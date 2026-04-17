“Street Fighter” ปล่อยตัวอย่างเดือด! “เจสัน โมมัว” แปลงร่างเป็น “บลังก้า” ตัวเขียว

ภาพยนตร์ “Street Fighter” เวอร์ชันใหม่ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาแล้ว โดยเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนเกมทั่วโลก โดยเฉพาะการเผยโฉม “บลังก้า” นักสู้ร่างยักษ์ผิวเขียว ที่รับบทโดย “เจสัน โมมัว” ซึ่งกลายเป็นไฮไลต์สำคัญของตัวอย่างทันที
ตัวหนังมาในโทนแอ็กชันจัดเต็ม ผสมความเว่อร์แบบต้นฉบับเกมอาร์เคดอย่างชัดเจน โดยเรื่องราวตั้งอยู่ในปี 1993 เล่าถึง “ริว” (แอนดรูว์ โคจิ) และ “เคน” (โนอาห์ เซนติเนโอ) ที่ต้องกลับเข้าสู่สนามต่อสู้อีกครั้ง หลัง “ชุนหลี” (คาลลินา เหลียง) ชักชวนให้เข้าร่วมศึก “World Warrior Tournament” ซึ่งเบื้องหลังกลับซ่อนแผนร้ายระดับโลกที่อาจทำลายทุกอย่าง
อีกหนึ่งไฮไลต์คือการเดบิวต์ฮอลลีวูดของ “วิทยุต จัมวาล” นักแสดงสายแอ็กชันจากอินเดีย ที่มารับบท “ดัลซิม” นักสู้โยคะในตำนาน ซึ่งแฟน ๆ ต่างคอมเมนต์ชื่นชมฝีมือการต่อสู้ของเขา พร้อมเรียกร้องให้มีบทมากขึ้นในหนัง
นักแสดงชุดนี้ยังรวมดาวดังจำนวนมาก เช่น “โจ อนาอี” (Roman Reigns) รับบท
“อาคุมะ”, “เดวิด ดาสท์มัลเชียน” เป็น “เอ็ม. ไบซัน”, “โคดี โรดส์” เป็น
“ไกล์” รวมถึง “50 เซนต์” ในบท “บัลร็อก” และ “เจสัน โมมัว” ในบท “บลังก้า”
สำหรับ
“Street Fighter” เดิมเป็นเกมไฟต์ติ้งชื่อดังที่เปิดตัวครั้งแรกในปี 1987
และมียอดขายทั่วโลกกว่า 55 ล้านชุด โดยเคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วในปี
1994 แม้จะถูกวิจารณ์หนัก แต่ก็ทำรายได้ระดับหนึ่ง
เวอร์ชันใหม่นี้กำกับโดย
“คิตาโอะ ซากุไร” เตรียมยกสนามประลองจากเกมสู่จอใหญ่แบบเต็มรูปแบบ ทั้งท่า
“ฮาโดเคน” และการต่อสู้สุดมันส์ โดยมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 16
ตุลาคมนี้