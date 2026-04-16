สสส. ผนึก ม. รังสิต ปั้นนักสื่อสารสุขภาวะ ผ่านโครงการ Young Influencer รุ่นที่ 2 เปิดพื้นที่เยาวชนเรียนรู้การใช้สื่อโซเชียลเพื่อขับเคลื่อนสังคม

สำนักงานสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก 11) สสส. ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีสร้างสรรค์และสื่อสังคมออนไลน์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องของ “นักสื่อสารสุขภาวะ” อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการมุ่งเน้นการยกระดับระบบสื่อในสังคมออนไลน์ให้สร้างสรรค์และมีคุณภาพ ผ่านการพัฒนาคนรุ่นใหม่ในการก้าวสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีทั้งทักษะในการสื่อสารและพลังในการขับเคลื่อนสังคม
จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ได้ต่อยอดสู่โครงการ “Young Influencer for Social Change” ซึ่งในปี 2569 มีการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ถูกออกแบบโดยภาคีเครือข่าย Feel trip ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เปิดมุมมองใหม่ ผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน กับกิจกรรม “Feel Trip Creative Trail” ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา จากท่าเรือราชินีสู่ท่าน้ำนนทบุรี เรียนรู้วิถีชุมชนตลอดเส้นทาง ตั้งคำถามถึงปัญหาตลอดเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา มองหาคำตอบ สร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกันจากเรื่องเล่าของคนในพื้นที่ ก่อนนำมาถ่ายทอดเป็นคอนเทนต์ในสไตล์ของตนเอง นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก “ดาร์ท ธนาทร ศิริรักษ์” นักลงเสียงโฆษณาและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตคอนเทนต์ เพื่อเสริมทักษะและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย
โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว นางสาววันทนีย์ เจียรสุนันท์ อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์และสื่อสังคมออนไลน์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า “จากความสำเร็จของโครงการในปีแรกที่เราได้จัดทำหลักสูตรอบรมหนึ่งวันให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยจำนวนมากกว่า 400 คนจาก 10 สถานศึกษา จนสามารถพัฒนาเป็นรายวิชาในหลักสูตรใหม่ของสาขาที่ชื่อว่า อัตลักษณ์อินฟลูเอนเซอร์และการขับเคลื่อนสังคม มาถึงปีนี้โครงการจึงสานต่อกิจกรรมด้วยหลักสูตรการอบรมที่ลงลึกมากยิ่งขึ้น เราเปิดรับเยาวชน 50 คนใช้เวลาในการบ่มเพาะกัน 2 วันในลักษณะค่ายไปกลับ (Day camp) โดยเน้นการบูรณาการระหว่างการใช้เทคโนโลยีมาคิดสร้างสรรค์งานในโลกโซเชียลให้น่าสนใจ ร่วมกับการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกถึงประเด็นปัญหาของสังคมผ่านประสบการณ์ตรงของเขา จนตกผลึกเกิดเป็นผลงานที่มีทั้งมิติของการสร้างสรรค์และการขับเคลื่อนสังคม ต้องยอมรับว่าวันนี้อินฟลูเอนเซอร์และสื่อสังคมออนไลน์มีพลังทั้งด้านบวกและด้านลบ เราคาดหวังว่าสิ่งที่เยาวชนได้เรียนรู้ในค่ายครั้งนี้ จะก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจเล็ก ๆ ที่จะทำให้พวกเขาก้าวไปสู่การเป็นผู้สร้างพลังบวกและการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ในอนาคต”
ทางด้าน “นายธนาทร ศิริรักษ์” เล่าถึงความรู้สึก ที่ได้มาเป็นวิทยากรครั้งนี้ว่า ”โครงการลักษณะนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะช่วยให้เยาวชนที่อยากเริ่มต้นทำคอนเทนต์มีแนวทางที่ชัดเจนขึ้น จากเดิมที่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง การมีคนแนะนำตั้งแต่ต้นจะช่วยลดเวลาและทำให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้น และในยุคนี้อาชีพ Content Creator คล้ายกับอาชีพยอดนิยมในอดีต เช่น อยากเป็นหมอ เป็นวิศวะกร ที่หลายคนอยากเป็นตามกระแส แต่เมื่อได้ลองจริง บางคนอาจพบว่าไม่เหมาะกับตัวเอง การมีพื้นที่ให้ทดลองอย่างค่ายหรือเวิร์กช็อปแบบครั้งนี้ จะช่วยให้ค้นพบตัวเองได้เร็วขึ้น เพราะ Content Creator เป็นอาชีพที่ดูดีจากภายนอก แต่จริง ๆ แล้วก็มีความกดดันและความเครียดไม่ต่างจากอาชีพอื่น ซึ่งการได้ลองลงมือทำก่อนตัดสินใจจริงจัง ถือเป็นเรื่องที่ดี และส่วนตัวผมเองนั้นเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็น Content Creator ได้ในแบบของตัวเอง เพียงแต่อาจแตกต่างกันว่าใครเหมาะจะทำเป็นอาชีพหลัก หรือทำในรูปแบบงานอดิเรกเท่านั้นเองครับ และสำหรับวันนี้ผมได้เห็นพลังและความกระตือรือร้นของน้อง ๆ ทำให้การถ่ายทอดประสบการณ์ของผมสนุกมากขึ้น ยิ่งผู้เรียนอยากรู้มากเท่าไร คนสอนก็ยิ่งอยากแบ่งปันมากขึ้นครับ”
ส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม “นายธัฐชานัย ย่องซื่อ” ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนพรศิริกุล จ.ตรัง เล่าถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า “กิจกรรมนี้ช่วยให้ผมเห็นชัดขึ้นว่าเราสามารถพัฒนาสิ่งที่ชอบให้ดีขึ้นได้อย่างไร และทำให้มั่นใจในแนวทางของตัวเองมากขึ้น จากเดิมที่ทำคอนเทนต์แบบลองผิดลองถูกและดูตัวอย่างจากคนอื่นเป็นหลัก พอมาเข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้ผมได้แนวคิดใหม่ ๆ และกล้าคิด กล้าลอง และที่สำคัญที่สุดคือได้ประสบการณ์ดีๆ จากทั้งที่ตอนไปเดินเมือง เด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งอย่างผม ได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพฯ ซึ่งแตกต่างจากภาพจำที่เราเคยเห็น ทำให้เราได้เข้าใจแง่มุมของปัญหาที่เราไม่เคยตระหนักถึงมาก่อน และที่ตื่นเต้นที่สุดคือได้เจอพี่ดาร์ทครับ ผมติดตามงานของพี่เขาอยู่แล้ว พอวันนี้ได้พี่เขามาถ่ายทอดความรู้ ทำให้ผมได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ และถือเป็นแรงบันดาลใจครั้งสำคัญเลยครับรวมถึงทำให้มีเป้าหมายในการทำคอนเทนต์ที่ชัดเจนมากขึ้นครับ”