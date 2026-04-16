มีเงินเลี้ยงลูกคนเดียว! “บอย ภิษณุ” ตัดสินใจทำหมันเพื่อลูกสาว “เฟรยา” เจอ “ต้นหอม” เบรกตัวโก่ง (คลิป)

ทำเอาแฟนๆ แห่เมนต์ให้กำลังใจ หลังจาก “บอย ภิษณุ จุฑานิ่มสกุล” อัดคลิปอยู่หน้าห้องผ่าตัด ติสนใจทำหมันเพื่อลูกสาว “น้องเฟรยา” โดยบอยเผยว่าตอนแรกมั่นใจเต็มร้อย แต่พอถึงหน้าห้องผ่าตัด เริ่มมีอาการตื่นเต้น การตัดสินใจครั้งนี้ เพราะมีความสุขกับการมีลูกคนเดียว มีความสุขพอแล้ว อยากมีลูกคนเดียว อยากทุ่มเทความรักทั้งหมดให้เฟรยา ไม่อยากให้ลูกรู้สึกถูกแย่งความรักไป
อีกอย่างหากวันหนึ่งมันเกิดพลาดขึ้นมา แล้วมีลูกอีกคน ตนกลัวความรู้สึกเฟรยาจะรู้สึกยังไง กลัวจะถูกแย่งความรักจากเขาไปไหม เขาจะรู้สึกยังไง ไม่อยากให้เฟรยามีความรู้สึกนั้นเลย ก็เลยตัดสินใจทำหมัน เอาวะ บอยต้องรอด
งานนี้เพื่อนสนิทอย่าง “ต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์” เข้ามาเบรกว่า “ถ้าทำแล้ว เฟรยาบอกอยากมีน้องล่ะ มึงถามลูกมึงก๊อนนนน!” ทำบอยเมนต์ตอบว่า “อ้าว อีเวร เอาซะกูคิดตามเลยเนี้ย (อีโมจิหัวเราะ), อีกอย่างตอนนี้มีตังค์เลี้ยงคนเดียว ถ้ากูมีลูกอีกคน ขอตังค์เลี้ยงได้ไหมล่ะ” นอกจากนี้บอยได้ตอบ ขุน ชานนท์ ที่ถามว่าเอาจริงเหรอ เห็นด้วยกับต้นหอม ด้วยข้อความอย่าไปเห็นด้วยกับคนอย่างคุณต้นหอมครับ และตอบเมนต์ชาวเน็ตว่า พ่อหมดทุนเลี้ยงครับ (อีโมจิหัวเราะ)