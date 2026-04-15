หลังมรสุมข่าวฉาว อดีตพระเอกจีน ผันตัวเสิร์ฟลูกค้าด้วยตัวเองในเซี่ยงไฮ้

อดีตนักแสดงชื่อดังของจีน “เหวิน จาง” กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง แต่ไม่ใช่จากผลงานละคร หากเป็นภาพที่เขาลงมือทำงานเป็นพนักงานบริการในร้านอาหารของตัวเองที่เพิ่งเปิดในนครเซี่ยงไฮ้
เหวิน จาง เคยเป็นหนึ่งในนักแสดงแถวหน้าของวงการบันเทิงจีนช่วงปลายยุค 2000 ถึงต้นปี 2010 จากผลงานดังอย่าง Struggle, Snow Leopard และ Love Is Not Blind โดยเขาเคยคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวที Hundred Flowers Awards เมื่อปี 2011 อย่างไรก็ตาม เส้นทางในวงการต้องสะดุดหลังเกิดข่าวอื้อฉาวในชีวิตส่วนตัวเมื่อปี 2014 จนทำให้เขาค่อย ๆ หายไปจากสื่อกระแสหลัก
ล่าสุดในปี 2026 หลังห่างหายไปนานกว่า 12 ปี เหวิน จาง กลับมาอีกครั้งในบทบาทใหม่ในฐานะเจ้าของร้านอาหารสไตล์ส่านซีชื่อ “ปาเฮ่า หยวนเอ๋อร์” ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตพูดถึงอย่างมาก ไม่ใช่แค่การเปิดร้าน แต่คือการที่เขาลงมือทำงานแทบทุกอย่างด้วยตัวเอง ตั้งแต่ต้อนรับลูกค้า รับออเดอร์ เสิร์ฟอาหาร ไปจนถึงพาลูกค้าไปยังโต๊ะ เหมือนพนักงานทั่วไป
มีลูกค้าหลายรายเผยว่า เหวิน จาง ใช้เวลาทั้งวันอยู่ในร้าน และมีช่วงหนึ่งที่สร้างความประทับใจ เมื่อมีลูกค้าเรียกเขาว่า “ผู้กำกับเหวิน” เขาชะงักไปเล็กน้อย ก่อนจะยิ้มตอบอย่างสุภาพ ภาพนั้นทำให้หลายคนรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างอดีตที่รุ่งโรจน์กับปัจจุบันที่เรียบง่าย
ร้านอาหารแห่งนี้เน้นเมนูพื้นบ้านของส่านซี เช่น บะหมี่น้ำมันพริก ขนมปังทอด และซุปท้องถิ่น ในบรรยากาศตกแต่งแบบชนบททางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน สะท้อนความตั้งใจของเขาที่อยากถ่ายทอดรสชาติบ้านเกิด
นอกจากเรื่องงานแล้ว เรื่องครอบครัวก็ได้รับความสนใจเช่นกัน เมื่อบุตรสาวคนโตของเขาโพสต์ภาพมาเยี่ยมร้านในช่วงวันหยุด พร้อมโมเมนต์อบอุ่นระหว่างพ่อกับลูกที่ถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวาง แม้เขาจะหย่ากับนักแสดง “หม่า อีลี่” ไปแล้ว แต่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก ๆ