ลือ!? พี่ชาย “จีซู BLACKPINK” พัวพันคดีล่วงละเมิดสตรีมเมอร์ ตำรวจคุมตัวสอบ

ตำรวจกังนัมจับชายวัย 30 ด้วยข้อกล่าวหาบังคับแตะเนื้อต้องตัวและพยายามล่วงละเมิดหญิงสาวคนหนึ่ง ขณะสื่อเกาหลีใช้ภาพโยงถึงครอบครัว “จีซู” จุดกระแสวิจารณ์สนั่น
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ หลังมีรายงานว่าพี่ชายของ “จีซู” สมาชิกวง BLACKPINK ถูกพัวพันในคดีล่วงละเมิดทางเพศ โดยสถานีตำรวจกังนัม กรุงโซล เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 เมษายนว่า ได้จับกุมชายวัย 30 ปีรายหนึ่ง ซึ่งถูกระบุในข่าวว่า “นายเอ” ในขณะเกิดเหตุ และกำลังสอบสวนในข้อหาบังคับลวนลาม
รายงานระบุว่า ผู้ต้องหาได้ซื้อสิทธิ์ที่เรียกว่า “เดตทิกเก็ต” มูลค่าประมาณ 3 ล้านวอน (ราว 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อรับประทานอาหารและดื่มกับสตรีมเมอร์หญิงรายหนึ่ง ก่อนจะพาเธอไปยังที่พักของตน และมีการแตะเนื้อต้องตัวโดยไม่ได้รับความยินยอม ขณะที่ฝ่ายหญิงอ้างว่า ผู้ต้องหาพยายามก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเพิ่มเติม
สตรีมเมอร์หญิงให้การว่า ผู้ต้องหาเคยให้คำมั่นว่าจะไม่กระทำการล่วงเกิน แต่กลับฝ่าฝืนคำพูด โดยระบุว่าเธอปฏิเสธหลายครั้งแล้ว แต่ยังถูกบังคับให้มีการสัมผัสทางกาย และพยายามถูกล่วงละเมิด นอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาว่า ผู้ต้องหาขับรถในสภาพมึนเมาหลังรับประทานอาหาร
ทั้งนี้ “เดตทิกเก็ต” เป็นกิจกรรมที่พบได้ในแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมบางแห่ง โดยผู้ชมที่บริจาคเงินจำนวนสูงอาจได้รับสิทธิ์พบปะผู้สตรีมแบบตัวต่อตัว เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน
กระแสยิ่งร้อนแรงขึ้น เมื่อมีการคาดเดาในโลกออนไลน์ว่า ไอดอลหญิงที่เกี่ยวข้องคือ “จีซู” หลังสื่อเกาหลีอย่าง Channel A ใช้ภาพเธอและพี่ชายเป็นภาพประกอบข่าว แม้ภาพจะถูกเบลอ แต่แฟนคลับจำนวนมากยังสามารถจดจำได้ ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ต่อการนำเสนอข่าว
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากต้นสังกัดของ “จีซู” เกี่ยวกับความเชื่อมโยงดังกล่าว ขณะที่แฟนคลับจำนวนมากแสดงความตกใจและเฝ้าติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิด
รายงานยังระบุเพิ่มเติมว่า หากข้อกล่าวหาเป็นความจริง ผู้ต้องหาอาจเคยมีประวัติถูกร้องเรียนมาก่อน โดยเคยถูกกล่าวหาว่าแอบถ่ายพนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยคดีดังกล่าวถือเป็นอีกประเด็นอ่อนไหวในวงการบันเทิงเกาหลี ที่กำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากสาธารณชน