แฟนๆแห่ชม “ซอนเยจิน” สมัยอายุ 17 สวยใสโนศัลยกรรม

กลายเป็นไวรัลให้พูดถึงไม่น้อยทีเดียวสำหรับภาพสมัยวัยรุ่นของ “ซอนเยจิน” นักแสดงสาววัย 44 ปี ภรรยาคนสวยของ “ฮยอนบิน” พระเอกชื่อดัง โดยล่าสุดภาพดังกล่าวทำเอาชาวเน็ตชื่นชมถึงความสวยแบบธรรมชาติของเจ้าตัว
ตามรายงานระบุว่าเมื่อไม่นานมานี้มีโพสต์หนึ่งกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ มีการโพสต์ภาพถ่ายแฟชันสตรีทของ ซอนเยจิน เมื่อตอนอายุ 17 ปี ซึ่งภาพเหล่านี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารแฟชั่น Kiki แสดงให้เห็นถึงลุคก่อนเดบิวต์ของเธอภายใต้ชื่อจริง ซอนออนจิน
ภาพดังกล่าว ซอนเยจิน ปรากฏตัวด้วยใบหน้าที่ดูเป็นธรรมชาติพร้อมกับแก้มอิ่ม ในขณะนั้นเธอกำลังใส่เหล็กดัดฟันอยู่ด้วว
เธอถูกถ่ายรูป ลงในคอลัมน์ “แฟชั่นนิสต้าสตรีท” ของนิตยสาร ภายใต้ชื่อ “เจ้าหญิงผู้ไร้เดียงสา” ซึ่งเน้นย้ำถึงเสน่ห์ความเยาว์วัยของเธอแม้กระทั่งก่อนที่จะเดบิวต์อย่างเป็นทางการในวงการบันเทิง
ในเวลานั้น เธอสวมกระโปรงสีขาวและเสื้อแขนกุด เข้ากับกระเป๋าเป้สะพายหลังที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสะท้อนถึงเทรนด์แฟชั่นช่วงต้นยุค 2000
ตามคำบรรยายในนิตยสาร สีหน้าของเธอโดดเด่นด้วยท่าทางที่เป็นธรรมชาติและดูสงวนท่าทีเล็กน้อย: “แม้จะถูกขอให้ยิ้ม เธอก็ยังปิดปากไว้เพราะเธอใส่เหล็กดัดฟัน”
เมื่อภาพถ่ายแพร่กระจายไปในโลกออนไลน์ ชาวเน็ตก็แสดงความคิดเห็นหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่เป็นความคิดเห็นที่ชวนให้คิดถึงอดีต
“เธอสวยธรรมชาติ”, “ดูใสซื่อบริสุทธิ์”, “ตอนนี้บุคลิกของเธอแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง”, “นี่คือซอน เยจินจริงๆ เหรอ?”, “เธอสวยมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว”
อย่างไรก็ตามบางคนสังเกตเห็นว่ารูปลักษณ์ของเธอเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่ก็ยังยอมรับว่าเธอยังคงสวยอยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลง