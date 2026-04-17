“อ.วีรธรรม” บรมครูด้านผ้าไทยรังสรรค์ชุดแต่งงาน “ณเดชน์-ญาญ่า” บอกเล่าความหมายทำไมถึงเลือกชุดสีแดง

เรียกว่าจองตัวกันมายาวนานหลายปีมาแล้ว สำหรับเจ้าสาว “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ที่บอกเสมอว่าถ้าแต่งงานเมื่อไหร่ “อ.วีรธรรม ตระกูลเงินไทย” จะต้องทำชุดแต่งงานผ้าไทยให้ ซึ่งวันนี้มาถึง อ.วีรธรรม ครูศิลป์ของแผ่นดิน บรมครูด้านผ้าไทย ผู้ที่ทำชุดให้บ่าว-สาว ณเดชน์-ญาญ่า ได้เผยถึงรายละเอียดของชุดไว้ดังนี้…
“เจ้าบ่าวเจ้าสาวในชุดไทยอีสาน 'โฉลกสีแดง'
โจทย์คือ 'ชุดพื้นเมืองอีสานสีแดง' ชุดอีสาน ของเจ้าสาวนุ่งซิ่นทอไหมคำลายล่อง สวมเสื้อปั๊ดปักทองแล่ง สะพักผ้าแพรแดงยกดอกติดขลิบริม
ของเจ้าบ่าวนุ่งโจง ผ้าวาแดงเชิง สวมเสื้อในแขนยาว ทับนอกด้วยเสื้อเอวสั้นปัตหล่าปักทองแล่ง เกี้ยวผ้ากรองสีทั้งสองชุดเปล่งประกายในโทนสีแดง
สีแดงในที่นี้คือ 'สีแดงครั่ง' ผ้าไหมย้อมจากรังครั่ง สีแดงครั่งเป็นสีมงคล เพราะครั่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวย ครั่งในภาษาอีสานใต้ออกเสียงว่า 'เลียะ' แปลตรงๆ ว่าซ่อนแต่หมายว่าออมซ่อนรักษาเก็บงำทรัพย์สินให้คงอยู่และปลอดภัย
แถวบ้านเราเวลามีงานแต่งงานหรืองานขึ้นบ้านใหม่คนมักมาขอครั่งกับเราไปเข้าพิธี เพื่อสื่อถึงการเก็บรักษาสินทรัพย์ ที่ตรงกับภาคกลางและราชสำนักที่ใช้แม่กุญแจมาเข้าพิธี
ขอให้ให้น้องทั้งคู่จงบริบูรณ์ด้วยความร่ำรวย, รวยด้วยทรัพย์สมบัติ ศฤงคาร,รวยด้วยมิตรภาพเพื่อนฝูงญาติมิตร ลูกหลานที่ดี, รวยด้วยความสุข สมหวังสมปรารถนา และสุขภาพพลานามัยดีรวยให้สมกับนุ่งห่มด้วย 'ชุดสีแดงครั่ง' ในวันที่สำคัญนี้”