The Drama จาก ‘คู่รักในอุดมคติ’ สู่ ‘ฝันร้ายในชุดเจ้าสาว’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: อภินันท์ บุญเรืองพะเนา



ท่ามกลางกระแสหนังสูตรสำเร็จที่เดาทางได้ง่ายตั้งแต่ต้นจนจบ การมาถึงของ “แต่งก็บ้า..ดราม่าเบอร์นี้” (The Drama) ผลงานลำดับล่าสุดจากค่ายคุณภาพอย่าง A24 กลายเป็นพายุลูกใหญ่ที่แฟนหนังทั่วโลกต่างเฝ้ารอด้วยใจระทึก เพราะนี่ไม่ใช่แค่ภาพยนตร์โรแมนติกคอมิดี้ในชุดขาวสะอาดสะอ้าน แต่มันคือการขุดรากถอนโคน “ความสัมพันธ์” ที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบ ให้ค่อย ๆ พังทลายลงต่อหน้าต่อตาด้วยประโยคเพียงไม่กี่คำ

โดยเฉพาะเมื่อหนังได้สองไอคอนแห่งยุคอย่าง “เซนเดย์อา” และ “โรเบิร์ต แพททินสัน” มาปะทะคารมกันเป็นครั้งแรก ยิ่งตอกย้ำว่าวิกฤตรักก่อนงานวิวาห์ในครั้งนี้ จะไม่ใช่เรื่องราวตลกขบขันทั่วไป แต่มันคือ “ดราม่า” ระดับที่อาจทำให้คุณต้องหันไปมองหน้าคนข้าง ๆ แล้วตั้งคำถามว่า เรารู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาดีแค่ไหนกันแน่


เรื่องราวความรักสุดพิลึกพิลั่นนี้เริ่มต้นขึ้นในเมืองเคมบริดจ์อันอบอุ่น เมื่อ “ชาร์ลี” (รับบทโดย โรเบิร์ต แพททินสัน) ภัณฑารักษ์หนุ่มชาวอังกฤษผู้แสนสุภาพ ได้พบรักกับ “เอ็มมา” (รับบทโดย เซนเดย์อา) บรรณาธิการสาวผู้เปี่ยมเสน่ห์ในร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ความรักของทั้งคู่เบ่งบานอย่างรวดเร็วจนถึงขั้นหมั้นหมายและเริ่มวางแผนชีวิตคู่ที่สวยงาม

ทุกอย่างดูจะดำเนินไปตามครรลองของหนังรักในอุดมคติ จนกระทั่งคืนหนึ่งในวงสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนสนิท เมื่อเกมท้าทายความจริงที่ถามว่า “สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่คุณเคยทำคืออะไร?” เริ่มต้นขึ้น คำสารภาพอันดำมืดจากอดีตของเอ็มมาที่พลั้งปากออกมา กลับกลายเป็นระเบิดเวลาที่ทำลายภาพลักษณ์ “ว่าที่เจ้าสาวแสนดี” ของเธอจนหมดสิ้น จากเรื่องตลกที่ควรจะจบลงในวงเหล้า กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชาร์ลีเริ่มมองความรักครั้งนี้เปลี่ยนไปตลอดกาล

ความน่าสนใจระดับห้าดาวของหนังเรื่องนี้อยู่ที่วิสัยทัศน์ของ “คริสตอฟเฟอร์ บอร์กลี” ผู้กำกับสายตลกร้ายที่เคยฝากผลงานสุดปั่นประสาทอย่าง “ดรีม ซีนาริโอ” (Dream Scenario) มาแล้ว ในครั้งนี้เขาพาผู้ชมไปสำรวจพื้นที่ใหม่ของหนังแนวงานแต่งงาน โดยตั้งคำถามอย่างแหลมคมว่า ในนามของความรัก เราพร้อมจะยอมรับความจริงที่น่าสะพรึงกลัวของอีกฝ่ายได้มากแค่ไหน

ตัวหนังจึงถูกนำเสนอออกมาเป็นเหมือนรถไฟเหาะทางอารมณ์ ที่เดี๋ยวก็หวานละมุนจนน่าอิจฉา แต่พริบตาเดียวก็กลับกลายเป็นความอึดอัด ชวนขนลุก และเต็มไปด้วยบรรยากาศอันไม่น่าไว้วางใจ ซึ่งความเก่งกาจของบอร์กลีคือการทำให้เรื่องที่ “ไม่ควรหัวเราะ” กลายเป็นมุกตลกที่เจ็บแสบ จนคนดูอดไม่ได้ที่จะเอาใจช่วยคู่รักคู่นี้ แม้จะรู้ว่าพวกเขากำลังยืนอยู่บนรอยร้าวที่ยากจะประสานก็ตาม



ด้านการแสดง “เซนเดย์อา” ซึ่งเป็นแฟนคลับตัวยงของผู้กำกับคนนี้อยู่แล้ว ถึงขั้นติดต่อขอรับบทด้วยตัวเองเพราะเสน่ห์ของบทที่เธอ “วางไม่ลง” เธอถ่ายทอดความเป็นเอ็มมา ผู้หญิงที่พยายามหาที่ยืนของตัวเองในโลกใบนี้ได้อย่างมีมิติ ในขณะที่ “โรเบิร์ต แพททินสัน” ก็มอบการแสดงที่ลุ่มลึกในบทชาร์ลี ชายที่แคร์ภาพลักษณ์จนลืมมองความจริงที่อยู่ตรงหน้า

การที่ทั้งคู่ต้องมาปะทะอารมณ์กันในสถานการณ์ที่ความรู้สึกขัดแย้งกับเหตุผลอย่างรุนแรง คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ “แต่งก็บ้า..ดราม่าเบอร์นี้” ทรงพลังอย่างยิ่ง เสริมทัพด้วยทีมนักแสดงคุณภาพอย่าง อาลานา ไฮม์ ในบทเพื่อนเจ้าสาวจอมขัดแย้ง และ มามูดี้ เอธี เพื่อนสนิทที่ต้องร่วมแบกรับดราม่าในครั้งนี้ ยิ่งช่วยให้เรื่องราวเข้มข้นขึ้นไปอีกระดับ

ความสนุกของหนังยังถูกยกระดับด้วยงานโปรดักชันที่เปี่ยมไปด้วยสไตล์ โดยเฉพาะการเลือกโลเคชันถ่ายทำในเมืองเคมบริดจ์ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2024 ที่ให้บรรยากาศอบอุ่นคลาสสิก ตัดกับฉากย้อนอดีตในนิวออร์ลีนส์ช่วงปี 2025 ที่ดูดิบและหยาบกร้าน สะท้อนถึงบาดแผลในอดีตของตัวละครได้อย่างชัดเจน บอร์กลียังใส่ใจในทุกรายละเอียดถึงขั้นใช้หนังคลาสสิกหลายเรื่องมาเป็นแรงบันดาลใจในการตีความความสัมพันธ์ที่พังทลาย แม้กระทั่งโปสเตอร์หนังบนผนังห้องนั่งเล่นของชาร์ลี ก็ยังถูกซ่อนไว้เพื่อสะท้อนความเปราะบางทางจิตใจของตัวละคร

สุดท้ายแล้ว “แต่งก็บ้า..ดราม่าเบอร์นี้” อาจไม่ได้ให้คำตอบที่ถูกต้องแก่ผู้ชมว่าชีวิตคู่ของชาร์ลีและเอ็มมาจะจบลงอย่างไร แต่มันคือคำเชิญให้เราได้กลับมาทบทวนพื้นที่ของ “การให้อภัย” และ “การเติบโต” ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ เตรียมตัวไปสัมผัสความลับที่เก็บซ่อนไว้ก่อนวันวิวาห์ และพิสูจน์ว่าระหว่างหัวใจกับเหตุผล คุณจะเลือกข้างไหนในโลกที่ความจริงอาจจะเจ็บปวดเกินกว่าจะรับไหว 23 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
















