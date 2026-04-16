“จ๊ะ นงผณี” เชื่อจะได้กลับมาเป็นครอบครัวกับ “พ่อประดิษฐ” อีก ต้นไม้ในบ้านกอเล็กลงตั้งแต่วันที่พ่อป่วย

“จ๊ะ นงผณี” เชื่อจะได้กลับมาเป็นครอบครัวกับ “พ่อประดิษฐ” อีก เคาะโลงบอกพ่อทุกวันจากนี้ต้องมาเป่าหัวให้ลูกทุกวันก่อนไปคอนเสิร์ตเหมือนที่เคยทำตอนยังมีชีวิตอยู่ เล่าต้นไม้ในบ้านกอเล็กลงตั้งแต่วันที่พ่อป่วย
แม้จะจบลงแล้วกับงานศพของคุณพ่อ “ประดิษฐ มหาดไทย” พ่อของนักร้องสาว “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” แต่เรื่องราวของพ่อยังอยู่ในความทรงจำของครอบครัวและแฟนๆ จ๊ะได้เล่าถึงภาพที่เคาะฝาโลงคุยกับพ่อนั้นเธอบอกพ่อว่า จากนี้ให้พ่อมาเป่าหัวให้ทุกวันก่อนไปเล่นคอนเสิร์ต
“จ๊ะบอกพ่อว่า… พ่อต่อไปนี้นะ หนูเล็กจะขึ้นร้องเพลงพ่อมาเป่าหัวให้หนูเล็กทุกเวทีเลยนะ แล้วพ่อก็ดูหนูเล็กร้องเพลง พ่อไม่ต้องห่วงอะไรแล้วแต่พ่อต้องมาเป่าหัวให้ทุกงานนะ จริงๆ ทั้งพ่อทั้งแม่เวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตถ้าพ่อกับแม่ไปด้วย เขาก็จะเป่าหัวให้ตลอด แต่จากนี้พ่อจะเป่าหัวให้จ๊ะทุกงาน มันคือที่สุดของชีวิตจ๊ะคือพ่อกับแม่”
เชื่อจะได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีก
“จ๊ะเชื่อแบบนั้น นอนดูรูปพ่อกับคลิปพ่อที่เราถ่ายด้วยกันก็จะมีแต่รูปทำบุญ ไปถือศีลกัน กับรูปที่พ่อเป่าหัว มีรูปที่พ่อป่วยจ๊ะดูแลอาบน้ำให้ แกะยา ตักข้าวให้พ่อ รู้สึกว่าเราทำบุญด้วยกันเยอะมากเลย แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันอีก”
เล่าปลูกพลูด่างที่พ่อปลูกไว้กอใหญ่มาก ตั้งแต่พ่อป่วยก็เล็กลง
“พ่อแกพูดกับแม่บ้านแล้วแกก็มาเล่าให้จ๊ะฟังอีกทีว่าหนูเล็กรู้ไหมว่าพ่อหนูเล็กบอกกับน้าว่า ที่กูปลูกต้นไม้ไว้ เพราะลูกกูไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่ เขาไปทำงานกัน กูเลยปลูกต้นไม้ไว้เพราะเวลากูตายลูกมันจะได้เห็นต้นไม้แล้วคิดถึงกู ตอนแรกรู้สึกว่าพ่อน่าจะเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ แต่พอมารู้ความรู้สึกเขา เราก็รู้แล้วว่าต้นไม้ของพ่อไม่ใช่แค่เขาชอบปลูก เขาปลูกเพื่อให้เราคิดถึงเขานะ
บ้านจ๊ะที่กรุงเทพฯ พ่อมาอยู่ 2-3 เดือนพ่อก็มาปลูกต้นไม้ไว้ให้ ก่อนที่พ่อจะรถชนพ่อปลูกพลูด่างไว้ให้กอใหญ่มากเลย จ๊ะเอาไปไว้ในห้องน้ำ พ่อบอกพูดว่าหนูเล็กพ่อปลูกพลูด่างสุดยอดไหม ก็บอกแกสุดยอดมากพ่อ แล้วเขาก็โดนรถชน พลูด่างอยู่ในห้องน้ำจากที่มันพุ่มใหญ่ๆ มันกลายเป็นพุ่มเล็ก เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้พลูด่างมันหายหรือตายไปเลย”
ลั่นจะยากดีมีจนพ่อไม่เคยบกพร่องในหน้าที่พ่อเลย
“ตั้งแต่เด็ก 6-7 ขวบ พ่อจะซื้อกระปุกออมสินแบบไม่มีที่เปิดตูดได้ เขาจะให้เราหยอดกระปุกให้เต็ม เราจะมีเงินมาหยอดกระปุกออมสินทุกวัน พอเต็มพ่อจะทุบให้แล้วก็พาไปฝากธนาคาร ธกส. ทีละ 100-200 บาท เขาสอนให้เรารู้จักเก็บเงิน รู้จักทำงาน ชีวิตจ๊ะ 100% คือพ่อกับแม่ ทุกอย่างมันเลยเห็นภาพไปหมด พ่อแม่สร้างจ๊ะมา จ๊ะขอบคุณพ่อในทุกๆ อย่างเลย
พ่อไม่เคยบกพร่องในหน้าที่พ่อเลย วันที่รถชน ที่เกิดอุบัติเหตุมันคือวันที่พ่อไปซื้อกับข้าวให้จ๊ะ พ่อถึงหน้าบ้านแล้ว แล้วภาพที่เราเห็นบนถนน เราเห็นน้ำเต้าหู้ที่พ่อจะซื้อกลับมาวันละ 2 ถุง ที่เราจะกินด้วยกันก่อนจ๊ะจะไปร้องเพลง พ่อจะเป็นคนแกะและเทใส่ให้ หนูเล็กนี่น้ำเต้าหู้นะ หนูเล็กไม่กินหวาน วันนั้นเห็นน้ำเต้าหู้ เห็นกับข้าว แล้วก็พวงมาลัยที่พ่อจะซื้อกลับมาตลอดเพื่อให้จ๊ะถวายพ่อแก่ก่อนจะไปร้องเพลง
พ่อไม่เคยบกพร่องในความเป็นพ่อเลย ในวันที่พ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวแม้จะไม่มีเงินแต่พ่อก็จะคอยสอนลูก อยู่เคียงข้างลูก วันที่เป็นจ๊ะคันหูวันแรก ที่มีดรามาเยอะๆ คำพูดจากพ่อที่โทร.มาหาพูดแค่ว่าหนูเล็กกลับบ้านเรานะ พ่ออยากกอดหนูเล็ก ชั่วชีวิตผู้ชายที่รักเรามากที่สุดก็คือพ่อ พ่อคือที่สุดในชีวิตเราแล้ว คำของพ่อมันอยู่ในหัวเราทุกอย่าง”