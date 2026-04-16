TNT SPACE ปิดฉากงาน TTE 2026 อย่างยิ่งใหญ่! สร้างปรากฏการณ์คิวล้น ดึง “มิว ศุภศิษฏ์” และ “พาย ศรันวุฒิ” ตะลุยบูธ พร้อมยกระดับอาร์ตทอยสู่สากล

รูดม่านปิดฉากไปแล้วอย่างสวยงามและเป็นที่พูดถึงอย่างมาก สำหรับมหกรรมอาร์ตทอยระดับโลก Thailand Toy Expo 2026 (TTE 2026) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยในปีนี้ TNT SPACE แบรนด์อาร์ตทอยชั้นนำที่กำลังมาแรงที่สุด ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่บูธ EDEN2-1 ด้วยการนำทัพ 3 IP สุดฮิตอย่าง Rayan, Zoraa และ DORA มาจัดแสดง ซึ่งไม่เพียงแต่ดึงดูดแฟนๆ จนล้นลานกิจกรรม แต่ยังตอกย้ำความสำเร็จในการบุกตลาดโลกอย่างเต็มตัว
บรรยากาศสุดฟีเวอร์! ทัพดารา-เซเลบฯ ตบเท้าเช็คอินแน่นบูธ
ตลอดระยะเวลาจัดงาน บูธของ TNT SPACE กลายเป็น “จุดเช็คอินยอดฮิต” ที่มีนักสะสมทั้งชาวไทยและต่างชาติต่อคิวรออย่างเนืองแน่น ไฮไลต์สำคัญที่ทำให้บูธแทบแตกคือการปรากฏตัวของนักแสดงชื่อดัง "มิว ศุภศิษฏ์" (Mew Suppasit) ที่มาร่วมชมงาน นอกจากนี้ ทางแบรนด์ยังได้คว้าตัวนักแสดงหนุ่มสุดฮอต "พาย ศรันวุฒิ" (Pie Saran / IG: @pie_saran) มาร่วมทำกิจกรรมตะลุยบูธ (Booth Tour) สัมผัสความน่ารักของเหล่าอาร์ตทอยแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมด้วยทัพอินฟลูเอนเซอร์ที่มาร่วมสร้างคอนเทนต์ เกิดเป็นกระแสไวรัล (UGC) ที่ถูกพูดถึงและแชร์ต่อสนั่นโซเชียลมีเดียตลอดช่วงสุดสัปดาห์
ของมันต้องมี! ไอเท็มเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อคนไทย และการเปิดตัว Global Website
เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆ ชาวไทย TNT SPACE ได้ส่งไอเท็มไฮไลต์ "DORA Sawadee" (Thailand Exclusive) ที่ออกแบบโดยผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยลงไปอย่างลงตัว ซึ่งได้รับความสนใจจนเกิดปรากฏการณ์ Sold Out อย่างรวดเร็ว
พร้อมกันนี้ แบรนด์ยังได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัว Global Website (เว็บไซต์ระดับนานาชาติ) อย่างเป็นทางการ ยกระดับประสบการณ์นักสะสมด้วยฟีเจอร์ล้ำสมัย ทั้งระบบการสุ่ม (Lottery) ที่ยุติธรรม, ระบบสมาชิก และกิมมิคสุดล้ำอย่าง "Virtual Backpack" (กระเป๋าเป้เสมือนจริง) ถือเป็นการเชื่อมต่อประสบการณ์จากออฟไลน์สู่ออนไลน์ (O2O) ที่สมบูรณ์แบบ
ยกระดับกลยุทธ์ “IP Driven” ดัน Rayan สู่ Content IP ระดับสากล
ความสำเร็จในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์หลักของ TNT SPACE ที่กำลังเปลี่ยนผ่านจาก “แบรนด์ผู้ผลิตของเล่น” สู่การเป็น “ผู้ขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญา (IP Driven)” โดยมี Rayan เป็น IP นำร่อง ทางแบรนด์ได้พัฒนาให้ Rayan มีระบบ Visual และเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ไม่ได้เป็นเพียงฟิกเกอร์ตั้งโชว์ แต่เป็น Character ที่มีชีวิตและสามารถเชื่อมโยงกับความรู้สึกของผู้คนได้ทั่วโลก
งาน TTE 2026 ถือเป็นก้าวสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นว่า TNT SPACE มีความพร้อมและศักยภาพเต็มเปี่ยมในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาร์ตทอยระดับโลก ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง