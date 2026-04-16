ATINY ฮาร์ทเรทพุ่ง! ATEEZ เพอร์ฟอร์แมนซ์เดือด ปิดฉากเวิลด์ทัวร์เหนือคำบรรยายใน ATEEZ 2026 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN BANGKOK

ปิดฉากเวิลด์ทัวร์อย่างยิ่งใหญ่และอลังการสมการรอคอย สำหรับ “ATEEZ 2026 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN BANGKOK” คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของ 8 หนุ่ม ATEEZ ที่จัดขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569 ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5–6 โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทยักษ์ใหญ่ AEG, PK Entertainment และ Sound Rhythm
กับการแสดงที่เหนือคำบรรยาย โปรดักชันแสง สี เสียง อัดแน่นทุกบีท ต้อนรับการกลับมาในรอบ 3 ปี ให้ ATINY ไทย (ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) ได้ดื่มด่ำกับเสียงเพลงและศิลปินที่พวกเขาคิดถึงในบรรยากาศสุดแฟนตาซี โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะเติมเต็มทุกความรู้สึกและจินตนาการของแฟนๆ ตลอด 3 ชั่วโมงเต็ม
เปิดฉากด้วย VCR บอกเล่าเรื่องราวของ THE SHAPE OF FANTASY ท่ามกลางเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ ก่อนที่ 8 หนุ่ม ฮงจุง (HONGJOONG), ซองฮวา (SEONGHWA), ยุนโฮ (YUNHO), ยอซัง (YEOSANG), ซาน (SAN), มินกิ (MINGI), อูยอง (WOOYOUNG) และ จองโฮ (JONGHO) จะปรากฏตัวด้วยวิชวลสุดปังในคอสตูมสีแดง-ดำ เพิ่มคาริสม่าความเท่แบบพุ่งทะลุปรอท แมตช์กับแฟนๆ ที่พร้อมใจกันแต่งกายในธีมสีเดียวกัน
ATEEZ ประเดิมความร้อนแรงด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์หนักแน่นในเพลง BOUNCY, I’m The One และ Blind ที่เพิ่มความอินด้วย ATEEZ BAND ผสานเข้ากับเสียงร้องสดอันทรงพลัง ก่อนจะทักทายแฟนชาวไทยด้วยประโยคหวานๆ ว่า “ATINY คิดถึงพวกเราไหมครับ พวกเราก็คิดถึงเหมือนกันครับ” ความสนุกทวีคูณด้วยเซอร์ไพรส์สเตจโซโล เริ่มจาก ยุนโฮ ในเพลง Slide to me กับสไตล์ R&B Funk, ซองฮวา ที่สะกดสายตาในเพลง Skin, ยอซัง กับโชว์สุดลึกลับใน Legacy ตามด้วยพลังเสียงของ อูยอง และเมนโวคอลอย่าง จองโฮ ในเพลง To be your light ก่อนจะเบรกอารมณ์ด้วยเพลงซึ้งอย่าง Turbulence
เข้าสู่ช่วงปาร์ตี้กับ Lemon Drop และ Shaboom ต่อด้วยสเตจของ ซาน ในเพลง Creep และการรวมตัวในเพลง Outlaw จากนั้น ฮงจุง เปลี่ยนฮอลล์ให้กลายเป็นคลับในเพลง NO1 และเดือดสุดขีดกับ มินกิ ในเพลง AUTOBAHN+ROAR ที่แร็ปได้ดุดันจนแฟนๆ แทบกลายร่างเป็นหมาป่าตาม
ในช่วงท้าย กราฟความสนุกพุ่งทะยานด้วยเพลงฮิต WORK, Ice On My Teeth, In your Fantasy และช่วง ATEEZ Medley ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนด้วยเพลง Now this house ain’t a home, Enough, Curtain Call และอังกอร์สุดเดือดในเพลง The Real นอกจากโชว์ที่เตรียมมาอย่างดี ATINY ไทยยังจัดเซอร์ไพรส์ด้วยโปรเจกต์แบนเนอร์ข้อความ “จาก 973 วันที่รอคอย เหลือเพียงศูนย์ เพราะวันนี้ได้เจอพวกเธอแล้วนะทีจึ” พร้อมร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังให้กับพี่ใหญ่อย่าง ซองฮวา ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่น
ตลอด 3 ชั่วโมง กับ 26 บทเพลง ตอกย้ำความเป็นโกลบอลสตาร์ของ ATEEZ ได้อย่างไม่มีข้อสงสัย และทำให้ ATEEZ 2026 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN BANGKOK กลายเป็นภาพจำที่สวยงามและแฟนตาซีสมชื่ออย่างแท้จริง