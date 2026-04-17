“ณเดชน์” ยกขันหมากสู่ขอ “ญาญ่า” เจอด่านเพื่อนเจ้าสาวให้อ่านคาถาบูชาเมีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ขันหมากมาแล้ว! “แม่แก้ว” นำทีมพาเจ้าบ่าว “ณเดชน์ คูกิมิยะ”ฝ่าด่านกั้นประตูไปสู่ขอเจ้าสาว “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ตามประเพณีอีสานในเช้าวันนี้ (17 เม.ย.69) ณ บ้านสวนยิ่งเย็น จังหวัดขอนแก่น

เมื่อถึงด่านเพื่อนเจ้าสาวสุดรัก “คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส”เจ้าตัวบอกกับเจ้าบ่าวทันที หนักหน่อยนะ! งานนี้คิมเบอร์ลี่ให้เจ้าบ่าว อ่านกลอนบูชาเมีย 1 หน้ากระดาษ

“ขอให้กูฮักเมียหลายคักหลายแหน่ ฮักจนลืมรหัส ATM
ให้กูย่านเมียยิ่งกว่าผีปอบ ย่านยิ่งกว่าหนี้บัตรเครดิต
เห็นหน้าเมียแล้วให้ใจสั่น คือ เจ้าหนี้
ออกจากบ้านให้คิดฮอดเมียทุก 5 นาที
ถ้าบ่คิดฮอดให้เงินในกระเป๋าหายโลด

ให้สายตากูบอดทันที
ถ้ามองไปเบิ่งผู้สาวนุ่งสั้น
ให้หูหนวกโลดถ้ามีคนเว้ามาจีบ

มือถือกูถ้ามีเเชทลับ
ขอให้เด้งขึ้นหน้าจอตอนเมียถืออยู่พอดี
เงินเดือนออกปุ๊บให้มันวิ่งเข้าบัญชีเมียอัตโนมัติ
เหลือไว้ให้กูแค่ค่ามาม่าก็พอแล้วเด้อ

ให้กูขยันคือควาย แต่เชื่อฟังเมียคือหมา
อันนี้ขอให้ได้ทั้งสองอย่าง อย่าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเด้อ

ถ้าคิดนอกใจเมื่อใด๋
ขอให้ท้องเสียกลางห้าง
วิ่งหาห้องน้ำบ่ทันทุกเมื่อ

ให้ฮักเมียคือเก่าคือเก่าทุกมื้อ
ถึงแม้เมียจะด่าจนหูไหม้
กะจะให้ตอบแค่ว่า ‘ครับเมีย’ อย่างเดียว

สาธุเด้อ
ขอให้กูอยู่ในโอวาทเมีย
คือข้าวเหนียวอยู่ในกระติ้บ”

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง เพราะตั้งใจให้เป็นงานเล็กๆ เชิญแขกเพียง 150 คน ที่มาร่วมงาน




























































