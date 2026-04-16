“โฟร์ท-ยอร์ช” นำทีมลองของท้าพิสูจน์ดีกรีความเขย่าขวัญ “กฤษดาพาราไดซ์”

“เธอทีน สตูดิโอ” ค่ายหนังสยองขวัญสุดเท่ ปล่อยทีเซอร์โปสเตอร์ภาพยนตร์เขย่าขวัญ “กฤษดาพาราไดซ์” กำกับของ ไมค์ ภณธฤต โชติกฤษฎาโสภณ ผู้กำกับสายถนัดหนังในการเล่าเรื่องสยองขวัญและมิตรภาพของเพื่อน การันตีด้วยผลงานภาพยนตร์แฟรนไชส์อย่าง พี่นาคภาค 1-5 และ หุ่นพยนต์ นำแสดงโดย โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล, ยอร์ช ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ , เซน จตุรวิชญ์ เชี่ยวประสิทธิ์, การ์โตว์ ปัณณวิชญ์ พัฒนศิริ, เตย วรพัช ภัคภัทรพรพบ, ไจ๋ไจ๋ สรธร เฉลิมลาภสมบัติ และ ยูโร วรัชต์ธิปต์ กิตติสิริไพศาล
สำหรับภาพทีเซอร์โปสเตอร์ที่เผยโฉมมาให้ชมกัน เป็นภาพเด็กนักเรียนที่ยืนมองสวนน้ำร้างสุดสะพรึง ให้ความรู้สึกวังเวง บรรยากาศชวนขนลุกเรียกว่าเป็นหนังสยองขวัญเรื่องแรกที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นในสวนน้ำ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานเรื่องเล่าสุดเฮี้ยนที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานในจังหวัดเชียงใหม่ถ่ายทอดสู่ภาพยนตร์สยองขวัญวัยรุ่น ที่ผสมผสานความหลอนเเละเรื่องราวมิตรภาพเข้าไว้ด้วยกันกับตำนาน “สวนน้ำร้าง” สุดเฮี้ยนที่เลื่องลือว่าใครที่ “เข้า” ไปเเล้วจะ “หาย” ไปตลอดกาล
เตรียมตัวตะลุยสวนน้ำสุดหลอนใน “กฤษดาพาราไดซ์” วันที่ 11 มิถุนายนนี้ ในโรงภาพยนตร์