“เคที เพอร์รี” โดนขุดคดีเก่า ปมพฤติกรรมไม่เหมาะสม หลัง “รูบี โรส” กล่าวหาคุกคามทางเพศ

อดีตนายแบบร่วมเอ็มวีอ้างถูกนักร้องสาวดึงกางเกงเปิดเผยร่างกายต่อหน้าคนจำนวนมาก ขณะอีกด้าน “รูบี โรส” กล่าวหาถูกคุกคามทางเพศ คดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศของนักร้องดัง “เคที เพอร์รี” กลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง หลังนักแสดง “รูบี โรส” ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ส่วนตัวที่อ้างว่าเคยถูกคุกคามทางเพศ โดยสื่อ RadarOnline รายงานว่า กระแสดังกล่าวทำให้เรื่องราวเก่าของนายแบบชาย “จอช คลอสส์” ถูกขุดขึ้นมาพูดถึงอีกครั้ง
คลอสส์ ซึ่งเคยร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลง Teenage Dream เมื่อปี 2010 เล่าย้อนเหตุการณ์ที่เขาระบุว่า “น่าอับอายอย่างยิ่ง” โดยอ้างว่าเพอร์รีเคยดึงกางเกงและชุดชั้นในของเขาลงต่อหน้ากลุ่มเพื่อนของเธอ ทำให้ร่างกายส่วนล่างถูกเปิดเผยต่อหน้าคนจำนวนมาก สร้างความอับอายอย่างหนัก
ในโพสต์อินสตาแกรมเมื่อปี 2019 (ซึ่งถูกลบไปแล้ว) คลอสส์เปิดเผยว่า ช่วงแรกที่ได้พบเพอร์รี เธอดูเป็นคนใจดีและเป็นมิตร แต่พฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่น โดยถึงขั้นเรียกฉากจูบในกองถ่ายว่า “น่าขยะแขยง” ต่อหน้าทีมงานทั้งหมด
เขายังอ้างว่า หลังถ่ายทำเสร็จ เขาได้พบเพอร์รีอีกครั้งในงานปาร์ตี้วันเกิดของเพื่อน และในช่วงที่กำลังจะแนะนำเพื่อนของตนให้รู้จัก เธอกลับดึงกางเกงวอร์มและชุดชั้นในของเขาลง เพื่อให้เพื่อนของเธอเห็นร่างกายส่วนล่างของเขา ทำให้เขารู้สึก “อับอายและเสียศักดิ์ศรีอย่างมาก”
คลอสส์ระบุเพิ่มเติมว่า ประสบการณ์การทำงานครั้งนั้นเป็นหนึ่งในงานที่ “สับสน ละเมิด และลดคุณค่า” มากที่สุดในชีวิต พร้อมตั้งคำถามถึงมาตรฐานทางสังคมที่มักวิจารณ์ผู้ชายที่มีอำนาจ แต่กลับมองข้ามพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผู้หญิงที่มีอำนาจ
ในอีกด้านหนึ่ง “รูบี โรส” วัย 40 ปี ออกมาอ้างผ่านโซเชียลมีเดียว่าเธอเคยถูกเพอร์รีคุกคามทางเพศภายในไนต์คลับแห่งหนึ่งในเมลเบิร์น โดยระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในที่สาธารณะและมีพยานหลายคน พร้อมอ้างว่ามีหลักฐานภาพถ่าย
โรสยังกล่าวว่า เธอเคยเก็บเรื่องดังกล่าวไว้เป็นความลับ เนื่องจากเพอร์รีเคยให้ความช่วยเหลือด้านวีซ่าสหรัฐแก่เธอในเวลาต่อมา พร้อมระบุว่ามี “การควบคุมทางจิตใจ” เข้ามาเกี่ยวข้อง
รายงานล่าสุดระบุว่า ข้อกล่าวหาของโรสกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในออสเตรเลีย ขณะที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ยังคงร้อนแรง และสร้างแรงกดดันต่อภาพลักษณ์ของนักร้องสาวระดับโลกอย่างต่อเนื่อง