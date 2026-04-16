"ฉ่ำ-เงิน-สะพัด" ททท. ทำถึงทะลัก! งาน Maha Songkran World Water Festival 2026

"Maha Songkran World Water Festival 2026" ปีนี้! ยังคงเอกลักษณ์ไทยไว้อย่างเหนียวแน่น จนผู้คนหลั่งไหลเข้างานกันอย่างเนืองแน่นทุกโซน เชื่อมั่นว่าจะเป็นงานที่มีภาพจำแห่งใหม่ จัดเต็มความสนุกครบทุกเจนฯ พร้อมเก็บตกภาพบรรยากาศงาน "Maha Songkran World Water Festival 2026" ระหว่างวันที่ 11–13 เมษายน 2569 รวมตลอด 3 วัน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่า 108,640 คน ด้านเศรษฐกิจสะพัดพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มแก้มปริ เพราะโซนขายของขายดีสร้างรายได้กว่า 5 ล้านบาท เงินสะพัดเรียกว่าครองฉายาทำถึงอีกปี
สายแดนซ์ก็ไม่มีแผ่ว โซน EDM ระเบิดความมันส์ตั้งแต่เปิดเวทียันจบงาน บรรยากาศสุดคึกคักแบบไม่มีพัก ส่วนฝั่งศิลปินจัดเต็มเวทีใหญ่ขนทัพศิลปินมามอบความสุขแบบแน่นขนัด จนแทบไม่มีที่ว่างให้หายใจ สร้างความประทับใจให้แฟนๆ แบบไม่ผิดหวัง การันตีความสำเร็จของงานอีกครั้ง