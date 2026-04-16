“จ๊ะ นงผณี” เผย “พ่อประดิษฐ” ใจดีให้โชคคนถูกหวยอื้อ! เชื่อพรุ่งนี้จะมีคนทำบุญให้พ่อเยอะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ฮือฮาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากที่ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2569 ประกาศรางวัลที่ 1 ได้แก่หมายเลข 309612 ซึ่งเลข 12 ตรงกับวันที่ “พ่อประดิษฐ มหาดไทย” พ่อของ “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” เสียชีวิต อีกทั้งเลขท้าย 3 ตัว อย่าง 868 ยังให้โชคแฟนคลับที่ซื้อตามอายุของพ่อประดิษฐ ซึ่งมีอายุ 68 ปี

งานนี้ จ๊ะ นงผณี ได้โพสต์ข้อความถึงพ่อระบุว่า “พ่อใจดีจังเลย พรุ่งนี้คนต้องทำบุญให้พ่อเยอะแน่ๆ ต้นแบบผู้ให้ของลูก 12 / 868” ขณะที่แฟนคลับออกมาเมนต์เป็นจำนวนมากว่าพ่อประดิษฐให้โชค จะนำเงินที่ได้ไปทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พ่อจ๊ะด้วย






















