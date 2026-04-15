อินฟลูเอนเซอร์สาวจีนไลฟ์เล่าประสบการณ์ถูกหลอกในกัมพูชา ก่อนถูกตัดสัญญาณ-บัญชีถูกแบนปริศนา

อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวจีนวัย 20 ปี นามสกุล “อู๋” หรือที่รู้จักในโลกออนไลน์ว่า “อูหมี่” กลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง หลังพยายามไลฟ์สดเล่าประสบการณ์ถูกหลอกไปทำงานในกัมพูชา แต่กลับถูกตัดการถ่ายทอดอย่างกะทันหัน ก่อนที่บัญชีโซเชียลจะถูกระงับในวันถัดมา
ก่อนหน้านี้ “อูหมี่” เคยตกเป็นข่าวหลังถูกพบในสภาพบาดเจ็บ เดินอยู่บนถนนในกัมพูชา โดยมีรายงานว่าขาทั้งสองข้างหัก ก่อนจะได้รับการช่วยเหลือและเดินทางกลับประเทศจีนได้อย่างปลอดภัยในเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ล่าสุดเธอได้เปิดไลฟ์สดในหัวข้อ “Cambodia Turmoil Story” เพื่อเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดกลับมีปัญหาสัญญาณไม่เสถียร และถูกตัดจบลงหลังผ่านไปเพียง 30 นาที
ระหว่างไลฟ์ ผู้ชมสังเกตว่าเธอตอบคำถามเกี่ยวกับช่วงเวลาที่อยู่ในกัมพูชาอย่างคลุมเครือ โดยมักกล่าวเพียงว่า “ไว้จะเล่าทีหลัง” และยอมรับว่า “รู้สึกเสียใจมาก” กับสิ่งที่เกิดขึ้น
แม้ไลฟ์จะถูกตัด แต่ผู้ชมบางส่วนสามารถจับใจความได้ว่า เธออ้างว่าถูกหญิงคนหนึ่งหลอกให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยข้อเสนอรายได้สูง ทว่าเมื่อไปถึงกัมพูชา หนังสือเดินทางของเธอถูกยึด และถูกจำกัดอิสรภาพ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติ
เธอยังระบุว่าถูกบังคับให้ทำ “งานคีย์บอร์ด” ซึ่งเป็นคำที่มักใช้เรียกงานเกี่ยวกับการหลอกลวงทางออนไลน์ โดยกล่าวในไลฟ์ว่า “ฉันถูกผู้หญิงคนนั้นหลอก และจนถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่ถูกจับ”
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ยิ่งสร้างความสงสัย เมื่อในวันถัดมา บัญชีของเธอบนแพลตฟอร์ม Douyin ถูกระงับการใช้งาน ทำให้ไม่สามารถสื่อสารกับผู้ติดตามได้อีก
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการถึงสาเหตุของการตัดสัญญาณไลฟ์หรือการแบนบัญชี ขณะที่เรื่องราวของเธอยังคงถูกตั้งคำถาม และสร้างความกังวลในหมู่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเครือข่ายหลอกลวงข้ามพรมแดนที่ยังคงเป็นปัญหาในภูมิภาค