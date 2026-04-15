นักเขียนการ์ตูนมังงะ ไล่ไทม์ไลน์ยุติสัญญญา "ช่องวัน"

นักเขียนการ์ตูนมังงะ "อโยธยาเอยาวดี" ไล่ไทม์ไลน์ การซื้อลิขสิทธิ์ กระทั่งยกเลิกสัญญา ขอบคุณนักอ่านที่ออกมาปกป้อง จนเกิดกระแสแบนซีรีส์หงสาวดี
หลังจากที่ทางช่องวันได้ออกเอกสารแถลงการณ์ดรามา ซีรี่ส์ “หงสาวดี” ยอมรับว่ามีการพูดคุยกับทางนักเขียนการ์ตูนมังงะ "อโยธยาเอยาวดี" ต้องการซื้อลิขสิทธิ์ไว้เพื่อกันดรามาความคล้ายคลึงกัน แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อเพราะตรวจสอบแล้วเนื้อเรื่องไม่เหมือนกัน จึงยุติการเจรตาและแยกย้ายกันด้วยดี แต่เมื่อซีรีส์หงสาวดีออนแอร์ กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า มีบางส่วนที่คล้ายในการ์ตูน จนเกิดเป็นกระแสต่อต้านแบนหงสาวดี
ล่าสุด “โบ ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์” นักเขียนการ์ตูนมังงะ อโยธยาเอยาวดี ที่ใช้แอคเค้าท์ AMULIN ใน X ได้ออกมาชี้แจงหลังจากที่ทางช่องวันได้ออกแถลงการณ์แบนหงสาวดีว่า…
“สวัสดีค่ะ เรามาชี้แจงไทม์ไลน์การติดต่อทั้งหมดของทางฝั่งเราเองค่ะ
22 ม.ค. 2568 : นักเขียนบทติดต่อเข้ามาทางข้อความส่วนตัวว่ามีความสนใจในเรื่อง อโยธยาเอยาวดี และต่อมาได้พูดคุยทางโทรศัพท์พร้อมแจ้งว่า สนใจนำอโยธยาเอยาวดีไปทำเป็นฉบับซีรีส์โดยจะปรับเนื้อหาและโทนเรื่องให้เป็นลักษณะมิตรภาพ ซึ่งทางเรายินดีให้มีการปรับดังกล่าว เนื่องจากเชื่อมั่นในแนวทางการพัฒนาเนื้อหาของนักเขียน
อย่างไรก็ตาม นักเขียนบทได้ให้ข้อมูลว่า มีแพลนทำละครพีเรียดอยู่แล้ว แต่ยังไม่สามารถยืนยันว่าข้อเสนอโครงการจะผ่านการพิจารณาของช่องหรือไม่ เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ เช่น รูปแบบของละครเย็นโดยทั่วไปที่มักให้ตัวละครนำเป็นผู้หญิง (หากไม่ใช่แนววาย) รวมถึงยังมีประเด็นเนื้อหาที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
5 ก.พ. 68 : คนเขียนบทได้ติดต่อกลับมาว่าเสนอช่องผ่านแล้ว
18 ก.พ. 68 : เดินทางไปเจรจาที่ตึกของช่องเรื่องการซื้อขาย โดยมีข้อกำหนดคือ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้มีการคอลแลบใด ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง (ซึ่งตอนนั้นเรายอมยุติ) และต้องการสิทธิ์ในภาพเคลื่อนไหวทั้งหมด รวมทั้งภาพยนต์และแอนิเมชั่นด้วย โดยทางนั้นแจ้งว่าจะให้นักกฎหมายส่งสัญญาให้ภายหลัง
ในตอนนั้นเราได้พูดคุยกับทางโคลเวอร์บุ๊กบ้างแล้วเรื่องทำแอนิเมชั่น หลังกลับมาจากการคุยรอบนั้น เราเลยพยายามต่อรองไปหลายรอบเรื่องสัญญาว่าช่วยหาตรงกลางให้ได้ไหม ขอสิทธิ์แค่แอนิเมชั่น2D หรือเลี่ยงไม่ออนช่วงที่ซีรีส์ฉายได้หรือไม่
19 มี.ค. 68 : ทางช่องขอยกเลิกการทำสัญญาเนื่องจากแท็กเรื่องมีผลงานแฟนอาร์ตและแฟนฟิคที่ล่อแหลม โดยมีข้อเสนอสองข้อดังนี้
1.เซ็นสัญญาด้วยข้อตกลงเดิมโดยได้รับค่าตอบแทนตามที่มีการเสนอให้ แต่จะไม่มีการกล่าวเชื่อมโยงใด ๆ ถึงชื่อเรื่องและชื่อนักวาด
2.ยุติการเจรจาทั้งหมด โดยทางนั้นได้กล่าวว่า มีความประสงค์ที่จะทำเรื่องนี้แต่แรกอยู่แล้ว และจะทำต่อโดยไม่หยิบเอาเอเลเมนต์ที่เราสร้างขึ้นมาในเรื่องไปใช้
ตอนนั้นเราได้เสนอแล้วว่า ถ้าไม่อยากให้ปนกับแท็กเดิม ก็เปลี่ยนชื่อเรื่องก็ได้ แต่นักเขียนบทยืนยันว่าทางช่องไม่ต้องการให้มีสิ่งใดที่สามารถดึงโยงมาถึงชื่อเรื่องและชื่อเราได้ เราจึงเลือกยุติการซื้อขายค่ะ
20 มี.ค. 68 ตัวแทนของนักเขียนบทแจ้งว่าจะชดเชยค่าเดินทางและให้กรอกเอกสารเพื่อการโอนเงิน ก่อนจะพบในภายหลังว่า มีเอกสารหัก ณ ที่จ่ายระบุว่าเป็นค่าจ้าง โดยมีเอกสารแนบว่าเป็น “ค่าที่ปรึกษาข้อมูล อโยธยาเอยาวดี” แนบมาด้วย
ในตอนแรกเรายอมยุติการคอลแลบและปรับบททั้งหมดก็เพราะอยากเห็นเรื่องราวมุมมองนี้ในสื่อกระแสหลักจริง ๆ หลังยุติการเจรจา เรายังคงทำงานของเราต่อไปอย่างตั้งใจ เมื่อซีรีส์ออน เราพยายามคิดว่าอย่างน้อยที่สุดมันดีต่อมุมมองที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน แต่สุดท้ายเราและทีมงานก็ตัดสินใจออกมาบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดจากทางฝั่งเรา เพราะอยากปกป้องนักอ่านที่คอยอยู่เคียงข้าง และอยากให้เรื่องราวของเราเป็นอีกแง่มุมหนึ่งในวงการผลิต หวังว่าประสบการณ์นี้จะมีประโยชน์ต่อสายผลิตในประเทศไทยนะคะ
ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันเสมอและทำให้เรามีโอกาสได้เล่าเรื่องนี้ค่ะ
ปล. แก้ข่าวให้ทางช่องนิสนึง ช่องไม่ได้ไม่อนุญาตให้ลงตอนในรี้ดอะไรนะ แค่ต้องการสิทธิภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดเฉยๆ ส่วนที่เราเคยบอกว่าจะลงฟรีในรี้ดต่อไม่ได้ หมายถึงอีกแพลตฟอร์มนึงที่อยากเอาอโยยาไปลงค่ะ”