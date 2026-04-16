“ณเดชน์-ญาญ่า” หวานเวอร์! จูบเรียกน้ำย่อยก่อนวันวิวาห์พรุ่งนี้

ทยอยปล่อยภาพหวานออกมาเรื่อยๆ สำหรับว่าที่บ่าวสาว “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” และ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ที่จะเข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีอีสานในวันพรุ่งนี้ (17 เม.ย.69) ณ บ้านสวนยิ่งเย็น จังหวัดขอนแก่น บ้านของจ้าบ่าว เป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่เน้นรากเหง้า
ซึ่งดูเหมือนแขกจะตื่นเต้นมากกว่าเจ้าบ่าว-เจ้าสาวไปแล้ว ในช่วงค่ำวันนี้ ณเดชน์-ญาญ่า ได้จัดปาร์ตี้ต้อนรับแขกที่มาจากกรุงเทพฯ และนอร์เวย์ เหล่าแขกต่างพากันโพสต์ทั้งภาพและคลิปโซเชียล ญาญ่า-ณเดชน์ จุ๊บหวานเรียกน้ำย่อยก่อนงานแต่งวันพรุ่งนี้ สมกับเป็นงานแต่งงานแห่งปีที่คนทั้งประเทศตั้งตารอคอย พร้อมแฮชแท็ก #nyเขยนอร์เวย์สะใภ้ขอนแก่น