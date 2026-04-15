“แบมแบม” ดันสงกรานต์พะเยา ขึ้นเทรนด์โลก “ธรรมนัส” จัดให้อลังการ

สงกรานต์พะเยาปีนี้ทำถึฝเลยทีเดีบว “แอ่วสงกรานต์ตี้พะเยา 2569” หรือ Bubble Wave Phayao Songkran Fest 2026 ที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ คนที่ไปถึงกับพูดว่า ปีนี้พะเยาทำถึงอลังการไม่แพ้ปีใหม่โลก โดยขนทัพศิลปินเบอร์ต้นๆ ของประเทศไทยมามากมาย รวมไปถึงศิลปินระดับโลก “แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล“ ขึ้นฟรีคอนเสิร์ตบนเวทีแสง สี เสียงอลังการ ณ ลานพ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา ไม่ต้องซื้อบัตร คนจำนวนหลักแสนมาร่วมงานจนนึกว่าธันเดอร์โดม เมืองทองธานี
งานนี้ได้ ”ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า“ และมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่า ร่วมสนับสนุนจัดเต็มเวทีใหญ่ บรรยากาศคึกคัก โฟมแน่น สาดน้ำมันส์สุดๆ ริมทะเลสาบกว๊านพะเยา และเป็นครั้งแรกของแบมแบมกับการรับงานสงกรานต์ ทำ #BAMBAMxPHAYAO2026 ดีดติดอันดับเทรนด์โลก ด้านลุงนัส เผยว่า… “เรื่องการท่องเที่ยวเราต้องลงทุน ถามว่าคุ้มไหมคุ้ม พะเยาที่เคยถูกสบประมาทว่าเป็นจังหวัดแค่ทางผ่าน ตอนนี้คนทั่วประเทศไทย รวมถึงทั่วโลก ต่างก็รู้จักว่า Where is Phayao ? ” และยังพูดบนเวทีอีกว่าที่แบมแบมมาเล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ใช่เพราะตน แต่เป็นเพราะลูกหลานคนพะเยาที่ไปเรียนที่ประเทศเกาหลีแล้วดีลแบมแบมมาที่นี่
