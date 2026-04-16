ข่าวดี! “คุณหญิงแมงมุม” ถอดท่อช่วยหายใจออก รู้สึกตัวแล้ว เหลือรักษาปอดติดเชื้อ

เป็นข่าวดีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับ “คุณหญิงแมงมุม” ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ยุคล หรือ “คุณหญิงบัว” หลังเกิดภาวะหยุดหายใจเฉียบพลัน จากอาการปอดติดเชื้อ ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ในไอซียู ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยอินสตาแกรมของ “พลตรี พัชร รัตตกุล” หรือ “เสธ.ดอลลาร์” ได้เผยภาพพร้อมเล่าเหตุการณ์สุดบีบหัวใจ ได้แต่คุยข้างเตียงตลอดเวลา รอคุณหญิงแมงมุมรู้สึกตัวและกลับมาพูดคุยกัน
ล่าสุดวันนี้ (16 เม.ย.) เสธ.ดอลลาร์ เผยข่าวดี หมอถอดท่อให้คุณหญิงแมงมุมแล้ว รู้เรื่องทุกอย่าง เหลือรักษาอาการปอดติดเชื้ออย่างเดียว
“YES!!! She’s back! 😬😭 my prayers are answered 🙏🙏🙏 หมอเอาท่อออกแล้ว ยิ้มได้ รู้เรื่องทุกอย่าง เหลือรอรักษาเรื่องปอดติดเชื้ออย่างเดียว ขอบพระคุณคูณหมอและคุณพยาบาลทุกท่านและทุกๆ กำลังใจครับ 🙏😬❤️ #cantsmilewithoutyou #welcomeback”
ท่ามกลางกำลังใจจากคนในวงการและแฟนคลับเจ้าตัว