"นิกร" ห่วงใยความปลอดภัยช่วงสงกรานต์ 69 เปิดหน่วยงาน พม. ทั่วไทย เป็นจุดพักบริการกลุ่มเปราะบาง - ปชช.

“นิกร โสมกลาง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 2569 มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และยังมีวันสำคัญคือวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายน 2569 และวันแห่งครอบครัว ซึ่งตรงกับวันที่ 14 เมษายน 2569 ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขออวยพรให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมีความสุขอย่างอบอุ่น เพื่อสร้างสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งให้กับสังคมไทย อย่างไรก็ตาม พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาวนี้ ตนขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัย โดยสวัสดิภาพ ขับรถด้วยความระมัดระวัง และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเดินทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
นิกร กล่าวว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้เตรียมพร้อมในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. อาทิ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้มีความผ่อนคลาย เพื่อความปลอดภัยระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยทีม พม. จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายหลักและถนนสายรอง ได้เปิดพื้นที่หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวง พม. เป็นจุดพัก พม. บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 2569 ตั้งแต่วันนี้-19 เมษายน 2569 โดยให้บริการห้องน้ำคนพิการและผู้สูงอายุ, ที่พักรถชั่วคราว, มุมพักผ่อน, น้ำดื่ม, ชา, กาแฟ และ อาหารว่าง อีกทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องสิทธิสวัสดิการสังคมต่างๆ ตามภารกิจกระทรวง พม.
สำหรับหน่วยงาน ทีม พม. จังหวัดทั่วประเทศ ที่เปิดจุดพัก พม. บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 2569 ตั้งแต่วันนี้-19 เมษายน 2569 มีดังนี้
1) ภาคเหนือ อาทิ ศูนย์คุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตจังหวัดสุโขทัย และพิจิตร, สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่, นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่, ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่านและแม่ฮ่องสอน, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง, ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย, น่าน, แพร่, แม่ฮ่องสอน และอุตรดิตถ์, ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย และ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
2) ภาคกลาง อาทิ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี, สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี, สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี, ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี, สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ จังหวัดลพบุรี, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี, นครนายก, อุทัยธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ และสุพรรณบุรี, สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี, สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานคร, ตราด, นครปฐม, สุพรรณบุรี, สมุทรสงคราม และปราจีนบุรี, สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี, สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก
3) ภาคตะวันตก อาทิ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี (อำเภอเมือง), บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี, ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดราชบุรี, สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี, ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี, นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี, ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย,
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย, สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย, ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น, นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น, ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น, นครพนม และบุรีรัมย์, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี, ยโสธร, อุดรธานี, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, เลย, หนองคาย, นครพนม, ศรีสะเกษ, บึงกาฬ และนครราชสีมา, สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี, สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น, สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น, ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ, สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ, ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ, ศูนย์คุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตจังหวัดอุบลราชธานี, นครพนม, อำนาจเจริญ, เลย, ขอนแก่น, และยโสธร, นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และ นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จังหวัดสุรินทร์
5) ภาคใต้ อาทิ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช, ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช, นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา, ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดนราธิวาส, ยะลา, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, พังงา, ปัตตานี, ชุมพร, สงขลา, ภูเก็ต และ สตูล, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านนราธิวาส, ปัตตานี, สงขลา, ยะลา และนครศรีธรรมราช, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา, สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6) ภาคตะวันออก อาทิ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี, สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี, ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา, สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กจังหวัดระยอง และ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, ระยอง และปราจีนบุรี
อย่างไรก็ตาม หากพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง