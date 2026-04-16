จุดเริ่มต้น “อโยธยาเอยาวดี” การ์ตูนวายคั่นเวลา ผู้เขียนยัน! แต่งขึ้นใหม่ เป็น “โลกคู่ขนาน” ไม่เกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์

ไม่กี่วันที่ผ่านมาแฮชแท็ก #แบนหงสาวดี ได้ติดเทรนด์อันดับหนึ่งใน x ซึ่งก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจสรุปว่าแบนทำไม? จะเล่าให้ฟังสั้นๆ เมื่อมีคนออกมาบอกว่า “หงสาวดี” ซีรีส์ทางช่องวัน 31 เนื้อหาทำไมไปคล้ายกับการ์ตูนวาย 3 ช่อง เรื่อง “อโยธยาเอยาวดี” เพราะมันมีบางประโยคอาทิเรื่องน้ำปรุง ระหว่าง “เจ้าพี่” กับ “เจ้าน้อง” ซึ่งประโยคนี้มันมีอยู่ในการ์ตูน จนทำให้ “AMULIN“ หรือ “โบ ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์” ออกมาร่ายยาว จนเกิดแฮชแท็กดังกล่าวขึ้น ร้อนถึงผู้ผลิต ผู้เขียนบท “หงสาวดี” ต้องออกมาอธิบายเหตุผล ว่าสรุปแล้วมีการละเมิดลิขสิทธิ์จริงไหม?
ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของ “อโยธยาเอยาวดี” เกิดจากความไม่ตั้งใจของผู้เขียน เพราะเป็นการเขียนขึ้นมาคั่นเวลา ระหว่างที่ บุษบาเสี่ยงตรีน รอออกซีซั่นใหม่ เกิดจากการวาดการ์ตูน 3 กรอบ และก็ได้ปล่อยทิ้งไว้ แต่ความอิมแพ็กของรูปนี้ก็ไม่เคยจางหายจากใจคนอ่าน ทำให้เจ้าตัวกลับมาพัฒนาการ์ตูนเรื่องนี้อีกครั้ง
การ์ตูน 3 กรอบเรื่อง “อโยธยาเอยาวดี” เริ่มทำให้ทุกคนรู้จักกับฉากยุทธหัตถี ที่ตีความอีกแบบนึงตามที่ให้สัมภาษณ์ไว้ใน the matter (24 เมย.2025) ว่า “ถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดจากความเกลียดชังอย่างที่พวกเราถูกทำให้เข้าใจมาโดยตลอดจะเป็นแบบไหนกันนะ” ซึ่งผู้เขียนบอกว่านี่เป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่การเอาตัวบุคคลในประวัติศาสตร์มานำเสนอ แต่เรียกว่าเป็นการสร้าง “โลกใหม่” หรือ “โลกคู่ขนาน“ ไม่ใช่ ”โลกแห่งความเป็นจริง“ เพียงแต่หยิบบางเสี้ยวบางส่วนในพงศาวดารมาประกอบ ไม่เน้นสงคราม ไม่เน้นความเกลียดชัง เน้นความเป็นมนุษย์ โดยมีพระเอกคือ “อำดง” และนายเอกคือ “เจ้าพี่”
และตามที่ผู้เขียน “AMULIN“ บอกไว้ในคำอธิบายว่า “อโยธยาเอยาวดี” กำลังจะมีแอนิเมชั่นเป็นของตัวเอง เพราะทาง Clover Book Studio ได้ประกาศเอาไว้ว่า ภาคแรกจะมีทั้งหมด 8 ตอน กำหนดการออกอากาศตอนที่ 1-2 คือภายในเดือนสิงหาคม 2569 และจะทยอยออกอากาศส่วนที่เหลือโดยเว้นระยะเวลาประมาณสองเดือนต่อหนึ่งตอนจนจบภาคแรก สำหรับตอนที่ 1 ได้ทีม Animetix Production เป็นคนจัดทำ และในส่วนของตอนที่ 2 ก็ได้ทีม Mitta Studio มารับช่วงผลิตต่อ ซึ่งตอนนี้ได้มีทีเซอร์ให้ได้ชมทางช่อง @cloverbook พร้อมให้คำยืนยันว่า
“หยาดเหงื่อและความทุ่มเทของบุคคลเบื้องหลังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผลงานแอนิเมชันฝีมือคนไทยชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทางเราขอแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกคนจากใจจริงอีกครั้งค่ะ รวมทั้งขอบคุณทุกคนที่รอนะคะ ทางทีมงานจะทุ่มฝีมือเลย”