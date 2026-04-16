จุดเริ่มต้น “อโยธยาเอยาวดี” การ์ตูนวายคั่นเวลา ผู้เขียนยัน! แต่งขึ้นใหม่ เป็น “โลกคู่ขนาน” ไม่เกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไม่กี่วันที่ผ่านมาแฮชแท็ก #แบนหงสาวดี ได้ติดเทรนด์อันดับหนึ่งใน x ซึ่งก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจสรุปว่าแบนทำไม? จะเล่าให้ฟังสั้นๆ เมื่อมีคนออกมาบอกว่า “หงสาวดี” ซีรีส์ทางช่องวัน 31 เนื้อหาทำไมไปคล้ายกับการ์ตูนวาย 3 ช่อง เรื่อง “อโยธยาเอยาวดี” เพราะมันมีบางประโยคอาทิเรื่องน้ำปรุง ระหว่าง “เจ้าพี่” กับ “เจ้าน้อง” ซึ่งประโยคนี้มันมีอยู่ในการ์ตูน จนทำให้ “AMULIN“ หรือ “โบ ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์” ออกมาร่ายยาว จนเกิดแฮชแท็กดังกล่าวขึ้น ร้อนถึงผู้ผลิต ผู้เขียนบท “หงสาวดี” ต้องออกมาอธิบายเหตุผล ว่าสรุปแล้วมีการละเมิดลิขสิทธิ์จริงไหม?

ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของ “อโยธยาเอยาวดี” เกิดจากความไม่ตั้งใจของผู้เขียน เพราะเป็นการเขียนขึ้นมาคั่นเวลา ระหว่างที่ บุษบาเสี่ยงตรีน รอออกซีซั่นใหม่ เกิดจากการวาดการ์ตูน 3 กรอบ และก็ได้ปล่อยทิ้งไว้ แต่ความอิมแพ็กของรูปนี้ก็ไม่เคยจางหายจากใจคนอ่าน ทำให้เจ้าตัวกลับมาพัฒนาการ์ตูนเรื่องนี้อีกครั้ง

การ์ตูน 3 กรอบเรื่อง “อโยธยาเอยาวดี” เริ่มทำให้ทุกคนรู้จักกับฉากยุทธหัตถี ที่ตีความอีกแบบนึงตามที่ให้สัมภาษณ์ไว้ใน the matter (24 เมย.2025) ว่า “ถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดจากความเกลียดชังอย่างที่พวกเราถูกทำให้เข้าใจมาโดยตลอดจะเป็นแบบไหนกันนะ” ซึ่งผู้เขียนบอกว่านี่เป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่การเอาตัวบุคคลในประวัติศาสตร์มานำเสนอ แต่เรียกว่าเป็นการสร้าง “โลกใหม่” หรือ “โลกคู่ขนาน“ ไม่ใช่ ”โลกแห่งความเป็นจริง“ เพียงแต่หยิบบางเสี้ยวบางส่วนในพงศาวดารมาประกอบ ไม่เน้นสงคราม ไม่เน้นความเกลียดชัง เน้นความเป็นมนุษย์ โดยมีพระเอกคือ “อำดง” และนายเอกคือ “เจ้าพี่”

และตามที่ผู้เขียน “AMULIN“ บอกไว้ในคำอธิบายว่า “อโยธยาเอยาวดี” กำลังจะมีแอนิเมชั่นเป็นของตัวเอง เพราะทาง Clover Book Studio ได้ประกาศเอาไว้ว่า ภาคแรกจะมีทั้งหมด 8 ตอน กำหนดการออกอากาศตอนที่ 1-2 คือภายในเดือนสิงหาคม 2569 และจะทยอยออกอากาศส่วนที่เหลือโดยเว้นระยะเวลาประมาณสองเดือนต่อหนึ่งตอนจนจบภาคแรก สำหรับตอนที่ 1 ได้ทีม Animetix Production เป็นคนจัดทำ และในส่วนของตอนที่ 2 ก็ได้ทีม Mitta Studio มารับช่วงผลิตต่อ ซึ่งตอนนี้ได้มีทีเซอร์ให้ได้ชมทางช่อง @cloverbook พร้อมให้คำยืนยันว่า

“หยาดเหงื่อและความทุ่มเทของบุคคลเบื้องหลังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผลงานแอนิเมชันฝีมือคนไทยชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทางเราขอแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกคนจากใจจริงอีกครั้งค่ะ รวมทั้งขอบคุณทุกคนที่รอนะคะ ทางทีมงานจะทุ่มฝีมือเลย”







จุดเริ่มต้น “อโยธยาเอยาวดี” การ์ตูนวายคั่นเวลา ผู้เขียนยัน! แต่งขึ้นใหม่ เป็น “โลกคู่ขนาน” ไม่เกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์
จุดเริ่มต้น “อโยธยาเอยาวดี” การ์ตูนวายคั่นเวลา ผู้เขียนยัน! แต่งขึ้นใหม่ เป็น “โลกคู่ขนาน” ไม่เกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์
จุดเริ่มต้น “อโยธยาเอยาวดี” การ์ตูนวายคั่นเวลา ผู้เขียนยัน! แต่งขึ้นใหม่ เป็น “โลกคู่ขนาน” ไม่เกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์
จุดเริ่มต้น “อโยธยาเอยาวดี” การ์ตูนวายคั่นเวลา ผู้เขียนยัน! แต่งขึ้นใหม่ เป็น “โลกคู่ขนาน” ไม่เกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์
จุดเริ่มต้น “อโยธยาเอยาวดี” การ์ตูนวายคั่นเวลา ผู้เขียนยัน! แต่งขึ้นใหม่ เป็น “โลกคู่ขนาน” ไม่เกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์
