เกินไปไหม? ซีรีส์ดังจับ "ซิดนีย์" แต่งเป็น “หมา-ทารก” สนองนี้ด หรือสะท้อนสังคม

“Euphoria” จุดดราม่าหนัก ผู้ชมตั้งคำถามบทบาทสุดโต่งของซิดนีย์ สวีนีย์ ว่าคือศิลปะหรือการลดทอนคุณค่า ท่ามกลางเสียงแตกสองฝั่งในโลกออนไลน์
การกลับมาของซีรีส์วัยรุ่นชื่อดัง “ยูโฟเรีย” หลังห่างหายไปเกือบ 5 ปี ไม่เพียงสร้างความคาดหวังในหมู่ผู้ชมทั่วโลก แต่ยังกลายเป็นชนวนดราม่าร้อนแรงทันทีที่ตอนเปิดซีซัน 3 ออกอากาศ เมื่อ “ซิดนีย์ สวีนีย์” นักแสดงสาวเจ้าบทบาท ผู้รับบท “แคสซี ฮาวเวิร์ด” ต้องเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากแฟน ๆ ที่มองว่าเนื้อเรื่องของเธอในซีซันใหม่นั้น “น่าอับอาย” และ “ลดทอนคุณค่าของตัวละคร” อย่างเกินขอบเขต
ฉากเปิดตัวของแคสซีในซีซันนี้กลายเป็นประเด็นร้อนทันที เมื่อเธอปรากฏตัวในชุดแฟนซีสุนัขลักษณะวาบหวิว พร้อมถ่ายวิดีโอแนวยั่วยุเพื่อโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ภาพที่เธอแสดงพฤติกรรมเลียนแบบสุนัข ทั้งการเห่าและดื่มน้ำในท่าทางสี่ขา สร้างความตกตะลึงให้ผู้ชมจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าเรื่องราวของตัวละครกำลังดำเนินไปสู่การแต่งงานกับ “เนต เจคอบส์” ซึ่งยิ่งเพิ่มความขัดแย้งในเชิงอารมณ์ของเนื้อหา
ไม่เพียงเท่านั้น เส้นเรื่องยังพาแคสซีไปสู่จุดที่เธอพิจารณาเปิดบัญชี OnlyFans เพื่อหารายได้ ท่ามกลางปัญหาทางการเงินที่เธอและคู่รักกำลังเผชิญ ซึ่งยิ่งทำให้แฟน ๆ บางส่วนรู้สึกว่าบทบาทของตัวละครถูกผลักไปในทิศทางที่ “ซ้ำเติม” และ “ตอกย้ำภาพจำเชิงลบ” ที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่สองซีซันก่อนหน้า
เสียงวิจารณ์ในโลกออนไลน์พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายคนตั้งคำถามว่าทีมผู้สร้างกำลัง “ทำให้ซิดนีย์ สวีนีย์ดูน่าอับอาย” โดยไม่เปิดโอกาสให้ตัวละครเติบโตหรือมีมิติที่ลึกขึ้น บางความเห็นถึงขั้นมองว่าเป็น “พิธีกรรมลดคุณค่า” ของนักแสดงในช่วงที่เธอกำลังอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งแสดงความไม่เข้าใจว่าเหตุใดนักแสดงระดับแถวหน้าจึงยอมรับบทในลักษณะดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เสียงอีกฝั่งกลับออกมาปกป้องทั้งนักแสดงและตัวซีรีส์ โดยชี้ว่า “ยูโฟเรีย” มีเอกลักษณ์ในการนำเสนอด้านมืดของสังคมวัยรุ่นมาโดยตลอด และการแสดงของสวีนีย์ก็เป็นเพียงการถ่ายทอดตัวละครที่มีความซับซ้อนและบกพร่อง ไม่ใช่การลดคุณค่าของตัวเธอเอง บางความเห็นยังตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ชมจำนวนไม่น้อยกลับยอมรับพฤติกรรมในโลกจริง แต่เมื่อถูกสะท้อนผ่านหน้าจอกลับรู้สึกไม่สบายใจ
ซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งออกอากาศครั้งแรกในปี 2019 ถือเป็นผลงานแจ้งเกิดของนักแสดงหลายคน รวมถึงสวีนีย์ “เจคอบ เอลอร์ดี” และ “เซนดายา” อีกทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักแสดงรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ท่ามกลางการกำกับของ “แซม เลวินสัน” ผู้สร้างที่มักผลักขอบเขตของการเล่าเรื่องให้ท้าทายกรอบเดิม ๆ
ในขณะที่กระแสดราม่ายังไม่จางหาย คำถามสำคัญจึงไม่ได้อยู่เพียงว่าเนื้อหาของ “ยูโฟเรีย” เหมาะสมหรือไม่ หากแต่คือเส้นแบ่งระหว่าง “ศิลปะการแสดง” กับ “ความรับผิดชอบต่อภาพลักษณ์” อยู่ตรงไหน และนักแสดงควรถูกมองในฐานะตัวละครหรือบุคคลจริงเพียงใด
สำหรับซิดนีย์ สวีนีย์ บทบาทในซีซันนี้อาจเป็นดาบสองคมที่ทั้งท้าทายและเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ แต่ในอีกมุมหนึ่ง ก็อาจเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเธอพร้อมจะก้าวข้ามกรอบเดิม ๆ และเผชิญหน้ากับเสียงวิจารณ์ในฐานะนักแสดงมืออาชีพ ท่ามกลางโลกบันเทิงที่ทุกก้าวล้วนถูกจับตามองอย่างไม่กะพริบตา
“Euphoria” ซีรีส์วัยรุ่นดราม่าของ HBO กลับมาอีกครั้งพร้อมกระแสถกเถียงร้อนแรง โดยเฉพาะเส้นเรื่องของ “แคสซี ฮาวเวิร์ด” ตัวละครของซิดนีย์ สวีนีย์ ที่ยังคงพัวพันกับ “เนต เจคอบส์” ในความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเปราะบาง ความรัก และแรงกดดันทางสังคม ซีซันใหม่พาผู้ชมดำดิ่งสู่ด้านมืดของตัวละครมากขึ้น ทั้งปัญหาชีวิตคู่ สถานะทางการเงิน และการตัดสินใจที่ท้าทายศีลธรรม สะท้อนโลกวัยรุ่นที่เต็มไปด้วยความสับสนและความต้องการการยอมรับ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา “Euphoria” ถูกยกให้เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ทรงอิทธิพลแห่งยุค ด้วยการเล่าเรื่องที่เข้มข้น ภาพสวยสไตล์จัดจ้าน และการแสดงที่โดดเด่นของนักแสดงนำ โดยเฉพาะซิดนีย์ สวีนีย์ ที่ได้รับคำชมอย่างต่อเนื่องจากการถ่ายทอดตัวละครแคสซีได้อย่างมีมิติ ทั้งความอ่อนแอ ความทะเยอทะยาน และความเปราะบางภายใน จนกลายเป็นบทบาทสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เธอก้าวขึ้นสู่ระดับนักแสดงแถวหน้าของฮอลลีวูด
อย่างไรก็ตาม อีกด้านหนึ่ง ซีรีส์เรื่องนี้ก็ไม่พ้นเสียงวิจารณ์ว่าพึ่งพาความหวือหวาและฉากยั่วยุมากเกินไป โดยเฉพาะในซีซันล่าสุดที่ถูกมองว่า “ข้ามเส้น” และลดทอนศักดิ์ศรีของตัวละครเพื่อสร้างกระแส ความเห็นของผู้ชมจึงแตกออกเป็นสองฝั่ง ระหว่างผู้ที่มองว่านี่คือการสะท้อนความจริงของสังคมอย่างตรงไปตรงมา กับผู้ที่ตั้งคำถามถึงขอบเขตของศิลปะและความเหมาะสมในการนำเสนอ ทำให้ “Euphoria” ยังคงเป็นทั้งผลงานที่ได้รับคำชื่นชม และเป็นประเด็นถกเถียงในเวลาเดียวกัน