เปิดโมเมนต์หวานปนฮา “ณเดชน์” กราบอกฝากตัวภรรยา (คลิป)

เป็นบ่าวสาวที่น่ารักที่สุดในโลก สำหรับคู่ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า อรัสยา เสปอร์บันด์” โดยในพิธีหมั้นวันนี้ (17 เม.ย.) ทั้งคู่อวดโมเมนต์หวานๆ ทำเอฟซีปลื้มปริ่มอิ่มเอมใจ สมกับการตั้งตารอคอย โดย “แม่แก้ว”เผยให้เห็นโมเมนต์สวมแหวนก่อนณเดชน์ทะเล้นกราบอกภรรยาฝากเนื้อฝากตัว บีบๆ นวดๆ ไหล่ญาญ่า เป็นภาพที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น
แม่แก้วเขียนแคปชั่นระบุว่า “ยินดีกับลูกๆ ทั้งสองสุดหัวใจอย่างยิ่ง สมกับลูกๆ ทั้งสองได้เตรียมตัวกันมานาน 2 ปีจริงๆ ที่สุดของที่สุด และแม่กับป๊าโยชิภูมิใจอย่างที่สุดด้วยนะคะ #NYเขยนอร์เวย์สะใภ้ขอนแก่น #17เมษายน2026”