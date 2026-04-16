“คานเย เวสต์” เลื่อนคอนเสิร์ตฝรั่งเศสไม่มีกำหนด หลังถูกสหราชอาณาจักรสั่งแบนเข้าประเทศ

คานเย เวสต์ เจอมรสุมรอบใหม่ หลังถูกแบนเข้าประเทศอังกฤษ จนต้องเลื่อนคอนเสิร์ตยุโรปไม่มีกำหนด ท่ามกลางแรงกดดันจากคำพูดเหยียดยิวและอวยนาซี แม้เจ้าตัวจะออกมาขอโทษและยืนยันต้องการแก้ไขความผิดพลาดแล้วก็ตาม
“คานเย เวสต์” หรือ “เย” แร็ปเปอร์ชื่อดังชาวสหรัฐฯ ประกาศเลื่อนการแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองมาร์กเซย ประเทศฝรั่งเศส ออกไป “อย่างไม่มีกำหนด” ท่ามกลางกระแสกดดันทางการเมืองและสังคม หลังจากก่อนหน้านี้เพียงสัปดาห์เดียว เทศกาลดนตรี Wireless Festival ที่กรุงลอนดอน ซึ่งเขามีกำหนดขึ้นแสดง ถูกยกเลิก เนื่องจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรปฏิเสธไม่ให้เขาเดินทางเข้าประเทศ โดยให้เหตุผลว่า การเข้ามาของเขา “ไม่เป็นผลดีต่อสาธารณะ”
รายงานจากสื่อฝรั่งเศสระบุว่า “โลร็องต์ นูเนซ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศส กำลังพิจารณาใช้มาตรการห้ามจัดคอนเสิร์ตในวันที่ 11 มิถุนายน โดยแหล่งข่าวใกล้ชิดเผยว่าเจ้าตัว “มีความตั้งใจอย่างยิ่ง” ที่จะระงับงานดังกล่าว หลัง “เวสต์” สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากคำพูดเชิงเหยียดชาวยิว เหยียดเชื้อชาติ และแสดงท่าทีสนับสนุนนาซี
“เวสต์” โพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่า การเลื่อนคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็น “การตัดสินใจของผมเอง หลังจากไตร่ตรองอย่างรอบคอบ” พร้อมย้ำว่าไม่ต้องการให้แฟน ๆ ต้องตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ขัดแย้ง และยังคงหวังว่าจะได้พบแฟนเพลงในโชว์ถัดไป ขณะเดียวกันเขายังพยายามกลับคืนสู่ภาพลักษณ์กระแสหลัก โดยก่อนหน้านี้ได้ออกแถลงขอโทษผ่าน Wall Street Journal ยืนยันว่า “ผมไม่ใช่นาซีหรือผู้ต่อต้านชาวยิว” พร้อมอธิบายว่าอาการไบโพลาร์ทำให้เขา “หลุดจากความเป็นจริง”
สำหรับทัวร์ยุโรปช่วงฤดูร้อน “เวสต์” ยังมีกำหนดแสดงในหลายประเทศ เช่น ตุรกี เนเธอร์แลนด์ อิตาลี สเปน และโปรตุเกส รวมถึงโชว์ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ขณะที่รัฐมนตรีด้านการย้ายถิ่นของเนเธอร์แลนด์ยืนยันว่า ยังไม่มีแผนห้ามเขาเข้าประเทศ
นอกจากประเด็นด้านภาพลักษณ์ ล่าสุด “เวสต์” ยังเผชิญคดีความใหม่ หลังถูกฟ้องในข้อหาทำร้ายร่างกายชายรายหนึ่งในโรงแรมที่ลอสแอนเจลิสเมื่อสองปีก่อน โดยผู้เสียหายอ้างว่าถูกทำร้าย “โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า” จนได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ตัวศิลปินเคยให้สัมภาษณ์ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังเข้าใจว่าชายคนดังกล่าวลวนลาม “เบียงกา เซนโซรี” ภรรยาของเขา ทั้งนี้ ทีมงานของ “เวสต์” ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อคดีดังกล่าวแต่อย่างใด