บันเทิงรอบโลก สวยเป็นเหตุ!? เมีย “เจย์ โชว” เล่าเรื่องชีวิตสาวผมทองที่โตมาในไต้หวัน

“ฮันนาห์ ควินลิแวน” ภรรยาของ “เจย์ โชว” กลายเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังชาวเน็ตขุดคลิปเก่าสมัยอายุ 14 ปี จากรายการวาไรตี้ไต้หวันขึ้นมาเผยแพร่ โดยเธอเล่าถึงประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน เนื่องจากเป็นลูกครึ่งและสื่อสารภาษาจีนได้ไม่ดีจนต้องเรียนห้องเสริม เพื่อนตั้งฉายาให้และปฏิบัติกับเธอแตกต่าง แม้จะมีหน้าตาน่ารักราวตุ๊กตา แต่เธอกลับมองว่าความสวยนำปัญหามาให้ ทั้งพฤติกรรมแปลกของเพื่อนชายและการถูกตามจีบอย่างสุดโต่ง สะท้อนว่าความสวยไม่ได้มีแต่ด้านบวกเสมอไป
“เซียวจ้าน” นักแสดงจีนชื่อดัง ตัดสินใจลุยงานเดี่ยวเต็มตัวหลังหมดสัญญากับต้นสังกัด และเริ่มบริหารสตูดิโอของตนเอง โดยมีรายงานว่าคิวงานแน่นและรายได้พุ่งสูง ล่าสุดเพิ่งปิดกล้องซีรีส์หนึ่งและเดินหน้าถ่ายทำโปรเจกต์ใหม่แนวไซไฟ-สืบสวนที่ใช้งบลงทุนกว่า 200 ล้านหยวน พร้อมทีมวิชวลเอฟเฟกต์ระดับภาพยนตร์ดัง และสร้างสตูดิโอเสมือนจริงขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีนักแสดงรุ่นใหม่ร่วมแสดง และมีแผนถ่ายทำผลงานต่อเนื่องทั้งซีรีส์และภาพยนตร์ ทำให้ยังคงเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับความนิยมสูง
“เหลียงเฉาเหว่ย” นักแสดงระดับตำนานของฮ่องกง เปิดเผยระหว่างโปรโมตภาพยนตร์ที่เกาหลีใต้ว่า เขาไม่ได้รับค่าตัวจากการแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลง “Cool With You” ของวง “นิวจีนส์” โดยมองว่าเป็นของขวัญให้แฟน ๆ ชาวเกาหลี คำตอบดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับ “อี จองแจ” ที่ร่วมสัมภาษณ์ด้วย นอกจากนี้เขายังเล่าเรื่องอดีตเกี่ยวกับการออดิชันและนิสัยส่วนตัวอย่างการซื้อตั๋วหนังสองที่เพื่อหลีกเลี่ยงผู้คน เบื้องหลังงาน MV ยังเผยว่าเขาตั้งเงื่อนไขการถ่ายทำเองทั้งหมดและออกแบบลุคตัวละครด้วยตัวเอง
“อารีอานา กรานเด” เตรียมก้าวสู่จอเงินอีกครั้งในโปรเจกต์ภาพยนตร์คอมเมดี้ฟอร์มใหญ่ “Focker In-Law” ภาคที่ 4 ของแฟรนไชส์ “Meet the Parents” โดยในภาคใหม่นี้ เรื่องราวจะโฟกัสไปที่หญิงสาวคนรักของหลานในตระกูลฟ็อกเกอร์ ซึ่งรับบทโดยอารีอานา และกลายเป็นตัวละครศูนย์กลางที่เข้ามาสร้างความปั่นป่วนให้กับครอบครัวชื่อดัง ภาพยนตร์ยังคงได้นักแสดงชุดเดิมกลับมาร่วมแสดงนำ พร้อมเสริมทัพนักแสดงรุ่นใหม่ เพื่อขยายเรื่องราวความวุ่นวายระหว่างครอบครัวในมุมมองยุคใหม่ ท่ามกลางความคาดหวังว่าจะปลุกความสำเร็จของแฟรนไชส์ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง