็งเอามากๆ เพราะติดตามผลงานมาตั้งแต่เด็ก ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกัน
“ตื่นเต้นค่ะ แล้วก็ดีใจมาก ไม่คิดไม่ฝันว่าชาตินี้จะได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ติ๊กที่เราติดตามผลงานมาตั้งแต่ยังเด็ก พี่ติ๊กยังดูดีมากๆ อยู่เลยค่ะ ยังดูมีเสน่ห์ น่ารักจังเลย ตื่นเต้น บอกพี่ติ๊กตลอดตื่นเต้นมากๆ แล้วก็เป็นเกียรติมากๆ ที่ได้มาร่วมงานกับพี่ติ๊กค่ะ พี่ติ๊กน่ารักมากค่ะ เป็นคนสบายๆ มันเหมือนช่วยผ่อนคลายเราซึ่งตอนแรกเราก็ค่อนข้างกังวล กลัวว่าจะนิ่งๆ ด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่ว่าตรงกันข้ามเลยค่ะ คือเขาน่ารัก เขาไนซ์มาก สบายมากๆ ก็เลยรู้สึกว่าถ้าได้ทำงานด้วยจริงๆ ก็น่าจะสบายค่ะ
ก็ได้คุยกันนิดหน่อย ส่วนใหญ่ก็จะถามไถ่ว่าพี่ติ๊กถ่ายกี่คิวแล้วคะ เพราะตอนถ่ายจริงๆ ยังไม่เจอกัน จะเจอแค่ตอนเวิร์กช็อป แล้วก็ถามว่าพี่ติ๊กกินข้าวยังคะ คือหนูยังเกร็งพี่ติ๊กอยู่ก็น่าจะไม่เกร็งอีกทีคือหลังสั่งแอ็กชั่นค่ะ พอเป็นตัวละครแล้วอาจจะไม่เกร็ง แต่พอคัตแล้วก็เกร็งเหมือนเดิมค่ะ แต่พี่ติ๊กน่ารักและเป็นสุภาพบุรุษมาก คืออยู่ด้วยแล้วมีความสบายตัวสบายใจค่ะ แต่เราพยายามคีฟคูล นิ่งๆ พี่ติ๊กก็เลยอาจจะมองไม่ค่อยออกว่าเราเกร็ง”
โต้เป็นคู่รักคบกันนานแต่ฝ่ายชายไม่แต่งสักที
“จริงๆ ก็ไม่รู้ ไม่น่าใช่นะคะ คือถ้าข่าวเป็นแบบนี้มันจะรู้สึกเหมือนผู้หญิงเอือมใช่ไหมคะ แต่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ เราไม่เอือม เราโอเคกับการที่เขาหาเงินก่อน เพราะเราก็รู้สึกว่าหาเงินก่อนแล้วก็ค่อยแต่ง ก็จะได้สบายตัวสบายใจ ก็คิดว่าไม่น่าใช่ค่ะ เพราะเราแฮปปี้ แต่อาจจะมีความเข้าข่ายว่าคบนาน เพราะด้วยความที่คบกันมานานแต่ยังไม่ได้แต่งสักทีก็เข้าใจได้ ก็งงๆ นิดหน่อยค่ะ แต่ว่าไม่น่าใช่ค่ะ”
ดีใจคนเรียก “เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค” ว่า “เสี่ยเคน”
“ดีค่ะ น้อมรับไว้ เราก็พูดไว้ก่อนจะได้สมพรปาก ถ้าเขาได้เป็นเสี่ย เราก็จะได้สบาย เราก็เป็นเจ๊ (หัวเราะ) ถ้าเป็นเสี่ยเคนก็น่ารักดี มั่งคั่งหน่อย ดีใจค่ะ คือพี่เคนน่ารักมากค่ะเขาเป็นคนขยัน ถึงเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยโรแมนติก แต่เราก็เข้าใจว่าเขาตั้งใจทำงาน ขยันหาเงินค่ะ
เรื่องข่าวดี ส่วนใหญ่ก็คุยว่าเดี๋ยวก่อน รอก่อน อย่าเพิ่งอะไรแบบนี้ ก็รอทุเรียนโตก่อน (หัวเราะ) ของสวนเอสเพิ่งลงต้นไปค่ะ รอทุเรียนโตก่อนค่ะ กลับมาคบกันครั้งนี้ก็เหมือนโตกันขึ้นทั้งสองฝ่ายค่ะ ก็พยายามปรับตัวทุกๆ วันต่างคนต่างปรับ เขาใส่ใจมากขึ้น แล้วเราก็ต้องปรับตัวเราเองด้วย คู่เอสเป็นคนไม่ค่อยคุยกัน ก็พยายามที่จะคุยกัน สื่อสารกันมากขึ้นค่ะ เมื่อก่อนต่างคนต่างเงียบ ไม่ค่อยพูด ก็พยายามจะคุยกันมากขึ้น มีอะไรก็คุย เล่าสู่กันฟังเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็พยายามคุยค่ะ”
เผย “เคน” เครียดน้อยลงกับเหตุการณ์น้ำท่วมร้านที่หาดใหญ่
“ตอนนี้กลับมาเปิดได้ประมาณ 2 อาทิตย์กว่าแล้วค่ะ คือทำร้านใหม่หมดเลย เพราะมันท่วมหนักมาก ทั้งชั้น 1 ชั้น 2 ไปหมดเลยค่ะ ก็ค่อยๆ ทำไป พี่เคนก็เครียดน้อยลง จากก่อนหน้านี้ที่น้ำท่วมของมันพังหมดเลย พี่เคนก็เปิดมาแค่ไม่กี่ปี ของมันก็ใหม่ใช่ไหมคะ มันก็เหมือนต้องเสียเงินลงทุนใหม่ ก็พยายามให้เขาใจเย็นๆ ว่ามันเป็นอะไรที่เราแก้ไม่ได้ มันเป็นภัยพิบัติคนอื่นก็โดนเหมือนกันค่ะคือเวลาเขาเครียดจะดูออกง่าย เพราะสีหน้าออกค่ะ ค่อนข้างเครียด ดูออกเลย แต่ถ้าหนูเครียดจะไม่ค่อยออกนะ เพราะเราก็นิ่ง บางทีเขาก็ดูไม่ออก บางทีก็ต้องบอกว่าฉันเครียดอยู่นะ (หัวเราะ)”