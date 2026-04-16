“แอน อังคณา” ป่วยมะเร็ง ต้องฟอกไต เพื่อนศิลปินคีตามอบเงินแสนช่วย เกือบไม่ได้เจอกันเพราะติดเชื้อในกระแสเลือด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถือเป็นภาพความประทับใจที่ตอกย้ำคำว่าความเป็นเพื่อนไม่มีวันสิ้นสุดได้อย่างชัดเจน สำหรับการรวมตัวครั้งสำคัญของกลุ่มศิลปินระดับตำนานจากค่าย KITA (คีตา) ที่ล่าสุดแท็กทีมกันทำเรื่องราวดีๆ เพื่อส่งต่อกำลังใจให้เพื่อนร่วมวงการในวันที่ยากลำบาก
 
นำทีมโดยรุ่นใหญ่หัวใจสุดสตรองอย่าง ฮันนี่ ภัสสร บุญยเกียรติ, เอ้ ชุติมา นัยนา, โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา พร้อมด้วย มาร์ และ กิ๊ฟท์ จากวง T-Skirtได้เดินทางเข้าเยี่ยมอาการป่วยของ “แอน อังคณา ทิมดี”อดีตเซ็กซี่สตาร์และนักร้องชื่อดัง พร้อมมอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดคอนเสิร์ต #TheLadyConcert เพื่อสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่ารักษาพยาบาล

สำหรับอาการล่าสุดของ แอน อังคณา มีรายงานว่าเธอกำลังเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพและล้มป่วยหนัก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน ทำให้กลุ่มเพื่อนพี่น้องศิลปินที่เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่ยุค 90 ไม่นิ่งนอนใจ ตั้งใจนำรายได้ส่วนนี้มามอบให้หวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยซัปพอร์ตให้เธอได้รับรักษาอย่างเต็มที่ และกลับมามีร่างกายที่แข็งแรงอีกครั้ง

โดยโก้ ธีรศักดิ์ เผยภาพบรรยากาศการมอบเงินเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น มูลค่ารวม 125,000 บาท มีการติดแฮชแท็ก #เพื่อนไม่ทิ้งกัน และ #ศิลปินKITA โดยโก้เผยว่า แอน ต้องฟอกไตสัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย แถมมีสหายใหม่ (น้องมะ) ต้องทำคีโมอีกหลายเข็ม เกือบไม่ได้เจอกัน เพราะแอนมีปัญหาเรื่องติดเชื้อในกระแสเลือด แต่กำลังใจดี พลังใจและความห่วงใยที่ให้กัน ทำให้แอนลุกขึ้นสู้และแข็งแรงอย่างมหัศจรรย์ แถมบอกว่าถ้าแข็งแรงจะต้องไปร่วมคอนเสิร์ตด้วยอย่างแน่นอน


















“แอน อังคณา” ป่วยมะเร็ง ต้องฟอกไต เพื่อนศิลปินคีตามอบเงินแสนช่วย เกือบไม่ได้เจอกันเพราะติดเชื้อในกระแสเลือด
