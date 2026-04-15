“จ๊ะ นงผณี” ร้องไห้กล่าวอาลัย “คุณพ่อประดิษฐ” แม่ใจจะขาดรำลาขอให้ไปอยู่บนสวรรค์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากกันชั่วนิรันดร์ “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” และครอบครัว พร้อมด้วย "บิ๊ก อชิรพนธ์" แฟนหนุ่ม ร่วมกันจัดพิธีฌาปณกิจ “คุณพ่อประดิษฐ มหาดไทย” โดยในช่วงบ่ายวันนี้ 15/เม.ย./69 ได้มีการเคลื่อนย้ายร่างคุณพ่อประดิษฐ์จากที่บ้านมายังวัดบ้านเพชร

ก่อนจะเริ่มพิธีฌาปณิกิจ ได้มีการแสดงโชว์ของเด็กๆ ลูกศิษย์ของคุณพ่อประดิษฐ โชว์รำนาฏศิลป์ แบงค์ ศรราม น้ำเพชร และ ปอย ลูกท่าเรือ นางเอกลิเกดาวรุ่นจากคณะ ศรราม น้ำเพชร ก็ได้มาร่วมรำหน้าเมรุแสดงความอาลัย

จ๊ะได้เป็นตัวแทนครอบครัว กล่าวไว้อาลัยคุณพ่อ พร้อมเล่าสิ่งที่พ่อตั้งใจสร้างไว้ให้ดูต่างหน้ายามต้องจากกัน
"ขอบพระคุณทุกท่านจากใจจ๊ะและครอบครัวมากๆนะคะ ขอบคุณทุกคนในโซเชียลด้วยที่โอบกอดจ๊ะและครอบครัว วันนี้พวกเรามาส่งพ่อแล้วนะ พ่อไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้ว ขอบคุณพ่อที่ให้กำเนิด ขอบคุณพ่อที่สอนให้เราเป็นคนดี สอนให้เราขยันและอดทนแล้วเก็บเงิน ขอบคุณที่พูดถึงความตายตลอด สอนมาตลอดตั้งแต่จ๊ะเด็กๆว่าหนูเล็ก…ร่างกายไม่ใช่ของเรา ลมหายใจไม่ใช่ของเรา พ่อแม่ก็ไม่ใช่ของเรา ถ้าวันนึง…พ่อตายไป หนูเล็กอย่าฟูมฟายนะ อย่าจัดงานยืดเยื้อ และต้องมีสติเพื่อจะดูแลแม่และทุกคนให้ได้"

"พ่อพูดกับแม่บ้านว่า รู้ไหมทำไมกูถึงปลูกต้นไม้เยอะ เพราะครอบครัวกู ลูกต้องไปทำงาน ลูกไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่ กูเลยปลูกต้นไม้ เพราะเวลากูตาย ลูกจะได้เห็นต้นไม้และรู้ว่าอันนี้พ่อปลูก แต่หนูอยากจะบอกเขาว่า ไม่มีต้นไม้ ลูก… (ร้องไห้) หนูเล็กกับหนูใหญ่ก็คิดถึงพ่อ รักพ่อนะ ขอให้พ่อไปในที่ดีๆ สักวันพวกเราคงได้เจอกันนะพ่อ”

ด้านคุณแม่จำเนียร แม่ของจ๊ะร้องไห้ตลอดเวลา ต้องมีคนคอยประคอง ก่อนจะวางดอกไม้จันทน์ก็ได้กล่าวหน้าโลงเป็นครั้งสุดท้าย 
“จง อย่าทิ้งเขาไป จง แกดูแลลูกด้วยน้า พ่อมึงเอย แกไปจริงๆ แล้วเหรอ พ่อเอย ไปสู่ภพที่ดีๆ น้า ไปขึ้นสวรรค์ชั้นบน ไม่ต้องห่วงที่บ้านน้า ไปสู่สวรรค์ชั้นบน ข้าจะดูแลลูก จง จง จง ข้าจะดูแลลูกเอง ไปขึ้นสวรรค์ชั้นบนน้า ไม่ต้องห่วงข้าน้า”












































