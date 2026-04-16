“นพ.พงศกร” ยัน “ลายกินรี” งานจินตนาการตนเองล้วนๆ หลังสาวอ้างถูกก็อปปี้ธีสิส

ประเด็นดรามาซีรีส์ “หงสาวดี” ทางช่องวันที่ถูกกระแสโจมตีว่ามีการก็อปปี้เรื่องราวมาจากการ์ตูนวาย “อโยธยาเอยาวดี” ยังไม่ทันจบ
ล่าสุดละครเรื่อง “ลายกินรี”ทางช่อง 3 จากบทประพันธ์นิยายของ “นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ” ก็กำลังถูกสังคมตั้งข้อสงสัยว่ามีการก็อปปี้พล็อตเรื่องมาจากวิทยานิพนธ์ของอดีตนักศึกษาคนหนึ่งจนผู้เขียนต้องออกมาชี้แจงแล้วเช่นกัน
โดยเรื่องของเรื่องเริ่มต้นจากผู้ใช้โซเชียลชื่อ @ChayaMeen ระบุว่าหลายปีที่แล้วมีคนทักว่าทีธีสิส (Thesis) เกี่ยวกับละครพีเรียดแนวสืบสวนสอบสวนที่ตนเองทำไว้ตอนเรียนปริญญาโทเมื่อ 14 ปีที่แล้วถูกนำไปทำเป็นละครหรือเปล่า
เมื่อเมื่อตนย้อนกลับไปดูบทประพันธ์ที่ถูกนำมาทำเป็นละครซึ่งถูกเขียนออกมา 5 ปีหลังจากธีสิสของตนถูกตีพิมพ์เผยแพร่ก็พบว่าคล้ายกันมาก ทั้งพล็อต ตัวละคร อาชีพพ่อนางเอก ตอนหักมุมว่าใครฆ่า ซึ่งตนเชื่อว่าอีกฝ่ายก็อปปี้ตนเองมาเพราะย้อนไปละครพีเรียดแนวสืบสวนเช่นนี้เรื่องที่ใหม่มากและไม่เคยมีใครทำมาก่อน
ผู้ใช้โซเชียลคนเดิมยังระบุว่าเรื่องที่ผ่านมาตนเองไม่กล้าที่จะโวยวายอะไรเพราะผู้เขียนคนดังกล่าวเป็นรุ่นใหญ่ ที่สำคัญตนเองเคยนำธีสิสเรื่องนี้ไปขายตามช่องต่างๆ แต่ก็ไม่มีช่องไหนสนใจ ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้ตนจำฝังใจมาจนทุกวันนี้ พร้อมกับสาปแช่งไปยังคนที่ขโมยงานคนอื่นให้ทรมานก่อนจะจากโลกนี้ไป
ทั้งนี้ในเวลาต่อมาทางนายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ เจ้าของผลงานเรื่องลายกินรี ก็ได้โพสต์ข้อความยืนยันว่า “ลายกินรี” เป็นผลงานที่ตนเองเขียนขึ้นมาโดยจินตนาการของตัวเองทั้งหมด ไม่ได้เกิดจากการดัดแปลง ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแต่อย่างใด ตามข้อความว่า...
“ชี้แจงข้อเท็จจริง ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ในสื่อโซเชียล รวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนวนิยายเรื่อง ‘ลายกินรี’ บทประพันธ์ของ ‘พงศกร’ ซึ่งเป็นนามปากกาของ นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะนั้น ขอชี้แจงรายละเอียด ให้ทราบว่า บทประพันธ์เรื่องลายกินรี เป็นผลงานของนายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่องราวของผ้าลายอย่างในสมัยอยุธยา และนำมาเขียนเป็นนวนิยายโดยมีเหตุการณ์ฆาตกรรมในเรื่อง และมีผ้าผืนสำคัญเป็นหลักฐานในการคลี่คลายคดี
โดยนายแพทย์พงศกร วางแผนเขียนออกมาเป็นนวนิยายชุดสามเรื่องตั้งแต่แรก ได้แก่ ลายกินรี, ลายเหมราช และลายราชสีห์
ลายกินรี เป็นผลงานสร้างสรรค์โดยตัวผู้เขียน คือ นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ ที่คิดและเขียนขึ้นโดยจินตนาการของตัวเองทั้งหมด ไม่ได้เกิดจากการดัดแปลง ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแต่อย่างใด
หลังจากเกิดกระแสพูดถึงลายกินรีในวงกว้าง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และเสื่อมเสียชื่อเสียงของนายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ รวมถึงมีบุคคลแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไป รวมถึงร่วมให้ความเห็นในเชิงคุกคาม ทั้งใน Facebook ส่วนตัวและ Facebook ของสำนักพิมพ์ นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ ขอสงวนสิทธิ์ พิจารณาที่จะดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ และชื่อเสียงของตนเองต่อไป ขอบคุณครับ นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ นักเขียน นามปากกา ‘พงศกร’”