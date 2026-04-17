“ณเดชน์-ญาญ่า” ที่สุดแห่งซอฟต์พาวเวอร์อีสาน ผูกข้อมือบายศรีสู่ขวัญตามประเพณี

เป็นซอฟต์พาวเวอร์อีสานของแท้ที่สร้างความประทับใจในโซเชียลสำหรับพิธีแต่งงานตามประเพณีอีสานแท้ของ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” และ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ที่จัดขึ้นที่ จ.ขอนแก่น บ้านเจ้าบ่าว โดยงานเต็มไปด้วยเรื่องราวและความหมายที่ผสมผสานร่วมสมัยประเพณี วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและปัจจุบัน
บ่าว-สาว ณเดชน์-ญาญ่า มาในชุดไทยประยุกต์สีแดง สีแห่งความมั่นคงและความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมอีสาน ผ้าซิ่นทอไทยมัดหมี่แบบโบราณ งานเครื่องประดับทองโบราณ
นอกจากความพิเศษของเสื้อผ้าแล้ว ความพิเศษของงานจริงๆ อยู่ที่งานพิธีแบบอีสานดั้งเดิม คือ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อไม้ข้อมือเพื่อเป็นการรับขวัญและเสริมสิริมงคลให้กับคู่บ่าวสาวในการเริ่มต้นชีวิตคู่