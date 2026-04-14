“เป๊ก วัลยา” พี่สาว “จ๊ะ นงผณี” ปิ๊งไอเดียเปิดบริษัทจัดการงานศพ ต่อยอดจัดงานพ่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เป๊ก วัลยา” พี่สาว “จ๊ะ นงผณี” ปิ๊งไอเดียเปิดบริษัทบริหารจัดการงานศพ ลมหายใจเฮือกสุดท้าย หลังได้รับคำชมในการจัดการงานศพพ่อ

ได้รับคำชื่นชมสำหรับการจัดการงานศพ “คุณพ่อประดิษฐ มหาดไทย” คุณพ่อของนักร้องสาว “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” ทำพี่สาว “เป๊ก วัลยา มหาดไทย” เกิดไอเดียต่อยอดธุรกิจจัดการงานศพ “ลมหายใจเฮือกสุดท้าย” หลังจากทำหน้าที่เป็นหลังบ้านจัดงานทุกสิ่งทุกอย่างให้พ่อด้วยตัวเอง

“ทำธุรกิจงานศพค่ะ หายใจไม่ออกบอกเป๊กได้นะคะ เป๊กจะจัดการให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโลง ดอกไม้ที่งานให้เหมือนวิมาน พวงหรีด สถานที่ โกฐ ทุกอย่างเลย ครบวงจร เรามาแพคเก็จให้ลูกค้าเลือกหมด มีทุกราคา เริ่มต้นหลักหมื่นบริการทุกระดับประทับใจ เราจะลงไปดูหน้างานเอง ไอเดียก็มาจากงานพ่อนี่แหละ เห็นจากงานพ่อแล้วเกิดไอเดีย จริงๆ ทำมา 2 งานแล้ว งานยายกับงานพ่อ ก็โอเค งั้นถ้าใครที่อยากทำอะไรรวดเร็ว ญาติผู้ใหญ่เสียชีวิต นึกไม่ออกก็บอกเรามา เราจะเนรมิตรบ้านๆ ธรรมดาๆ ให้เป็นวิมานเลยในเวลาแป๊บเดียว เวลาแบบนี้บางคนนึกไม่ออก ทำอะไรไม่ถูกจริงๆ บริษัทลมหายใจเฮือกสุดท้ายช่วยคุณได้ หายใจไม่ออกบอกเป๊ก ฝากด้วยนะคะ”








