“เจนนี่” BLACKPINK ติดโผ TIME100 ปี 2026 เป็นศิลปินเกาหลีเพียงคนเดียว สะท้อนอิทธิพลระดับโลก

“เจนนี่” สมาชิกวง BLACKPINK ตอกย้ำความสำเร็จบนเวทีโลกอีกครั้ง หลังได้รับการคัดเลือกให้ติดรายชื่อ “บุคคลผู้ทรงอิทธิพล 100 คนของโลก ปี 2026” ของนิตยสาร TIME หรือ TIME100 โดยเป็นศิลปินชาวเกาหลีเพียงคนเดียวที่มีชื่ออยู่ในลิสต์ประจำปีนี้
เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จดังกล่าว นักร้องนักแต่งเพลง “เกรซี อับรามส์” ได้เขียนบทความยกย่อง “เจนนี่” โดยกล่าวอย่างชัดเจนว่า “ถ้าจะพูดให้สั้นที่สุด เจนนี่คือ ‘ดาว’ ตัวจริง” พร้อมชื่นชมพลังบนเวทีที่คงเส้นคงวา ไม่ว่าจะยืนแสดงต่อหน้าผู้ชมหลายแสนคน หรืออยู่หลังเวทีอย่างเงียบสงบ
นอกจากนี้ “อับรามส์” ยังยกให้ “เจนนี่” เป็นศิลปินที่มี “ออร่าอันโดดเด่นที่ทะลุผ่านทุกเสียงรบกวน” พร้อมรักษาสมดุลระหว่างพลังและความอบอุ่นในตัวเองได้อย่างน่าทึ่ง
การติดโผ TIME100 ครั้งนี้ ไม่ได้สะท้อนเพียงความสำเร็จในฐานะสมาชิก BLACKPINK เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบทบาทศิลปินเดี่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา “เจนนี่” มีผลงานติดชาร์ต Billboard Hot 100 ถึง 7 เพลง และได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลก อาทิ “Tame Impala”, “The Weeknd” และ “Lily-Rose Depp”
ผลงานเพลงอย่าง “One of the Girls” ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการข้ามแนวดนตรีและเข้าถึงผู้ฟังหลากหลายกลุ่ม ขณะที่อัลบั้มเต็มชุดแรก “Ruby” ที่ปล่อยเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา ถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นิยามตัวตนทางศิลปะของเธอได้อย่างชัดเจน ทั้งด้านดนตรี แฟชั่น และการแสดง
นอกจากงานเพลง “เจนนี่” ยังขยายบทบาทสู่การแสดงผ่านซีรีส์ของ HBO เรื่อง “The Idol” ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ศิลปินระดับโลกที่มีความสามารถรอบด้าน